Un trabajador de 76 años en una aerolínea es despedido por beber agua tras sufrir un golpe de calor: lleva el caso a los tribunales

Un avión de United Airlines. (Reuters)

Un extrabajador de la aerolínea estadounidense United Airlines de 76 años ha presentado una demanda tras ser despedido por beber agua durante su jornada, según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso la revista People. El exempleado sostiene que sufrió un golpe de calor, lo que lo llevó a tomar una pausa para hidratarse y evitar un desmayo.

La demanda detalla que Frank Bucci, tras cuatro décadas en la compañía, fue despedido en abril de 2025. La decisión se apoyó en el argumento de que Bucci fue sorprendido “tomando y bebiendo de una botella de agua” en un momento en el que teóricamente no tenía derecho a hacerlo, aunque la empresa “era consciente de que las acciones del señor Bucci habían sido provocadas por una enfermedad grave y temporal”. El técnico, encargado de inspecciones y mantenimiento preventivo, cuenta en el documento judicial que aquel día padeció “mareos, palpitaciones y sensación de que iba a desmayarse”, síntomas que atribuyó a la exposición al calor y la falta de agua en el área de trabajo. Según la versión presentada en la demanda, cuando se le preguntó por el incidente, “explicó verbalmente y por escrito” que se trató de una medida para aliviar esos síntomas tras trabajar al sol y estar deshidratado.

Bucci sostiene que la causa del despido fue “beber un sorbo de agua cuando lo necesitaba”, hecho que, según él, ocurrió en un contexto de “enfermedad grave y temporal”, calificada como “una discapacidad” bajo la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California.

Alegaciones de discriminación

La demanda plantea que la terminación laboral no solo estuvo motivada por el incidente con el agua, sino también por “edadismo”, así como por represalias tras reiteradas denuncias de este trabajador sobre problemas de seguridad en determinados aviones. En concreto, se menciona el caso de una aeronave que perdió una rueda en marzo de 2024. Según la presentación judicial, el supervisor de Bucci minimizó el asunto diciendo que “nadie había resultado herido” y priorizando los despegues puntuales.

El texto legal también afirma que, tras su salida, Bucci fue sustituido por técnicos más jóvenes y con menos experiencia, y que estos recibieron un trato distinto durante el tiempo en que compartieron tareas.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

En su reclamo, Bucci solicita que se declare la improcedencia del despido y alega discriminación por edad, además de señalar que el episodio del agua fue utilizado como pretexto para justificar su salida, en un contexto de crecientes tensiones por sus quejas sobre la seguridad de los pasajeros. De momento, la empresa no ha respondido públicamente a las acusaciones ni se conocen declaraciones de la defensa de Bucci. El caso ha sido asignado a un juez federal.

En España, las empresas no llegan al momento de despedir por beber agua, y los casos que se encuentran en los tribunales son despidos disciplinarios relacionados con el alcohol. Recientemente, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el despido disciplinario de un trabajador de una empresa de transporte tras quedar acreditado que, durante una licencia médica por trastorno de ansiedad, consumió grandes cantidades de alcohol y condujo habitualmente, conductas supuestamente incompatibles con su estado de salud.