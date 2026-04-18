Dris Mohamed Amar, candidato del Partido Andalusí, explica el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla o su idea nacionalista de cara al 17M

Imagen del Partido Andalusí (X)

Hace unos días, el Partido Andalusí anunció su candidatura a las elecciones de Andalucía. Su propuesta no tardó en viralizarse en redes sociales y empezar a hacer ruido en los medios. Nació en 2023 en Campo de Gibraltar, bajo el liderazgo de Alejandro Delmás, nieto de Blas Infante, el “Padre de la Patria Andaluza”. Ahora dan un paso adelante con su candidatura al 17M. En esta ocasión, la cara visible es Dris Mohamed Amar.

El candidato atiende a Infobae para esclarecer los argumentos y la identidad de esta nueva formación política, que sueña con crecer “a largo plazo”. Al pedirle que resuma qué es el “humanismo islámico”, la base ideológica del partido, lo define como una idea cuyo objetivo final es luchar por “una sociedad más equitativa”. En su presentación, aseguran que se apoyan en tres pilares: justicia económica local, educación basada en valores y empatía, y una administración humana.

Para alcanzar estas ideas, encuentran en el Islam un camino a seguir para desarrollar sus políticas, pero, asegura, nunca desde la imposición. No cree en los “espectros políticos”, pero si tuviera que situar al Partido Andalusí apunta a un centro-izquierda. La inclusión del árabe como idioma oficial o de Ceuta y Melilla en Andalucía son algunas de sus principales propuestas. Se apoyan en la idea de un nacionalismo no separatista, que defiende la identidad cultural y el interés regional, sin abogar por una separación política.

El presidente de la Junta decide celebrarlas un mes antes de lo previsto para "llegar al verano con un horizonte político despejado"

¿Qué es el Partido Andalusí?

De alguna manera hemos querido recoger el relevo del Partido Andalucista después de la disolución. Por eso le hemos puesto Partido Andalusí y queríamos ponerle las siglas PA, pero desde el Ministerio no nos lo han permitido porque ningún partido puede copiar las siglas de otro aunque este ya esté disuelto.

Somos nacionalistas andaluces, no excluyentes. Nosotros no somos separatistas. No buscamos una separación de Andalucía de España. Al revés. Somos los únicos partidos desde que se creó la democracia que solicitamos y exigimos que Ceuta y Melilla vuelvan a ser parte de Andalucía. Nosotros somos un partido que reconoce la soberanía española sobre el territorio, reconocemos la monarquía, cosa que otros partidos nacionalistas andaluces no hacen. Entonces, nosotros con este concepto del humanismo islámico damos un paso más adelante a ese andalucismo tradicional.

Nosotros hemos dado un ejemplo de convivencia y de solidaridad en las peores condiciones, como con el COVID, y hemos demostrado que somos personas que trabajamos por la sociedad, no trabajamos por un colectivo en concreto. Trabajamos por la situación que atraviesan decenas de miles de personas sin importar la religión ni el pensamiento que pudieran tener. No somos un proyecto creado por élites o por lobbies. De hecho, a nosotros no nos apoya nadie económicamente. Todo lo hacemos con nuestro dinero.

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa. (Fuente: Moncloa / Ayuntamiento Jumilla)

¿Por qué consideran que Ceuta y Melilla deben ser parte de Andalucía?

Nosotros pensamos que se cometió un error con el referéndum de 1992 (Ceuta y Melilla quedaron fuera de la equiparación del nivel de competencias) y que se ha lavado la mente del pueblo o el recuerdo de las personas que antes tenían pertenencia plena a Andalucía (tenían dependencia de Cádiz y Málaga, pero pasaron a ser ciudades autónomas en 1995). Gran parte de los habitantes de Ceuta y Melilla se sienten andaluces y se ha anulado ese sentimiento andaluz de las dos ciudades. Nosotros queremos volver a recobrarlo. Esta exigencia viene de muchísimo antes, pero según la contexto actual (señala la idea de expansión marroquí), queremos acentuar esta demanda.

¿Por qué quieren incluir el árabe?

El árabe fue prohibido por la Inquisición y lo que queremos es recuperarlo pues es parte de la cultura. Los países más cercanos que tenemos son los del norte de África. Entonces entendemos que el árabe puede crear lazos de cohesión, de unión, tanto empresarial como culturalmente.

¿Cuál es su posición religiosa? ¿Se dirigen solo a votantes musulmanes?

Un 33% de las personas que componen el lista son musulmanes y el 66% restante es cristiano o ateo. Una vez la gente nos conozca y sepa nuestras maneras de pensar. Tenemos un amplio espacio donde podemos conseguir votos de personas que no son musulmanas ni profesan la religión musulmana.

Por otro lado, la comunidad musulmana de España ‘grita’ que necesita un sitio digno donde enterrarse. Nosotros como musulmanes españoles no tenemos un sitio donde ser enterrados dignamente. Tenemos que luchar por ello, pero en ningún momento este partido quiere incidir en el islam, en la religión y en el concepto o la visión que pueda tener las personas sobre la fe musulmana.

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apuntado que corresponde a Podemos la decisión de integrarse o no de cara a dichos comicios en las listas de Por Andalucía (Europa Press)

¿Qué responden a los que les acusan de imposición del islam?

Estas personas tienen que mejorar su dialéctica, porque si nosotros imponemos cualquier cosa, automáticamente seríamos ilegalizados. Es ilógico que estas personas piensan así. Opino que, o por desconocimiento e ignorancia hablan de esta manera, o lo hacen con conocimiento para meter miedo a la sociedad para que se abstengan de conocer y de votar al Partido Andalusí.

Temas de actualidad: Sáhara Occidental o la prohibición del burka

Nosotros, al no ser separatistas, entendemos que un país debe conformar sus provincias o sus comunidades. Entendemos que el Sáhara pues debe formar parte de Marruecos. Es una zona en la que la influencia la tiene Marruecos, no la tiene otro país. Sobre la prohibición del burka y del niqab, no son prendas religiosas ni ideológicas, son prendas culturales. Que se prohíba tampoco lo vemos lógico, porque cada persona es libre de usar la prenda que más le convenga. Ahora, en lugares públicos, pues sí, nos parece lógico que se distinga a las personas y se les vea la cara.