Los mejores libros en español de 2025: el triunfo del relato corto, los debuts más destacados, la ansiedad contemporánea, Dios y la fe

Algunos de los mejores libros en español publicados en 2025

Ha sido un año excelente para la literatura en español. Ya sea desde España como desde Latinoamérica, han llegado novelas que representan el crisol de géneros y variedad de voces que conforman un rico panorama en constante expansión y mutación.

Así, las voces más experimentadas siguen demostrando su poderío aunque, al mismo tiempo, las nuevas generaciones irrumpen para componer un panorama rico y ecléctico de miradas y perspectivas inéditas.

Ha sido un año excelente para la reivindicación de los relatos cortos gracias a varias magníficas antologías, así como para poner en foco los dialectos minoritarios y para hablar del pasado, de sus heridas y de un futuro repleto de desconcierto.

Desde Infobae elegimos algunas de las novelas más representativas e interesantes de este año, que han abierto puertas a nuevas formas narrativas o han demostrado su dominio dentro de la ficción contemporánea.

‘El buen mal’, de Samanta Schweblin

Cubierta de 'El buen mal', de Samanta Schweblin. (Seix Barral)

Siete años después de Kentukis y una década tras Siete casas vacías, la escritora Samanta Schweblin presentó El buen mal, una colección de seis relatos que explora el extrañamiento en lo cotidiano y las nuevas dimensiones de la incomunicación, la culpa y el nihilismo en el entorno familiar.

Entre las piezas que conforman esta antología destacan historias marcadas por el desasosiego: desde la experiencia de una residencia de escritores en crisis emocional, hasta muertes evocadas en conversaciones telefónicas y relaciones familiares bajo tensión. El volumen toma como referencia una cita de Silvina Ocampo: “Lo raro siempre es más cierto”, que orienta la atmósfera perturbadora en la que Schweblin sumerge al lector.

Reconocida por obras previas como Distancia de rescate, la autora profundiza aquí en los límites de lo ordinario y lo extraño, abordando nuevas capas de miedo, soledad y cuidado. Su capacidad para transformar los conflictos más íntimos en experiencias inquietantes refuerza su papel como una de las voces más destacadas del panorama literario actual.

‘Comerás flores’, de Lucía Solla Sobral

'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral. (Libros del Asteroide)

El libro debut de la escritora gallega Lucía Solla Sobral ha superado 30.000 ejemplares vendidos, consolidándola como el fenómeno literario de la temporada y atrayendo tanto a la crítica como al público.

En la novela, la autora narra la historia de amor entre una joven, Marina, y un hombre 20 años mayor, donde la diferencia de edad amplifica una compleja dinámica de poder y deseo que terminará destrozando a las protagonista, inexperimentada en las relaciones y marcada por la muerte de su progenitor.

El relato explora de forma ambigua y sin juicios morales cuestiones como el duelo, la bulimia y diversas formas de maltrato, exponiendo con crudeza la toxicidad de ciertas relaciones marcadas por la desigualdad.

La habilidad de Solla consiste en entrelazar una trama de esperanzadora ‘coming-of-age’ acerca del amor romántico con elementos oscuros que sitúan tanto a la protagonista como al lector en lugares muy incómodos.

La novela destaca por ofrecer una radiografía de las violencias cotidianas derivadas de relaciones asimétricas, al tiempo que adopta un estilo que combina delicadeza y contundencia. Un pequeño gran descubrimiento.

‘Lo que no se ve’, de Cristina Fernández Cubas

'Lo que no se ve', de Cristina Fernández Cubas. (Tusquets)

De nuevo un libro de cuentos que supone, en este caso, el triunfal regreso de una maestra del género, Cristina Fernández Cubas, que vuelve a proponer una expansión de los límites entre lo visible y lo desconocido en la realidad. La autora explora en seis relatos el oficio de narrar con una prosa ‘refinadísima’ que se convierte en una autentica delicatessen literaria.

Un gran libro para aquellos que han seguido su obra y para los nuevos lectores que se acerquen por primera vez a su estilo magnético en el que sobresale su tono elegante, el humor sutil y la prosa depurada que caracterizan a la escritora.

