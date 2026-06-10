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El monasterio de Montserrat recibe al papa León XIV: una abadía milenaria en lo alto de una montaña y cargada de leyendas

La llegada del papa a Barcelona da un nuevo impulso a uno de los enclaves espirituales y culturales más emblemáticos de Europa

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La abadía y la montaña de Montserrat
El papa León XIV visita la abadía de Montserrat. (Wikipedia)

La llegada del papa León XIV a la abadía de Montserrat da un nuevo impulso a uno de los enclaves espirituales y culturales más emblemáticos de Europa. El monasterio, que este año celebra su milenario, se ha preparado para acoger un acto histórico donde fe, música y tradición se entrelazan al pie de las inconfundibles montañas catalanas. Esta cita refuerza la posición de Montserrat como uno de los destinos imprescindibles para viajeros interesados en la espiritualidad, la historia y el patrimonio del Mediterráneo.

La visita papal no solo atrae la atención de fieles y peregrinos, sino que también subraya el valor universal de Montserrat como punto de encuentro entre culturas y religiones. El acceso a la basílica está fuertemente restringido, obligando a la mayoría de los asistentes a seguir la ceremonia desde el exterior a través de pantallas gigantes. Este despliegue logístico no resta solemnidad al evento central: la plegaria del Santo Rosario, en la que la Escolanía de Montserrat interpreta la Salve y el Virolai, dos piezas musicales que son símbolo de la identidad espiritual y cultural del monasterio.

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La experiencia del viaje a Montserrat se convierte así en una oportunidad irrepetible para sumergirse en la atmósfera única de este santuario benedictino. Entre controles de acceso, restricciones al tráfico privado y un estricto sistema de reservas, el visitante descubre una montaña que ha sido refugio de monjes, artistas y peregrinos durante siglos. La dimensión mariana y la belleza del entorno natural se potencian en una jornada que promete quedar grabada en la memoria colectiva.

Llegar a Montserrat durante la visita de León XIV

Quienes acuden o irán llegando a Montserrat hoy, 10 de junio, encontrarán un dispositivo de organización sin precedentes. La abadía ha dispuesto un sistema de reserva previa obligatorio, tanto para visitantes individuales como para grupos, con plazas muy limitadas para acceder a las zonas exteriores habilitadas. La entrada a la basílica estará reservada únicamente para autoridades, comunidad monástica y algunos invitados, mientras que la mayoría de fieles y turistas deberán seguir la ceremonia desde las explanadas, donde se instalarán pantallas gigantes para retransmitir la plegaria y los cánticos en directo.

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El avión Iberia Airbus A-320 en el que viaja el Papa León XIV ha despegado este martes 9 de junio, con más de media hora de retraso respecto al horario previsto, hacia las 11.52 horas, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Barcelona, tras cuatro días en la capital de España en los que ha movilizado a millones de personas en una quincena de actos. (Fuente: RTVE/POOL)

El acceso en vehículo privado estará prácticamente prohibido. Las carreteras de subida permanecerán restringidas y los aparcamientos cerrados para quienes no cuenten con autorización especial. Las autoridades recomiendan utilizar el cremallera de Montserrat o el teleférico, dos opciones que, además de facilitar la movilidad, permiten disfrutar de vistas panorámicas sobre la sierra y el monasterio. Los autobuses solo podrán acceder si están previamente acreditados. Se aconseja llegar con mucha antelación y prepararse para controles de seguridad exhaustivos, ya que se espera una asistencia masiva y un importante despliegue policial.

Montserrat: historia, espiritualidad y atractivo turístico

El monasterio de Montserrat no solo es un destino de peregrinación, sino también un referente para viajeros interesados en la historia y la cultura catalana. Sus orígenes se remontan al siglo IX, cuando los primeros monjes benedictinos eligieron la montaña como lugar de retiro y contemplación. El complejo actual, resultado de sucesivas ampliaciones y restauraciones, alberga una comunidad activa dedicada a la oración, la música y la acogida de visitantes. La Escolanía de Montserrat, uno de los coros infantiles más antiguos de Europa, interpreta diariamente piezas que forman parte del patrimonio sonoro del lugar.

Una panorámica de la abadía de Montserrat
León XIV está en Montserrat. (Wikipedia)

La imagen de la Virgen de Montserrat, conocida como La Moreneta, es el principal foco devocional y motivo de peregrinación. Según la leyenda, fue hallada en una cueva en el siglo IX y su culto se extendió rápidamente por toda Cataluña. Además de su valor religioso, Montserrat destaca por su entorno natural, ideal para rutas de senderismo y para quienes buscan combinar espiritualidad y aventura. Visitar Montserrat durante la visita papal supone sumergirse en un escenario donde la historia, la tradición y el paisaje confluyen en una experiencia de viaje única, marcada por la excepcionalidad del momento y el magnetismo de la montaña.

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