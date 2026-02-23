España

‘Sirat’, de Oliver Laxe, se va de vacío en los Premios Bafta a una semana de que se celebren los Goya

La película ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson, se corona como la gran vencedora de la noche en los galardones otorgados por la Academia Británica de Cine y Televisión

El director Oliver Laxe posa
El director Oliver Laxe posa en la alfombra roja de los Premios Feroz 2026 en Pontevedra este fin de semana. / Europa Press Imagen de Archivo

La película española con más recorrido internacional en el circuito cinematográfico de este último año, Sirat (Oliver Laxe), se va de vacío en los Premios Bafta 2026 a una semana de que se celebren los Goya. En su 79.ª edición, los galardones entregados por la Academia Británica de Cine han reconocido Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con seis máscaras doradas, lo que la convierte en la vencedora de la noche.

La cinta de Laxe estaba nominada a mejor película de habla no inglesa. No obstante, el galardón ha ido a parar a las manos de Joachim Trier, con Valor sentimental. La película noruega también ganó en los Premios al Cine Europeo en la misma categoría, lo que supuso otra derrota de Sirat, que se llevó los reconocimientos técnicos. En esta ocasión, junto a ambas películas también competía la iraní Un simple accidente (Jafar Panahi), la brasileña Un agente secreto (Kleber Mendonça Filho) y la palestina La voz de Hind Rajab (Kaouther Ben Hania).

El thriller de acción con Leonardo DiCaprio en el reparto ha consolidado su posición destacada tras partir como favorita gracias a sus catorce nominaciones, frente a competidoras como Sinners (Ryan Coogler). Anderson ha sido también reconocido como mejor director, mientras que el largometraje ha sumado premios en categorías clave como mejor actor de reparto para Sean Penn, mejor guion adaptado, mejor fotografía y mejor montaje.

Sean Pean suma un Bafta a su filmografía y ‘Frankenstein’ se lleva tres máscaras doradas

La gala celebrada en el Royal Festival Hall de Londres ha puesto de relieve cómo Una batalla tras otra se ha impuesto a Sinners, de Ryan Coogler, que partía como la gran rival, pero se ha tenido que conformar únicamente con tres premios de los trece a los que aspiraba. En concreto, Sinners ha sido distinguida en los apartados de mejor guion original, mejor banda sonora original y mejor actriz de reparto, un reconocimiento para la intérprete británico-nigeriana Wunmi Mosaku.

Por su parte, la película Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro, ha conseguido igualar ese registro con tres máscaras doradas tras ser premiada en mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción y mejor maquillaje y peluquería. La velada se ha caracterizado por la variedad de galardones entre los principales títulos y por la consolidación de Anderson como favorito de cara a los Oscar.

Sean Penn ha sumado finalmente a su carrera un Bafta, tras haber estado nominado en anteriores ocasiones —doblemente en 2004 por 21 gramos y Mystic River, y de nuevo en 2008 gracias a Mi nombre es Harvey Milk, papel que le valió el Oscar al año siguiente—. Pese a su prestigio internacional, hasta ahora no contaba con el reconocimiento de la academia británica.

La monarquía británica, bajo el foco de la prensa en su aparición en los Bafta 2026

La actriz Jessie Buckley ha obtenido el galardón a mejor actriz gracias a su interpretación de Agnes Shakespeare en Hamnet. Esta obra ha sido, además, reconocida con el premio a mejor película británica. Uno de los resultados más inesperados ha sido el doble éxito de I Swear, película británica que se ha alzado tanto con el premio al mejor casting como con el de mejor actor, categoría en la que Robert Aramayo ha logrado además el galardón de estrella revelación, acumulando así dos máscaras doradas en la misma noche.

Tráiler de 'Sirat'

La ceremonia ha convocado en Londres a estrellas de alcance global como Emma Stone, Jacob Elordi y Timothée Chalamet. La atención se ha concentrado especialmente en la reaparición de Guillermo y Catalina de Gales, ausentes en los últimos años y en un contexto marcado por la delicada situación que atraviesa la monarquía británica a raíz del reciente arresto y posterior liberación del expríncipe Andrés, vinculado a Jeffrey Epstein. El heredero al trono británico, que ocupa el puesto de presidente honorífico de la Academia Británica de Cine y Televisión, ha sido el encargado de entregar el Bafta honorífico a Donna Langley, directora ejecutiva de Universal Pictures.

