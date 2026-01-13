El secreto mejor guardado de Castilla-La Mancha: un volcán escondido de hace 8 millones de años que puede visitarse por dentro

Este rincón manchego sorprende a todo aquel que se acerca gracias a su impresionante paisaje y el camino guiado que recorre todos sus secretos

En el corazón de Castilla-La Mancha, una tierra famosa por sus llanuras, molinos y patrimonio histórico, se esconde un paraje insólito que rompe con los tópicos de la región: un auténtico volcán visitable por dentro. Aunque a muchos les sorprenda pensar en volcanes lejos de Canarias o La Garrotxa, la provincia de Ciudad Real, y más concretamente la comarca de Campo de Calatrava, alberga uno de los paisajes volcánicos más importantes de la península. Entre encinas, dehesas y cerros de apariencia humilde, la historia geológica de la zona revela un pasado explosivo y fascinante, ahora accesible gracias a una experiencia única al alcance de todos los viajeros curiosos.

El protagonista de este singular recorrido es Cerro Gordo, un volcán extinto situado en las inmediaciones de Granátula de Calatrava. A simple vista, su silueta se asemeja más a una suave loma que a la imagen clásica del volcán cónico con cráter, pero basta adentrarse en su estructura para descubrir la complejidad de su origen. Campo de Calatrava, junto a otras zonas, forma parte del selecto grupo de áreas volcánicas de España, aunque aquí la actividad cesó hace millones de años. El paisaje, sin embargo, aún guarda señales de ese pasado ardiente: fumarolas, fuentes minero-medicinales y formaciones rocosas que atestiguan la fuerza de las erupciones.

La historia geológica de la comarca abarca más de 600 millones de años, desde el Precámbrico hasta la orogenia Alpina. Fue hace aproximadamente 8,5 millones de años cuando surgieron los volcanes que hoy moldean el Campo de Calatrava, con erupciones variadas –efusivas, estrombolianas e hidromagmáticas– que dieron lugar a un mosaico de rocas, cenizas y minerales.

Pasear por el interior de un volcán

Volcán Cerro Gordo, en Ciudad Real (volcancerrogordo.es).

La auténtica singularidad de Cerro Gordo radica en la posibilidad de recorrer su interior, una opción que se ha hecho realidad tras la declaración de la zona como Geoparque y el acondicionamiento de la antigua cantera. El volcán, en realidad, es un cono de piroclastos: rocas y cenizas expulsadas durante las erupciones que, con el tiempo, conformaron la montaña visible hoy. La cantera permitió cortar la ladera como si fuera una tarta, dejando a la vista los diferentes estratos, colores y texturas de los materiales volcánicos.

La visita, siempre guiada, recorre pasarelas que atraviesan el interior del volcán y detalla los procesos que dieron forma a la comarca. Los guías explican el funcionamiento de los volcanes, las razones de su formación y los diferentes tipos de rocas volcánicas presentes en la zona –más de setenta, como basaltos, obsidianas, piedras pómez o magnetitas–. Entre las curiosidades geológicas, destaca la existencia de las fuentes agrias, manantiales en los que el agua surge cargada de minerales y gases procedentes de las antiguas cámaras volcánicas. Estas aguas, de sabor y color particulares por su alto contenido férrico, se han aprovechado históricamente para el consumo y para baños termales, como en la antigua Casa de Baños de Puertollano.

Igualmente, la visita a Cerro Gordo se completa con el descubrimiento de la cercana Fuente Agria, cuyas aguas rojizas y sabor mineral siguen atrayendo a los habitantes de Puertollano desde el siglo XVII. La fuente mantiene un ritual no escrito: de sus cuatro caños, uno está reservado para quienes desean beber en el momento, mientras los demás se utilizan para llenar botellas o recipientes, reflejando la importancia social y cultural del agua en la vida local.

Por otro lado, una parte esencial de la historia reciente de Cerro Gordo es su uso como cantera, de donde se extraían piedras de lava para la fabricación de cemento puzolánico. Este material, conocido y utilizado ya por los romanos, se caracteriza por su resistencia y durabilidad, y ha sido clave en la construcción de infraestructuras desde hace siglos. Cuando la cantera alcanzó el límite de explotación, se decidió reconvertir el espacio en un centro de interpretación dedicado a los volcanes del Campo de Calatrava, permitiendo a los visitantes adentrarse en el pasado geológico de la región de una forma didáctica y visual.

Cómo visitarlo: horario y precios

Volcán Cerro Gordo, en Ciudad Real (volcancerrogordo.es).

Para visitar el volcán Cerro Gordo se debe realizar una reserva previa obligatoria con al menos 48 horas de antelación para coordinar los grupos. Los horarios regulares son los siguientes:

Los miércoles y jueves (no festivos), el acceso está disponible de 10 a 12 horas , con horarios especiales diseñados para grupos escolares y particulares.

Los fines de semana y festivos, las visitas guiadas se realizan por la mañana de 12 a 14 horas (comenzando a las 12 h) y por la tarde, en horario de invierno (de octubre a marzo) de 16 a 18 horas (visita guiada a las 16 h), y en horario de verano (de abril a septiembre) de 18 a 20 horas (visita guiada a las 18 h).

La duración aproximada de cada recorrido guiado es de entre 60 y 90 minutos. En cuanto a las tarifas, los menores de 5 años acceden de manera gratuita. La entrada para menores entre 5 y 15 años, jubilados, personas en situación de desempleo, discapacitados y residentes del Campo de Calatrava tiene un coste reducido de 1,50 euros. La tarifa general para el público es de 2,50 euros.

Cómo llegar

Desde Ciudad Real, el viaje es de alrededor de 30 minutos por la carretera CM-45. Por su parte, desde Jaén el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos por las vías A-4 y CM-4111.