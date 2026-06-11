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La piscina natural de Extremadura que es ideal para este verano: un paraíso refrescante en la Sierra de Gata

Servicios, entorno y tradición local se combinan en uno de los espacios más valorados por los visitantes de la comarca

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El área cuenta con servicios, sombra y césped, lo que la convierte en una opción cómoda para pasar el día
Su ambiente tranquilo y el acceso libre la han convertido en uno de los destinos más valorados del verano en la comarca (Ayuntamiento de Hoyos)

La Piscina Natural de Hoyos, en la Sierra de Gata, se ha consolidado como una de las escapadas de verano más completas de Extremadura por la limpieza de sus aguas, el acceso libre y un entorno que combina baño, senderismo y turismo rural.

Ubicada en el municipio cacereño de Hoyos, la zona de baño reúne aguas cristalinas procedentes de manantiales locales, áreas donde se puede hacer pie, escalera y rampa de acceso, sombrillas, césped, sombra y una zona habilitada para perros.

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El enclave suma además chiringuito, con recomendación de reservar, y una amplia zona de aparcamiento. Se trata de uno de los espacios de baño más populares de la comarca. Buena parte de esa valoración se apoya en un rasgo que se repite en las reseñas de los visitantes: la limpieza del agua.

Naturaleza y espacio para desconectar

El paraje está rodeado de naturaleza y mantiene un ambiente tranquilo, un perfil que lo convierte en una opción frecuente para quienes buscan desconectar sin renunciar a servicios básicos. El acceso es libre, aunque durante el verano la afluencia de visitantes aumenta de forma considerable.

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La piscina natural dispone de una zona acuática amplia, pensada para evitar agobios en los momentos de mayor ocupación. También cuenta con espacios de sombra y una extensa superficie de césped, dos elementos que refuerzan su atractivo en los meses de más calor.

El entorno permite disfrutar tanto del baño como de rutas de senderismo y turismo rural en plena Sierra de Gata
El enclave combina zonas de poca profundidad, rampas de acceso y espacios habilitados para familias y mascotas (Sierra de Gata.org)

La Sierra de Gata destaca por una biodiversidad excepcional, tanto en flora como en fauna. Sus laderas y valles acogen extensos bosques de robles, alcornoques, castaños y encinas, mientras que en las riberas abundan alisos, sauces y fresnos. En los alrededores de Hoyos es posible observar aves rapaces como el buitre negro, el milano real y el águila culebrera, además de especies protegidas como la cigüeña negra.

Entre los mamíferos, la comarca alberga poblaciones de lince ibérico, nutria, tejón y gato montés. La riqueza de charcas, gargantas y ríos, junto a la variedad de hábitats, convierte la zona en un enclave privilegiado para la observación de fauna y para el disfrute de la naturaleza en estado puro.

El buitre negro es una de las especies que sobrevuela el cielo de la Sierra de Gata (Europa Press)
El buitre negro es una de las especies que sobrevuela el cielo de la Sierra de Gata (Europa Press)

Cabe destacar varios consejos prácticos para preparar la visita como, por ejemplo, llevar calzado adecuado para el agua, usar gorra y protección solar alta, tener en cuenta que el agua puede estar fresca en primavera y aprovechar las zonas habilitadas para picnic.

La comarca reúne otras áreas de baño conocidas por su limpieza y por el entorno natural en el que se integran, como Descargamaría, San Martín de Trevejo, Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Puente de la Huerta.

La zona de baño de Descargamaría es un punto de encuentro para quienes buscan naturaleza y autenticidad en la Sierra de Gata
El entorno de Descargamaría combina aguas limpias y vegetación autóctona en un enclave tranquilo de la comarca (Norte Extremadura)

En el caso de Descargamaría destaca una pequeña cascada y los bancales recubiertos de cerámica esmaltada tras su rehabilitación. La propia comarca presenta un mapa muy repartido de charcos y piscinas naturales, hasta el punto de que prácticamente cada localidad cuenta con su propia poza o espacio de baño.

La visita a la piscina encaja dentro de un plan más amplio de turismo rural y senderismo. La primavera es uno de los momentos más favorables para recorrer la zona por sus temperaturas suaves y por una afluencia menor que en verano.

Patrimonio y tradiciones vivas

Muy cerca se encuentra el pueblo de Hoyos, conocido por sus casas palaciegas y su plaza mayor. La comarca conserva además varios elementos culturales propios, entre ellos la arquitectura popular serrana, la elaboración del encaje de bolillos y el uso del dialecto A Fala.

En algunos pueblos cercanos, como San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, aún se utiliza este dialecto único reconocido como Bien de Interés Cultural. Este habla tradicional, de base galaico-portuguesa, con influencias del castellano y del leonés , se mantiene vivo en la vida cotidiana y en las festividades, aportando un valor singular al patrimonio inmaterial de la Sierra de Gata.

Entre los pueblos cercanos que tienen una visita recomendable figuran Robledillo de Gata, por sus callejuelas serranas; San Martín de Trevejo, por la persistencia de su tradición local; Acebo, por su barrio judío, y Trevejo, por su caserío de piedra, sus tejados de pizarra y su castillo del siglo XV.

Para quienes priorizan caminar por el entorno, una de las rutas destacadas parte de la plaza Mayor de Gata y asciende hacia la Torre de la Almenara. El recorrido atraviesa un robledal y ofrece vistas de la comarca y de la frontera con Portugal.

Desde Madrid, el trayecto en coche hacia Hoyos dura aproximadamente tres horas y cuarto. Se recomienda tomar la A-5 hasta Navalmoral de la Mata, continuar por la EX-A1 en dirección a Coria y enlazar con la EX-108 para pasar por Moraleja hasta llegar a Hoyos. El acceso está señalizado y la zona de baño dispone de aparcamiento cercano.

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