La librería más castiza de Madrid y una de las más antiguas de España que es perfecta para visitar en la Feria del Libro

Librería San Ginés, en Madrid

La Feria del Libro de Madrid arranca este 30 de mayo en el Parque de El Retiro y durante 17 días convertirá el paseo central del parque en el epicentro de la industria editorial española. La 85ª edición reúne más de 400 casetas con librerías y editoriales de todo el país, firmas de autores como Rosa Montero, Javier Cercas o Beatriz Serrano, y una programación de charlas y talleres que se extenderá hasta el 15 de junio. Es la cita más esperada del año para los amantes de los libros después del día de Sant Jordi.

Madrid tiene, sin embargo, una relación con la cultura librera que va mucho más allá de esas dos semanas en El Retiro. En el corazón del centro histórico, a pocos metros de la Puerta del Sol, existe un rincón que lleva vendiendo libros desde el siglo XVII y que representa mejor que ningún otro la tradición lectora de la capital: la Librería San Ginés, una de las más antiguas de España y uno de esos lugares que conviene conocer antes, durante y después de la feria.

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Un pasadizo con cuatro siglos de historia

La Librería San Ginés no está en una calle cualquiera. Se encuentra en el Pasadizo de San Ginés, ese corredor estrecho que conecta la calle Arenal con la calle Mayor, flanqueado por la parroquia del mismo nombre y la Chocolatería San Ginés, la más famosa de Madrid. Un rincón que concentra en pocos metros tres instituciones de la capital con siglos de historia a sus espaldas.

Los orígenes de la librería se remontan al año 1650, año en que el primer librero del que se tiene constancia, Diego Logroño, estableció su negocio en este enclave. Más de 370 años después, el local sigue en el mismo pasadizo, con el mismo propósito y con una colección que ha ido creciendo generación tras generación. Así, la especialidad de San Ginés son los libros antiguos y de segunda mano. Su fondo abarca desde narrativa hasta manuales técnicos de medicina, arte o filosofía, pasando por ediciones descatalogadas y ejemplares que difícilmente se encuentran en cualquier otra librería de la ciudad.

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Las mesas colocadas a pie de calle son el primer reclamo para quien pasa por el pasadizo. En ellas conviven ejemplares únicos con guías de la ciudad y referencias de política, todo a precios que hacen de la visita una oportunidad para el bolsillo además de para la cultura. Esa mezcla de rareza, accesibilidad económica y ambiente castizo es lo que ha convertido a San Ginés en un destino propio para coleccionistas, estudiantes, turistas y lectores habituales que saben que aquí siempre hay algo que llevarse.

Un complemento perfecto para la Feria del Libro

Madrid of the Austrias. Travesia de San Gines. Bookstore of old books. (Photo by Quim Llenas/Cover/Getty Images)

La Feria del Libro llena El Retiro de novedades editoriales y firmas de autores contemporáneos. San Ginés ofrece exactamente lo contrario: el libro que ya no está en las mesas de novedades, la edición que alguien buscó durante años, el manual técnico que desapareció del mercado hace décadas.

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Las dos experiencias se complementan de forma natural. Un mismo fin de semana puede empezar en el Pasadizo de San Ginés buscando entre las mesas de segunda mano y terminar en El Retiro con una firma de autor recién publicado. Madrid es, en estas semanas de mayo y junio, una de las mejores ciudades del mundo para quienes viven los libros como algo más que un entretenimiento.

Cómo llegar y cuándo visitar

La librería está situada entre la calle Arenal y la calle Mayor, en pleno centro histórico de Madrid. Las estaciones de metro más cercanas son Ópera y Sol, ambas a menos de cinco minutos a pie. La ubicación, en uno de los pasadizos más pintorescos del centro, hace que la visita pueda combinarse fácilmente con un paseo por los alrededores: la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel y la propia parroquia de San Ginés están a escasos metros.

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Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

La librería abre todos los días del año, incluidos festivos, en un horario amplio que cubre tanto la mañana como la tarde y la noche. Es uno de esos pocos comercios de Madrid que no cierra ni en agosto, lo que la convierte en una referencia segura para cualquier visitante que llegue a la capital en cualquier época del año.