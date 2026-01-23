Viajes

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: un clásico en el Teatro Español y una ruta de platos de cuchara del 23 al 25 de enero

La capital reúne planes para protegerse del frío sin necesidad de quedarse en casa

Madrid (Adobe Stock).
Madrid (Adobe Stock).

Aunque el frío sigue muy presente en Madrid, la ciudad no pierde ninguna oportunidad y ofrece este fin de semana una agenda que invita a salir y aprovechar cada rincón. Planes para todos los gustos se reparten entre calles, exposiciones y restaurantes, demostrando que el invierno también puede ser sinónimo de diversión.

Desde rutas gastronómicas que animan a probar nuevos sabores hasta actividades para compartir en familia, pasando por exposiciones, conciertos y propuestas inmersivas, la capital despliega opciones para quienes buscan algo distinto y para quienes prefieren refugiarse en los clásicos.

Del 23 al 25 de enero, Madrid se transforma en un escaparate de planes para descubrir a tu ritmo. Seis propuestas que mezclan arte, gastronomía, historia y diversión, esperan en diferentes barrios y espacios emblemáticos. Porque incluso cuando el termómetro baja, la capital demuestra que siempre hay una razón para salir y disfrutar de lo que ofrece.

Los últimos días de ‘Jurassic World: The Experience’

El universo de los dinosaurios se despide de Madrid. Este es uno de los últimos fines de semana para explorar Jurassic World: The Experience en Espacio Delicias, una exposición que recrea escenarios míticos de la saga y presenta dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Los visitantes pueden pasear entre velocirraptores, observar crías de dinosaurio y descubrir un laboratorio donde los más pequeños experimentan y aprenden sobre estas criaturas prehistóricas.

Jurassic World: The experience, el
Jurassic World: The experience, el plan perfecto para ir con niños. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La ambientación y los efectos especiales convierten la visita en un viaje directo a Isla Nublar, ideal tanto para familias como para aficionados al cine. La propuesta se completa con zonas interactivas y actividades para todos los públicos, asegurando una experiencia inolvidable antes de que la muestra cierre el 1 de febrero.

Jornada de puertas abiertas en La Casa Encendida

Durante todo el fin de semana, La Casa Encendida celebra su jornada de puertas abiertas bajo el nombre de ACENTO 2026. El centro ofrece instalaciones artísticas, talleres, proyecciones de cine, conciertos, visitas guiadas y encuentros, todo con entrada gratuita. La programación se adapta a públicos de todas las edades y pone el foco en la accesibilidad, con actividades mediadas para personas sordas.

Esta edición destaca por la participación de artistas como Hoda Afhsar y la presencia de charlas como la de Remedios Zafra sobre Simone Weil. El objetivo es mostrar el trabajo de la Fundación Montemadrid y acercar la cultura y la acción social a todos los visitantes. Más información y horarios, en la web oficial de La Casa Encendida.

Exposición NO-DO: historia y memoria en la Filmoteca Española

La Filmoteca Española presenta la primera exposición dedicada al archivo del NO-DO, uno de los fondos audiovisuales clave para entender la España del siglo XX. La muestra recorre la historia y el impacto de estos noticiarios obligatorios que se proyectaban en los cines, mostrando imágenes, documentos y objetos originales.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

El recorrido ayuda a comprender cómo se construyó la memoria colectiva durante el franquismo y cómo ha cambiado la interpretación de ese material a lo largo de los años. La exposición se puede visitar en la calle de la Magdalena, 10, y es un plan perfecto para quienes buscan reflexionar sobre el pasado reciente.

Ruta del Garbanzo: platos de cuchara y propuestas originales

Para quien se la perdiese la semana pasada, la ruta estará hasta el 25 de enero. Un total de 70 restaurantes de toda la Comunidad participan en la Ruta del Garbanzo. Los menús giran en torno a este ingrediente clásico, con platos que van desde guisos tradicionales hasta recetas más creativas y hasta postres como el flan de garbanzos. Una cita imprescindible para quienes disfrutan del buen comer y quieren descubrir nuevas formas de saborear la legumbre más madrileña.

Potaje de garbanzos y espinacas.
Potaje de garbanzos y espinacas. (Adobe Stock)

La ruta es también una oportunidad para apoyar a la hostelería local y recorrer diferentes barrios de la ciudad. Entre las sugerencias, destacan restaurantes que apuestan por el producto de proximidad y las recetas de siempre reinterpretadas con un toque moderno.

El Palacio de Cristal abre durante su restauración

Este fin de semana, el Palacio de Cristal del Retiro se convierte en una parada obligada para quienes buscan un plan diferente. La tradicional lona de obras se ha transformado en una gran instalación artística: Fardo, de la peruana Andrea Canepa, envuelve el edificio con mil metros cuadrados de telas impresas llenas de color. El resultado es un gigantesco paquete textil, visible desde todos los paseos del parque, que invita a contemplar el palacio de una forma inédita.

La propuesta se inspira en los fardos funerarios de la cultura precolombina de Paracas, donde los difuntos eran envueltos en capas de tejidos. Al rodear el palacio, las imágenes impresas muestran un ciclo de telas que se atan y despliegan, creando un recorrido visual que solo se entiende caminando alrededor del monumento.

`Luces de Bohemia’ en el Teatro Español

El Teatro Español acoge una nueva puesta en escena de Luces de bohemia, el clásico de Valle-Inclán que regresa bajo la dirección de Eduardo Vasco. Ginés García Millán y Antonio Molero encabezan el reparto de esta obra que retrata, con mirada ácida y actual, la noche madrileña y el esperpento social de principio de siglo.

Luces de Bohemia en el
Luces de Bohemia en el Teatro Español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función, que estará en cartel hasta el 7 de marzo, ofrece una oportunidad de revisitar uno de los textos más influyentes de la literatura española en un espacio emblemático. Las entradas pueden adquirirse en la web del teatro o en taquilla, y se recomienda para un plan perfecto de invierno.

