El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

Imagen de un estudio en venta publicado en Idealista.

Si eres de los que considera la vivienda un bien activo del que poder sacar rentabilidad, este artículo te interesa. Cuando uno compra una casa con intención de reformarla para luego venderla, debe tener en cuenta qué tipo de vivienda se revaloriza más. Depende directamente del tamaño y la tipología del inmueble, según ha evidenciado un análisis realizado por Idealista en abril de 2026. Pero hay un tipo de vivienda ganadora: los estudios son los que presentan actualmente el mayor potencial de apreciación; adquirir uno en mal estado es la forma de obtener más beneficio.

Comprar un inmueble que necesita reformas y venderlo después de acondicionarlo puede generar, según el estudio de Idealista, una rentabilidad que varía entre el 24% y el 31%, en función del número de habitaciones que tenga la vivienda. El tipo de vivienda con mayor diferencial tras la reforma es el estudio, con un 31% de incremento, mientras que los pisos de cuatro o más dormitorios solo alcanzan un 24% de mejora frente a aquellos sin modernizar.

La metodología empleada por el portal inmobiliario se ha basado en comparar el precio por metro cuadrado de las viviendas calificadas como ‘en buen estado’ frente a las catalogadas ‘para reformar’, sin contemplar el coste efectivo de la obra. Esta referencia resulta especialmente útil para potenciales inversores interesados en calcular la capacidad real de obtener plusvalía a partir de la compra, reforma y reventa de un inmueble. Tras los estudios, las viviendas de una habitación incrementan su valor un 29% tras la reforma, seguidas de los pisos de dos habitaciones (28%) y los de tres dormitorios (26%).

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

El análisis revela, además, que en los mercados urbanos donde los precios y la demanda se mantienen en niveles muy altos, la relación entre tamaño del inmueble y revalorización se invierte. Así, en ciudades como Barcelona, la mejora derivada de la reforma de un estudio es tan solo del 15%, frente al 24% de los pisos de cuatro o más habitaciones. Una dinámica similar se detecta en San Sebastián —del 10% para estudios al 23% para los de mayor tamaño—, en Madrid, donde los estudios suben un 10% frente al 23% de las viviendas de más de cuatro dormitorios, y en Palma, donde el diferencial para estudios es del 15% y para las casas grandes, del 24%. Según Idealista, esto se debe probablemente a que en estos enclaves tanto el precio como la presión de la demanda hacen que el estado de conservación de la vivienda impacte menos en la diferencia de precio final, sobre todo en los segmentos más económicos.

Qué capitales de provincia españolas muestran la mayor revalorización

La investigación confirma que en mercados de alta tensión como Bilbao, la revalorización por reforma se mantiene prácticamente estable según el tamaño, y oscila del 23% para estudios al 24% para los de cuatro o más habitaciones. Un patrón muy similar presentan Málaga (del 22% al 24%) y Valencia (del 27% al 24%), donde tampoco se producen grandes diferencias en función de la tipología.

En el resto del territorio español, el comportamiento de los precios tras una reforma sigue la tendencia nacional, con un descenso en el porcentaje de revalorización a medida que aumenta el tamaño del piso. Nueve capitales —Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Jaén, Lleida, Lugo, Palencia y Zamora— presentan una revalorización del 50% para los estudios reformados, la cifra más alta recogida en el estudio. En el segmento de viviendas de dos habitaciones, consideradas como el formato teóricamente idóneo para un hogar medio en España, destacan Lleida y Zamora con un 39% de incremento, seguidas de Cáceres, Jaén y Lugo, con un 38% en todos los casos.