Viajes

El tesoro medieval de Girona: un castillo del siglo XIV, murallas y calles de piedra en una ruta imprescindible del Empordà

Descubre uno de los pueblos más bonitos y mejor conservados de la provincia, con patrimonio gótico, arquitectura tradicional, frescos y rutas entre campos y bosques perfectas para senderistas y ciclistas

Guardar
Vulpellac, en Girona (Turismo Cataluña)
Vulpellac, en Girona (Turismo Cataluña)

En el corazón de la provincia de Girona, surge una ruta imprescindible para los amantes de la historia y la arquitectura: la de sus pueblos medievales. En la geografía gerundense, cada villa parece guardar un secreto, desde las murallas de Peratallada hasta las plazas porticadas de Pals. En este escenario maravilloso, Vulpellac se revela como uno de los enclaves más bellos y mejor conservados de la comarca, un remanso de autenticidad lejos de las rutas más concurridas.

Junto a las localidades de Fonteta y Peratallada, el pequeño núcleo de Vulpellac invita a un viaje pausado entre portales góticos, casas de piedra y callejones empedrados. El cuidado por la restauración y el respeto por el pasado han logrado preservar un patrimonio artístico y cultural que asombra al visitante y lo sitúa entre los pueblos más bonitos de Girona.

Un conjunto medieval entre rieras y caminos históricos

El casco antiguo de Vulpellac es un ejemplo claro de trazado medieval, con calles que serpentean entre arcos de medio punto, fachadas blasonadas y portales góticos. El pueblo, documentado ya en el año 894 bajo el nombre de Volpeyliacho, se asienta junto a la riera de Fonteta, afluente del río Daró que desciende desde las Gavarres. Este entorno natural, salpicado de campos y bosques, refuerza el carácter rural y tranquilo del municipio.

Pero si por algo destaca esta villa es por su increíble patrimonio, en el que se alzan dos rincones que sorprenden a cualquier viajero que se acerca: el castillo y la iglesia de Sant Julià i Santa Basilissa. La fortaleza, originaria del siglo XIV, es hoy uno de los edificios más representativos de la comarca. Aunque mantiene su estructura medieval, ha vivido numerosas reformas, especialmente en los siglos XVI y XVIII, y llegó a funcionar como casa de payés. Declarado bien cultural de interés nacional, su interior alberga frescos y elementos decorativos de gran valor histórico.

Vulpellac, en Girona (Ayuntamiento de
Vulpellac, en Girona (Ayuntamiento de Forallac).

Junto a él se levanta la iglesia, que fue en origen la capilla del castillo y que hoy muestra una mezcla de estilos: gótico tardío en su estructura principal y detalles renacentistas en la ornamentación. Excavaciones en sus inmediaciones han sacado a la luz restos de una necrópolis medieval y huellas de una iglesia anterior, probablemente de época románica.

Murallas, torres y arquitectura popular

Parte del atractivo de Vulpellac reside en la conservación de sus restos de muralla, que todavía circundan el núcleo antiguo. La torre-portal del nordeste, con su puerta de piedra, es uno de los elementos más icónicos, junto a una torre cilíndrica ahora integrada entre las viviendas. Casas de los siglos XVII y XVIII, con escudos y ventanas decoradas, mantienen vivo el espíritu de la arquitectura tradicional del Empordà.

De este modo, pasear por las calles de Vulpellac es descubrir detalles en cada rincón, desde portales adovelados hasta balcones de forja y rincones por los que no ha pasado el tiempo. Pero no solo es, pues su entorno es un paraíso para los amantes del senderismo y la bicicleta. La ruta del Carrilet, antigua vía de tren reconvertida en vía verde, atraviesa el pueblo y permite recorrer a pie o sobre dos ruedas un paisaje de campos y bosques, con vistas privilegiadas sobre la llanura del Empordà.

La gastronomía local es otro de sus grandes reclamos. Aquí conviven los sabores de la tierra y el mar: arroces caldosos con langostinos, caracoladas, carnes a la brasa y dulces típicos de la comarca forman parte del recetario imprescindible para cualquier visitante.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Girona, el viaje es de alrededor de 45 minutos por la carretera C-66. Por su parte, desde Barcelona el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 35 minutos por la vía AP-7.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de EspañaCataluñaGironaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así es el mayor conjunto de monumentos megalíticos de Europa: más de 7.000 años de antigüedad y Patrimonio de la Humanidad

Estos monumentos de piedra se alzan como uno de los mayores testigos históricos del país y su conjunto sorprende a todo aquel que se acerca

Así es el mayor conjunto

El fenómeno natural de Galicia que desafía la gravedad: una joya secreta con miles de años en el Camino de Fisterra

Un paseo entre aldeas, castros y caminos jacobeos lleva hasta esta roca única, símbolo de la magia gallega y mirador privilegiado para observar las estrellas

El fenómeno natural de Galicia

El impresionante castillo de Francia que se vende por 8,5 millones de euros y fue ocupado en la Segunda Guerra Mundial

Esta fortaleza se construyó en el siglo XVIII y fue restaurada posteriormente tras la contienda y ahora busca nuevo propietario

El impresionante castillo de Francia

Una azafata explica cuál es el mejor momento del vuelo para ir al baño

La experta da las claves para evitar colas, aglomeraciones o pasarlo mal durante el viaje

Una azafata explica cuál es

La estación de esquí de Baqueira-Beret, la más grande de Cataluña con 170 kilómetros esquiables y más de 2.500 metros de altura

Enclavada en el corazón del Val d’Aran, esta estación ofrece un abanico de posibilidades para disfrutar del invierno en su máxima expresión gracias a sus increíbles instalaciones y actividades

La estación de esquí de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ingeniero que ha desnudado

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

Viviendas de lujo para mayores con cine, piscina y capilla en un monte protegido de Guadarrama: “Quieren vender paisaje destruyendo paisaje”

Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: “El PP es consciente de que Mañueco es el peor candidato y presidente, pero lo pone ahí porque vale más por lo que calla”

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”