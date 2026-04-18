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3 estrategias para dejar de tener miedo a la opinión de los demás, según un psicólogo

El especialista explica cómo actúa el sistema nervioso después de un rechazo o un comentario negativo

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Estrategias para que no te importe la mirada ajena. (Freepik)
Estrategias para que no te importe la mirada ajena. (Freepik)

Sentir temor ante la opinión ajena es una experiencia común, pero no tiene por qué condicionar la vida cotidiana. El psicólogo Mark Travers, en un artículo publicado en Psychology Today, señala que la raíz de este miedo está en la evolución: “Desde tiempos ancestrales, el cerebro humano aprendió a asociar la aceptación social con la supervivencia”. Aunque hoy el entorno es mucho más complejo, la preocupación por la evaluación negativa sigue activa, especialmente en contextos sociales, laborales y digitales, generando una ansiedad que a menudo resulta desproporcionada respecto a los riesgos reales.

Travers explica que el sistema nervioso reacciona ante el escrutinio social con los mismos mecanismos de alerta que ante un peligro físico. Esta respuesta automática puede resultar útil para detectar ciertas señales externas, pero, en la práctica, suele limitar comportamientos y provocar evitación de situaciones cotidianas. El psicólogo subraya que el miedo a ser juzgado no solo se basa en lo que piensen los demás, sino en la tendencia interna a sobrevalorar las consecuencias de una opinión negativa.

Por eso, superar este miedo requiere estrategias que aborden tanto la percepción subjetiva como la conducta. En su artículo, Travers presenta tres métodos prácticos para dejar de temer la opinión de los demás y actuar con mayor libertad. Estas estrategias se basan en evidencia científica y buscan modificar la relación con el juicio ajeno, desde una perspectiva realista y profesional.

Céntrate en tus valores personales

La primera estrategia de Mark Travers consiste en redirigir la atención de las percepciones externas a los propios valores. El psicólogo afirma que la ansiedad social se incrementa cuando la persona se enfoca en el control del resultado y en cómo la perciben los demás. Pensamientos como “¿qué estarán pensando de mí?” o “¿parezco inseguro?” aumentan la autovigilancia y, paradójicamente, empeoran el desempeño social. Travers recomienda, en cambio, centrar la conducta en lo que realmente importa para uno mismo: la curiosidad, la honestidad, la contribución o la conexión.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Este enfoque, alineado con la terapia de aceptación y compromiso, implica preguntarse antes de cualquier interacción: “¿Qué valor quiero expresar en este momento?” o “¿Cuál es mi propósito aquí?”. De esta forma, la atención se dirige hacia metas internas, que sí se pueden controlar, en lugar de intentar manejar la opinión de los demás, que es siempre impredecible. Travers sostiene que este cambio de foco no solo reduce la ansiedad, sino que mejora la calidad de las relaciones y ayuda a desarrollar una mayor autenticidad.

Experimentos para poner a prueba tus creencias

Según Travers, el miedo al juicio ajeno persiste porque el cerebro tiende a anticipar consecuencias negativas exageradas y a recordar solo los errores sociales. Para romper este ciclo, el psicólogo sugiere realizar pequeños experimentos en situaciones cotidianas. No se trata de grandes desafíos, sino de acciones concretas como compartir una idea sin perfeccionarla, hacer una pregunta en público o expresar un desacuerdo leve.

Antes de cada experimento, Travers recomienda formular una predicción sobre lo que se teme (“me van a juzgar mal”, “notarán mi nerviosismo”) y, después, observar objetivamente lo que ocurre. La mayoría de las veces, la reacción de los demás es mucho menos severa de lo que se anticipaba. Este proceso permite al cerebro corregir sus expectativas y reduce la ansiedad futura. El psicólogo destaca que la confianza social se construye a partir de estos pequeños pasos y de la acumulación de experiencias donde el juicio ajeno no resulta tan determinante como se temía.

La última estrategia: practica la autocompasión

La tercera estrategia propuesta por Mark Travers es sustituir la autocrítica por la autocompasión. El psicólogo advierte que muchas personas creen que ser duros consigo mismos les ayuda a mejorar, pero la evidencia indica lo contrario: la autocompasión favorece tanto la motivación como la resiliencia.

El psicólogo propone abandonar la autocrítica. (Freepik)
El psicólogo propone abandonar la autocrítica. (Freepik)

Travers subraya que la autocompasión reduce la activación de los sistemas de amenaza en el cerebro y facilita que la opinión de los demás pierda peso. Al practicar esta actitud tras cada experiencia social, el miedo al juicio se debilita y es posible afrontar nuevas situaciones con mayor seguridad y bienestar. Para Mark Travers, estas tres estrategias ofrecen un camino claro y realista para dejar de temer la opinión ajena y desenvolverse con libertad en cualquier entorno social.

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