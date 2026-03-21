El pueblo de Cataluña que es perfecto para las vacaciones de Semana Santa: combina mar y montaña y conserva los restos de un castillo medieval

La pequeña playa rodeada de acantilados y coronada por un castillo que es una de las más bonitas de Girona.

La oferta gastronómica es una de las principales cuestiones en las que se fijan un buen número de personas cuando escogen el lugar al que viajarán. Pero lo cierto es que suele ser su riqueza arquitectónica, cultural e histórica la clave para elegir destino turístico. Además, hay quienes también consideran imprescindible que combine mar y montaña. Es por ello que aquellos que busquen un rincón de España con todas estas características para sus próximas vacaciones de Semana Santa encontrarán en Begur, un pequeño pueblo de Girona, en Cataluña, su sitio ideal.

Ubicado en la Costa Brava, Begur destaca por su propuesta gastronómica centrada en productos locales. El pez de roca ocupa un lugar principal en la cocina de la zona, donde los restaurantes preparan pescados capturados el mismo día y los sirven a la brasa. Entre los platos recomendados figuran el arroz negro y los suquets de pescado, que suelen acompañarse con vinos de la Denominación de Origen Empordà.

A su vez, la localidad combina elementos de su pasado medieval con un entorno natural dominado por el mar y los pinares. Begur ha adquirido relevancia como destino turístico en marzo de 2026, ofreciendo una alternativa para quienes buscan desconexión y contacto con la naturaleza. El municipio se ha consolidado como una opción para quienes desean alejarse del ritmo urbano y disfrutar de una experiencia completa en la Costa Brava.

Un castillo con vistas al mar corona la localidad

Begur, en Girona. (Shutterstock)

Al llegar a Begur, la imagen dominante es la silueta del castillo medieval que corona el municipio. Desde sus restos, la vista panorámica abarca toda la comarca y se extiende hasta las Islas Medas, visibles en el horizonte sobre el Mediterráneo. Este punto elevado ofrece una perspectiva completa del entorno, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para quienes visitan la zona.

El núcleo histórico de Begur está formado por calles empedradas y construcciones que evocan otras épocas. Destacan las Casas de Indianos, mansiones levantadas por aquellos que emigraron a América y regresaron con nuevas fortunas entre los siglos XIX y XX. Estas residencias, de fachadas ornamentadas y amplios ventanales, forman parte del patrimonio arquitectónico local y reflejan la influencia de ultramar en la evolución del pueblo.

Begur complementa su oferta cultural con propuestas gastronómicas y actividades al aire libre. La localidad forma parte de la red de municipios que integran el Camino de Ronda, una ruta costera que permite descubrir calas y paisajes protegidos. Además, el castillo y las Casas de Indianos cuentan con visitas guiadas y actividades culturales organizadas durante todo el año, dirigidas tanto a residentes como a turistas.

Calas de agua cristalina sin masificación turística

Playa Sa Tuna en Begur (Girona). (Getty Images)

Las playas de Begur marcan el carácter del municipio. Se trata de pequeñas calas entre formaciones rocosas, reconocidas por la transparencia de sus aguas. Sa Tuna, rodeada de antiguas casas de pescadores, es una de las más emblemáticas, aunque no la única. Aiguablava destaca por su arena clara y aguas de tono turquesa, un paisaje que recuerda a destinos tropicales. En 2026, el acceso a esta cala se encuentra regulado con el objetivo de preservar el entorno natural, lo que ha llevado a recomendar la visita en horarios tempranos.

El Camino de Ronda, sendero que une las diferentes calas, permite recorrer la costa por tramos de dificultad moderada. Esta ruta facilita el acceso a rincones menos transitados y ofrece vistas panorámicas del litoral, ajenas al trazado de la carretera.

Begur ha reforzado en 2026 su apuesta por un modelo de turismo tranquilo y sostenible. El municipio busca atraer a visitantes interesados en la desconexión digital y la estancia en pequeños hoteles boutique. Este enfoque ha contribuido a evitar la congestión habitual en otros puntos de la Costa Brava durante la temporada alta.

La primavera concentra buena parte de la afluencia de turistas, favorecida por temperaturas suaves y menor densidad de visitantes. En estos meses, la presencia de pinos acentúa el aroma a bosque mediterráneo y la ocupación de terrazas y restaurantes se mantiene en niveles moderados. Además, la localidad participa en iniciativas medioambientales y campañas de concienciación para la conservación de su entorno costero, en colaboración con entidades locales y regionales.

Cómo llegar a Begur

Begur se localiza en la comarca del Baix Empordà, en la provincia de Girona. El acceso al municipio puede realizarse de varias formas. En coche, se encuentra a unos 130 kilómetros de Barcelona y a 50 kilómetros de Girona. Desde la capital, la ruta más habitual es por la autopista AP-7 en dirección a Girona, tomando la salida 9 en Vidreres. Desde allí, se sigue por la carretera C-35 y luego la C-31 hasta llegar a Palafrugell, donde se toma la GI-653 hacia Begur. El trayecto dura aproximadamente una hora y media.

La estación de tren más cercana es la de Flaçà, situada a unos 30 kilómetros de Begur. Desde la estación, se puede continuar en taxi o en autobús hasta el municipio. Existen conexiones regulares de tren desde Barcelona y Girona hasta Flaçà. Además, diversas compañías de autobuses ofrecen servicios desde Barcelona y Girona hasta Palafrugell, donde es posible enlazar con líneas locales. Durante la temporada alta, la frecuencia de los servicios suele incrementarse.