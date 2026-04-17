Las rutas de senderismo más espectaculares de Álava: cascadas, parques naturales y pueblos de cuento en el corazón del País Vasco

El sendero permite disfrutar de numerosas cascadas y de un entorno natural de ensueño

Explorar Álava es adentrarse en un mosaico de paisajes donde la naturaleza y la historia conviven en equilibrio. La provincia vasca, marcada por sierras, valles y pueblos con siglos de legado, es un paraíso para quienes disfrutan del senderismo y buscan rutas que sorprendan tanto por su belleza como por la variedad de entornos que atraviesan. Desde desfiladeros y bosques centenarios hasta lagunas, cascadas y vías verdes, Álava invita a recorrerla paso a paso, descubriendo rutas que se adaptan a todos los niveles y gustos.

El senderismo en Álava es una experiencia que va mucho más allá del ejercicio físico. Cada itinerario es una oportunidad para conectar con la diversidad biológica del territorio, descubrir pueblos de encanto medieval, acercarse a la cultura local y disfrutar de panorámicas inolvidables. A continuación, repasamos algunas de las rutas más impresionantes de Álava, ideales para quienes buscan aventura, naturaleza y autenticidad en el norte de España.

Ruta del Agua de Berganzo

En la sierra del Toloño, la Ruta del Agua de Berganzo es un recorrido imprescindible para los amantes del agua y la vegetación. El sendero, de dificultad moderada y unos 8,8 kilómetros, parte del pueblo de Berganzo y sigue el curso del río Inglares. El gran atractivo son sus cascadas, especialmente la espectacular cascada de Las Herrerías, y el antiguo canal que alimentaba la central hidroeléctrica local. El entorno combina bosques, praderas y zonas de descanso ideales para familias. La vuelta se realiza por el canal excavado en la roca, sumando interés histórico y paisajístico.

Parque Natural de Valderejo

El Parque Natural de Valderejo, en el extremo occidental de Álava, es un santuario para el senderismo y la observación de aves. Aquí se pueden recorrer hasta nueve rutas señalizadas que atraviesan hayedos, cañones y praderas donde habita una importante colonia de buitres leonados. Entre las rutas más destacadas está la que sigue el desfiladero del río Purón, rodeado de paredes rocosas y vegetación exuberante. Pueblos como Lalastra son el punto de partida ideal para explorar este entorno protegido, que combina silencio, fauna y paisajes de postal.

Cascada de Altube y cascada de Gujuli

Cascada de Gujuli, en Cantabria (Shutterstock).

Las cascadas de Altube y Gujuli son dos de los saltos de agua más conocidos de Álava. Ambas rutas, ubicadas en el entorno del Parque Natural del Gorbea, son fáciles y aptas para todos los públicos. Los senderos conducen a miradores desde los que contemplar el rugido y la caída del agua, en entornos rodeados de leyendas y belleza natural.

Senda de Egillolarra y la cima del Gorbea

El Gorbea, la cumbre más emblemática del País Vasco, es el corazón del Parque Natural del Gorbea, compartido entre Álava y Bizkaia. La Senda de Egillolarra es una de las rutas más populares para ascender hasta su cruz, atravesando bosques y campas con panorámicas espectaculares. El recorrido puede adaptarse en dificultad y longitud, y permite disfrutar de la flora autóctona, los pastizales y la sensación de conquista al llegar a la cima.

Complejo Lagunar de Laguardia

En la Rioja Alavesa, la ruta que recorre el Complejo Lagunar de Laguardia es una joya para los amantes de la ornitología y el vino. El itinerario atraviesa viñedos y lagunas donde habitan numerosas especies de aves, bajo la mirada de la Sierra Cantabria. Además de la naturaleza, Laguardia ofrece un casco histórico medieval y la posibilidad de visitar bodegas subterráneas tradicionales.

Parque Natural de Izki

Parque Natural de Izki, en Álava (Parque Natural de Izki)

El Parque Natural de Izki alberga hasta 15 rutas señalizadas que permiten descubrir robledales, cañones, bosques de pino y pueblos con encanto. Senderos como los de Bujanda, San Román, Los Arrieros o Ullibarri muestran la riqueza ecológica y cultural de la zona. La variedad de itinerarios asegura opciones tanto para familias como para senderistas experimentados. Izki es perfecto para quienes buscan rutas poco transitadas y paisajes cambiantes a lo largo del año.

Sendero del Nacedero del Río Zirauntza en Araia

En el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, el Sendero del Nacedero del Río Zirauntza parte de la villa de Araia y se adentra en bosques frondosos hasta el nacimiento del río. El recorrido es ideal para familias y para quienes buscan rutas frescas y llenas de vida, donde el agua y la vegetación se convierten en protagonistas absolutos del paisaje.

Parque lineal del Nervión

El Parque lineal del Nervión es una ruta verde que sigue el curso del río entre las localidades de Amurrio y Llodio. Permite tanto el senderismo como el cicloturismo, atravesando pasarelas sobre el agua y conectando pueblos y paisajes naturales. Es una opción accesible y versátil para quienes desean combinar naturaleza, historia y deporte en una misma jornada.