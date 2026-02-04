La senda del oso: la bonita ruta de Asturias que atraviesa túneles, desfiladeros y es perfecta para hacer en familia

La senda del oso, en Asturias (Turismo Asturias).

Asturias es sinónimo de naturaleza exuberante, paisajes de postal y rutas que invitan a descubrir la esencia verde del norte de España. Entre valles, montañas y ríos, el Principado ofrece al viajero una red de caminos que atraviesan bosques autóctonos, puentes medievales y desfiladeros espectaculares. Cada rincón esconde una historia, un secreto natural o un legado industrial convertido hoy en patrimonio para el senderismo y el cicloturismo. En este paraíso de aire limpio y vida tranquila, las rutas familiares se han convertido en una de las mejores formas de disfrutar del patrimonio y la biodiversidad asturiana.

Uno de los itinerarios más emblemáticos y transitados es la Senda del Oso, especialmente su tramo entre Tuñón y Caranga Baxu, que sigue el antiguo trazado del ferrocarril minero y se ha transformado en una vía verde perfecta para recorrer a pie o en bicicleta. Un paseo accesible y seguro que permite adentrarse en el corazón de la Asturias más auténtica, descubriendo su fauna, su historia y la magia de sus paisajes fluviales.

Un recorrido para toda la familia en el centro de Asturias

La Senda del Oso (Tuñón-Caranga) ofrece un trayecto de 11,5 kilómetros de dificultad fácil, con un suave desnivel acumulado (+170 m / -74 m) y una altitud máxima de 284 metros. El itinerario comienza en Tuñón, en el concejo de Santo Adriano, y finaliza en Caranga Baxu, en Proaza, atravesando también Villanueva y zonas de gran valor ecológico y paisajístico. Se trata de una vía verde completamente acondicionada, ideal para familias, donde el antiguo ferrocarril ha dejado paso a un sendero peatonal y cicloturista que discurre siempre cerca del río Trubia. La vuelta puede hacerse cómodamente en ferrocarril (servicios ALSA), lo que facilita la organización de la excursión.

El recorrido arranca en el área recreativa de Tuñón, donde merece la pena visitar la iglesia prerrománica de Santo Adriano antes de cruzar el río Trubia por el puente de La Esgarrada. A partir de aquí, la senda se adentra en bosques de ribera, ofreciendo agradables tramos a la sombra de chopos, fresnos y alisos. El entorno es parte de la Red Natura 2000, incluido en el LIC Caldoveiro y la ZEC Río Trubia, lo que garantiza la protección de su valiosa fauna y flora. En Villanueva, el sendero vuelve a cruzar el río por un puente medieval junto a una fuente tradicional, antes de alcanzar el área recreativa de Buyera, que cuenta con zona de juegos y merendero. Este es un buen punto para descansar y disfrutar en familia del entorno natural.

Un oso, túneles y desfiladeros

Uno de los grandes atractivos de la Senda del Oso es el cercado osero, una amplia superficie vallada junto al área de Buyera donde vive en semilibertad Molina, una osa parda que fue rescatada herida en 2013. Tras un intento fallido de reintroducción en la naturaleza, hoy Molina reside bajo el cuidado de la Fundación Oso de Asturias, convirtiéndose en un símbolo de los proyectos de conservación de la especie en el Principado.

Observar a la osa desde el exterior del cercado es una experiencia didáctica para grandes y pequeños, y permite conocer de cerca el compromiso de la región con la protección de su fauna emblemática. La senda continúa hacia Proaza, pasando junto a una central hidroeléctrica y adentrándose en el desfiladero de Peñas Juntas, uno de los tramos más espectaculares de la ruta. Aquí, las paredes de roca caliza se estrechan sobre el río Trubia, y el itinerario atraviesa pequeños túneles excavados en la montaña, vestigios de su pasado ferroviario.

El ambiente fresco y la vegetación de ribera acompañan hasta Caranga Baxu, donde el sendero se bifurca en dos ramales: el de Teverga, que sigue hacia el suroeste, y el de Quirós, al sureste.

Consejos para una ruta responsable y segura

La Senda del Oso es un itinerario muy accesible, pero conviene seguir unas pautas básicas para disfrutar plenamente y respetar el entorno:

No te acerques al ganado ni a los mastines que lo protegen.

Si viajas con perro, mantenlo siempre atado.

Recoge todos los residuos, incluidos los orgánicos.

Planifica la ruta según tu capacidad física y lleva todo lo necesario.