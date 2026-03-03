Viajes

El escenario de ‘Sirat’, una de las triunfadoras de los Goya 2026: el “Cañón del Colorado” de Teruel

Rodada entre paisajes singulares de Aragón y Marruecos, la película recrea el universo rave en escenarios desérticos que potencian su atmósfera

Rambla de la Barrachina (@skyart7198)
Rambla de la Barrachina (@skyart7198)

Con la proximidad de la próxima edición de los Premios Goya, Sirat se ha consolidado como una de las grandes protagonistas del cine español, despertando un notable entusiasmo entre aficionados y críticos. El largometraje, dirigido por Oliver Laxe, presenta al público una visión inmersiva del universo rave, situando su trama en el árido paisaje del desierto del Sáhara.

A través de un relato intenso y rebosante de simbolismo, la película ha logrado captar la atención general, en buena parte gracias a la fuerza de su banda sonora, la profundidad de sus diálogos y, de manera destacada, a la selección de localizaciones que contribuyen a forjar ese ambiente inhóspito que caracteriza la obra.

Rambla de la Barrachina, Teruel
Rambla de la Barrachina, Teruel (@skyart7198)

Aunque la acción transcurre enteramente en el Sáhara, la mayor parte del rodaje de Sirat ha tenido lugar en Aragón, situándose en enclaves singulares de la provincia de Teruel. Uno de los escenarios más emblemáticos es la Rambla de la Barrachina, reconocida como el “Cañón del Colorado” turolense

El “Cañón del Colorado” de Aragón y el Teruel más inhóspito

El periodista José Alejandro Adamuz ha descrito este paraje como “un espectacular cañón de tonos rojizos y anaranjados, modelado durante millones de años por la erosión del viento y del agua”, según las declaraciones recogidas por National Geographic Viajes.

En este enclave singular, que fascinó a Laxe desde el primer momento, se ha rodado la impactante rave inicial de la película. Este evento, recreado por el equipo de producción, tuvo lugar en la realidad, implicando la colaboración de colectivos de soundsystems europeos y reuniendo a aproximadamente 3.000 viajeros para disfrutar de 36 horas seguidas de música a cielo abierto, rodeados por las imponentes paredes naranjas del cañón.

Laguna de Tortajada, Teruel (@rutasvirgins.7933)
Laguna de Tortajada, Teruel (@rutasvirgins.7933)

Otros paisajes de Teruel también han tenido un papel relevante en el filme. A una distancia de apenas 15 kilómetros de la rambla principal se encuentra la Laguna de Tortajada, un área desolada que ha servido de escenario para la secuencia del cruce de coches sobre el agua.

Además, la Cantera de Villarquemado, caracterizada por sus tonalidades yesosas y su textura mineral, acoge uno de los momentos visualmente más impactantes de la cinta. Estos enclaves turolenses, repartidos a lo largo de las dos horas de metraje, transportan al espectador a un entorno que evoca tanto los desiertos de Marruecos como el Sáhara.

Del Sáhara aragonés al Marruecos real

Pese a que la provincia de Teruel concentra la mayor parte de los escenarios, parte de la grabación se ha desplazado a Marruecos para capturar algunas de las escenas más determinantes en la evolución de la trama. Entre ellas destaca la secuencia del tren, rodada en las proximidades de Bouarfa, una ciudad situada al este del país y cercana a la frontera con Argelia.

Er Rachidia, Marruecos (Guía de
Er Rachidia, Marruecos (Guía de Marruecos)

Esta localización se convierte en el escenario perfecto para la imagen del tren avanzando hacia el horizonte, un símbolo visual que cierra el relato. La región de Er Rachidia también ha servido de telón de fondo para diversas secuencias del periplo de los protagonistas por paisajes desérticos.

Lectura de las nominaciones a mejor película en los Premios Goya 2026

Conocida como “la puerta del desierto”, esta ciudad marroquí ofrece el marco idóneo para transmitir la atmósfera de viaje, soledad y transformación interior que preside la película. Así, cada enclave elegido refuerza la dimensión sensorial de la narración, llevando al espectador a través de un recorrido físico y emocional por los límites áridos entre ficción y realidad.

