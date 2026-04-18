España

El rey Juan Carlos vuelve a navegar en las regatas de Sanxenxo: risas y soltura con el móvil en su plan favorito junto a su hija, la infanta Elena

El rey emérito disfruta este sábado en Galicia mientras se hospeda en la casa de su gran amigo Pedro Campos

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El rey Juan Carlos vuelve a navegar en las regatas de Sanxenxo (Europa Press)
El rey Juan Carlos vuelve a navegar en las regatas de Sanxenxo (Europa Press)

El rey Juan Carlos ha vuelto a participar en las regatas de Sanxenxo, su actividad predilecta en Galicia, acompañado en esta ocasión por su hija, la infanta Elena. El regreso del rey emérito a la ría de Pontevedra supone la reedición de un ritual consolidado que une deporte, gastronomía y vida en familia en el enclave gallego.

El monarca ha llegado a Vigo a mediados de semana y se ha instalado, como es habitual en sus recientes estancias en España, en la casa de Pedro Campos, su gran amigo, patrón y máximo responsable del Bribón. Esta amistad, que se remonta a los años 80, ha cimentado el amparo permanente de Campos en cada visita, incluida la hospitalidad discreta y la organización de las jornadas náuticas.

Uno de los eventos destacados de este viaje es el trofeo Xacobeo, que se celebra este fin de semana en la ría de Pontevedra. La estancia del rey Juan Carlos ha girado en torno a sus costumbres gallegas: además de navegar, ha acudido a comer y cenar al restaurante D’Berto en O Grove, local que el propio emérito ha elegido como referencia en cada paso por Galicia y en el que ha podido disfrutar de marisco, una de sus preferencias gastronómicas más reconocidas.

El rey Juan Carlos en las regatas de Sanxenxo con la infanta Elena (Europa Press)
El rey Juan Carlos en las regatas de Sanxenxo con la infanta Elena (Europa Press)

El rey Juan Carlos en Sanxexo

Con la llegada del fin de semana, la presencia del rey emérito en el puerto deportivo de Sanxenxo ha generado atención, especialmente porque en esta ocasión se ha visto acompañado por la infanta Elena, que ha viajado expresamente para acompañarle en las regatas, uno de los planes que ambos comparten desde hace años.

No es la primera vez que la primogénita del monarca se suma a estos encuentros, ya que en visitas previas se la ha podido ver saliendo de la casa de Pedro Campos y compartiendo trayecto y actividades con su padre hasta el puerto.

El rey Juan Carlos en las regatas de Sanxenxo con la infanta Elena (Europa Press)
El rey Juan Carlos en las regatas de Sanxenxo con la infanta Elena (Europa Press)

Su afición con la infanta Elena

Padre e hija han recorrido con calma el pantalán y han recibido saludos de socios del club náutico y curiosos, mientras que la tripulación del Bribón aceleraba los últimos preparativos antes de los entrenamientos previos y las pruebas del trofeo Xacobeo.

Incluso con dificultades de movilidad, el rey Juan Carlos mantiene su firme propósito de continuar ligado a la vela, el deporte que ha marcado su trayectoria personal y que, en la actualidad, se ha transformado también en motivo de encuentro familiar y complicidad con la infanta Elena durante sus estancias en la ría de Pontevedra.

El rey Juan Carlos junto a la infanta Elena en Sanxenxo (Europa Press)
El rey Juan Carlos junto a la infanta Elena en Sanxenxo (Europa Press)

En las imágenes compartidas por Europa Press, se puede observar cómo el rey emérito ha compartido charlas con sus amigos y conocidos durante la jornada, en un ambiente distendido que ha disfrutado entre risas. Además, en varias de las fotografías se le observa manejando con soltura su teléfono móvil de última generación.

*En ampliación

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