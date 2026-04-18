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El paseo marítimo de las 35 playas: recorre un pueblo pesquero con un castillo centenario y tiene una de las mejores vistas del Mediterráneo

Calas protegidas, vestigios romanos y el ambiente del paseo marítimo hacen de esta localidad una joya de la Costa Cálida donde disfrutar del Mediterráneo más auténtico

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Paseo marítimo de Águilas, en Murcia
Paseo marítimo de Águilas, en Murcia

La costa de Murcia, bañada por las aguas cálidas del Mediterráneo, esconde rincones donde la esencia marinera y la belleza natural se funden en cada ola. En el extremo sur de la región, Águilas emerge como un auténtico paraíso para quienes buscan playas doradas, historia viva y el sabor de un pueblo pesquero que ha sabido conservar su identidad. Aquí, en la conocida Costa Cálida, las calas tranquilas y los acantilados volcánicos se suceden en un paisaje que invita a descubrirlo paso a paso.

La ciudad, custodiada por su castillo centenario y salpicada de vestigios romanos, ofrece mucho más que sol y mar. Su paseo marítimo, corazón de la vida social y punto de encuentro de locales y viajeros, recorre una bahía con 35 playas y calas, muchas de ellas galardonadas con bandera azul. Es el escenario ideal para disfrutar del Mediterráneo en estado puro, entre aromas de pescaíto frito, atardeceres dorados y una historia que se respira en cada rincón.

Historia al borde del mar: castillos, termas y raíces milenarias

Águilas es mucho más que un destino de playa. Su historia se remonta a tiempos prehistóricos, como demuestran los hallazgos expuestos en el Museo Arqueológico Municipal, donde se conservan restos tanto de origen romano como árabe. Bajo sus calles y hasta en el fondo del mar, se han descubierto yacimientos y termas del siglo I d.C., testimonio de una villa que ya en época romana vivía pegada al Mediterráneo.

El trazado del pueblo está dominado por dos hitos defensivos: la torre árabe del siglo X y el imponente Castillo de San Juan de Águilas, construido en el siglo XVIII sobre un acantilado. Este castillo, levantado para proteger la ciudad de los ataques piratas, hoy es un excelente mirador desde donde contemplar la bahía, las playas y la silueta inconfundible del Pico de L’Aguilica.

Las 35 calas de Águilas y su paseo marítimo

Águilas, en Murcia
Águilas, en Murcia (Turismo Región de Murcia).

Pero si algo convierte a Águilas en un destino único, es su litoral. 35 playas y calas jalonan el municipio, muchas de ellas reconocidas por su excelente estado de conservación. Entre las más emblemáticas destaca La Carolina, una cala de arena dorada rodeada de acantilados volcánicos, ideal para quienes buscan naturaleza virgen y tranquilidad. Junto a ella, las llamadas Cuatro Calas —Calarreona, la Higuerica y los Cocedores— conforman un entorno protegido perfecto para el baño y la práctica del snorkel.

Para quienes prefieren playas urbanas con todos los servicios, la Playa de las Delicias se encuentra junto al puerto y está repleta de chiringuitos donde saborear el auténtico caldero del Mar Menor, el tradicional arroz marinero, además de pescados y mariscos frescos del día.

El paseo marítimo de Águilas conecta estos espacios y es el eje vital de la ciudad. Comienza en la Lonja, punto neurálgico de la actividad pesquera, y se extiende a lo largo de la Bahía de Levante, siempre bajo la atenta mirada del castillo. En este recorrido, tanto al amanecer como al atardecer, locales y visitantes disfrutan de una caminata con el rumor del mar de fondo, la brisa templada y la mejor panorámica de la costa aguileña.

Atardeceres y vida marinera: la experiencia del paseo

Al caer la tarde, el paseo marítimo de Águilas cobra vida. La luz dorada transforma la bahía y los acantilados, y los bares y terrazas se llenan de quienes buscan la mejor vista para despedir el día. Aquí, el mar y la historia se entrelazan: en cada banco, en cada escultura y en los muros que recuerdan viejas historias de marineros y comerciantes.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

El ambiente relajado y familiar convierte este paseo en el lugar favorito para disfrutar de la esencia mediterránea. Entre charlas, paseos y tapas, el visitante experimenta la hospitalidad de un pueblo que, a pesar de su crecimiento turístico, ha sabido conservar su alma pesquera y su vínculo con la tierra y el mar.

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