A lo largo de más de cuatro décadas, Cristina Fernández Cubas ha construido un universo literario en el que la sugerencia prima sobre lo evidente, y donde la realidad se presenta cargada de aspectos inquietantes e inexplicables. Lo que no se ve consolida ese estilo propio, situándola como una maestra dentro del género.

‘El loco de Dios en el fin del mundo’, Javier Cercas

'El loco De Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas. (Random House)

Ha sido un año extraño en cuestiones de fe religiosa. Entre Rosalía en el ámbito musical y Los domingos en el cinematográfico, solo faltaba Javier Cercas acercándose a la figura del Papa Francisco. Sin embargo, aquí no nos encontramos ante un libro que exalte los valores conservadores, ni mucho menos, sino ante una crónica en la que se entremezclan muchas cosas, desde el relato biográfico a la investigación propia de la novela negra, de la crónica de viajes a la reflexión en torno al mundo contemporáneo.

La novela se publicó poco antes de que falleciera el pontífice, lo que le ha proporcionado un plus de morbo (que no sensacionalismo, dada la pulcritud del libro) a la hora acercarnos a una figura que intentó acercar la Iglesia a los más desfavorecidos. Una gran obra de no ficción como nos tiene acostumbrados el autor de Anatomía de un instante que habla en torno a las creencias, a los adoctrinamientos y al significado de las figuras totémicas en el mundo en el que vivimos, en el que parece que no haya lugar para la reflexión.

‘El accidente’, de Blanca Lacasa

'El accidente', de Blanca Lacasa. (Libros del Asteroide)

Después de su magnífico ensayo Las hijas terribles (Libros del K.O.), sobre la compleja relación que se puede establecer con nuestras progenitoras, Blanca Lacasa (que también escribe libros infantiles) debutó en la ficción con esta refrescante ‘nouvelle’ alrededor de las relaciones amorosas en nuestro tiempo.

Una novela corta en la mejor tradición del género que radiografía la obsesión mental de las mujeres a la hora de enamorarnos de hombres que no nos quieren o que nos utilizan dependiendo de sus intereses.

Un reto narrativo a la hora de depurar el estilo y la técnica al máximo a la hora de plasmar los pensamientos intrusivos sobre lo que significa la atracción y la necesidad de encontrar un ‘match’ en la actualidad. Un análisis minucioso de la mujer de la generación Z que ha aprendido a agradar a toda cosa y que ahora tiene que enfrentarse al fin de la era del romanticismo absurdo.

‘Las iras’, de Pilar Adón

'Las iras', de Pilar Adón. (Galaxia Gutenberg)

Las iras, de Pilar Adón, reúne dieciocho relatos donde la autora examina la frontera entre lo bello y lo terrible, utilizando historias marcadas por el cruce entre lo sublime y lo inquietante. Las narradoras, principalmente niñas y mujeres, afrontan traiciones y abandonos que despiertan sentimientos intensos de ira y deseos de venganza, abordando así cuestiones sobre la búsqueda de consuelo en medio del sufrimiento y la posibilidad de hallar belleza en situaciones difíciles.

El libro (sí, de nuevo una colección de relatos) explora los límites de la libertad y la rebeldía femenina, mostrando personajes que resisten imposiciones sociales en escenarios de encierro como internados, hogares o el útero materno. La atmósfera de los relatos se apoya en la sugerencia y el silencio, exigiendo al lector interpretar lo que no se dice abiertamente.

Adón utiliza recursos estilísticos propios de la poesía, como el ritmo, la dualidad y una estética influída por el Romanticismo, donde la belleza y el horror coexisten. En palabras de la autora, “lo sublime es aquello que al mismo tiempo produce horror y fascinación”. Un enorme libro de emociones intensas y de mujeres que desafían las imposiciones morales.

‘Mandinga’, de Lucía de Mello

'Mandinga', de Luciana de Mello. (Yegua de Troya)

La labor de Gabriela Wiener al frente de Caballo (perdón) Yegua de Troya ha sido magnifica. Nos ha descubierto a escritoras que, de otra manera, hubieran estado invisibilizadas y que ella ha puesto en valor gracias a sus respectivos talentos.

En ese sentido, la primera novela de Luciana de Mello resulta excepcional, y expone cómo la autora explora la pertenencia, el mestizaje y la experiencia fronteriza a través de su propia biografía, marcada por desplazamientos familiares y vida entre lenguas y territorios.

La autora describe cómo crecer en el límite entre Uruguay y Brasil influyó en su identidad y en la percepción de las fronteras lingüísticas. Relata que de niña convivió con el portuñol, idioma que sus padres usaban como código privado. Así, sintió en carne propia la experiencia del racismo precoz, ya que cuando se trasladó con su familia a Buenos Aires eran conocidos por apodos como “las uruguayas” o “las negras”, expresiones que alternaban entre afecto y desprecio.

Una novela apasionante sobre las raíces en la que se encuentra presente el activismo y la resistencia a las clasificaciones raciales, incluso dentro de los movimientos ‘afrodescendientes’. Una voz emergente dentro de una literatura condenada a los márgenes que se revuelve y lucha alrededor de la reivindicación tanto personal como colectiva.

‘Han cantado bingo’, de Lana Corujo

'Han cantado bingo', de Lana Corujo. (Reservoir Books)

Uno de los descubrimientos de la temporada ha sido el de Lana Corujo con esta novela repleta de hallazgos que supone un puente entre las viejas y las nuevas generaciones.

El libro, ambientado en Canarias, utiliza la relación entre dos hermanas (una mayor y otra menor) como eje central, tomando como símbolos un cartón de bingo y un volcán para abordar la complejidad de los vínculos fraternales y la permanencia de la infancia en la vida adulta.

La estructura de la novela evita la linealidad tradicional, adoptando una disposición que sigue el orden de los números del bingo, idea nacida de un bloqueo creativo que la autora superó al inspirarse en este juego.

La obra reflexiona sobre el tránsito de la niñez a la madurez, mostrando cómo los traumas infantiles y los patrones familiares heredados inciden en la vida adulta. Una visión insólita y de lo más personal en torno a la identidad, el paisaje autóctono y la memoria familiar.

‘Seismil’, de Laura C. Vela

'Seismil', de Laura C. Vela. (Niños Gratis)

Hay fenómenos que merece la pena destacar, sobre todo por su impacto en las nuevas generaciones. Una autora desconocida que publica en una pequeña editorial se convierte en un descubrimiento para los lectores más jóvenes gracias a su impacto en las redes sociales.

Seismil nació en 2019, durante un taller de escritura dirigido por Sabina Urraca en Madrid, donde Vela escribió un texto sobre su adolescencia, atravesada por una vivencia traumática. Ese texto se mantuvo como inicio de la novela, estableciendo un tono autobiográfico. Tras la pandemia interrumpió el taller y Urraca propuso continuar el proceso en privado a través de correos electrónicos, lo que permitió a la autora explorar una voz literaria propia. A lo largo del proceso, Vela sumó referencias personales y culturales, como series de televisión, figuras públicas y canciones, construyendo una obra que no se encasilla en un solo género literario.

Un artefacto ‘posmoderno’ que rechaza cualquier tipo de etiqueta para dar voz a una serie de traumas adolescentes relacionados con la violencia contra las mujeres que resuenan en nuestra conciencia.

‘Mil cosas’, de Juan Tallón

'Mil cosas', de Juan Tallón. (Anagrama)

La vida de una pareja en Madrid extenuada por la sobrecarga de trabajo y el agotamiento que caracteriza a la vida urbana actual. La narración muestra cómo la acumulación de tareas y la presión constante afectan tanto al ámbito profesional como a la vida personal, generando una sensación de caos y fragmentación. Los protagonistas, Travis y Anne, representan a una generación atrapada por el ritmo acelerado y la imposibilidad de cumplir con todas las exigencias diarias, mientras las vacaciones parecen inalcanzables.

Una novela de nuestro tiempo, que nos interpela a todos como sociedad y que analiza cómo la tecnología, en vez de simplificar la vida, ha intensificado la sensación de encierro y ha impuesto nuevas formas de ansiedad a través de nuestra fijación con el móvil y las redes sociales.