El bonito pueblo de Canarias que es uno de los mejores del mundo, según la ONU: entre la playa y la montaña, un yacimiento prehistórico y rutas de senderismo

El paisaje volcánico de las islas Canarias las convierten en un destino turístico único dentro de nuestro país. Esto es gracias a sus formaciones geológicas que dan lugar a parajes de ensueño difíciles de encontrar en otra parte del mundo. Así, destacan sus montañas y acantilados, pero también sus increíbles pueblos donde la tradición y la historia van de la mano. Es por ello que en muchos de ellos se puede disfrutar de un increíble patrimonio que va acompañado por un entorno natural maravilloso que deja con la boca abierta.

No es de extrañar que estas localidades se conviertan en destinos de gran valor turístico y que sean reconocidas no solo en el panorama nacional, sino también a nivel mundial. Este es el caso de Agaete, un precioso pueblo de Gran Canaria que recientemente ha sido incluido entre los mejores pueblos del mundo en 2025 por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo). En esta cuarta edición de los Best Tourism Village 2025, la mirada vuelve a centrarse en la diversidad cultural y la riqueza paisajística, situando en el primer plano mundial a aquellos enclaves que apuestan por los valores y modos de vida propios de cada territorio.

Para este año, la organización ha incluido un total de 52 pueblos de todos los continentes, los cuales han logrado ser distinguidos entre más de 270 candidaturas presentadas por más de 60 Estados Miembros de ONU Turismo. Así, Ezcaray, en La Rioja, y Agaete son los dos únicos representantes de España en este ranking, mantiene su posición entre la élite mundial del turismo rural.

Una villa marinera en la ladera de la montaña

Agaete no es solo una bonita localidad de Gran Canaria, sino que se alza como un tesoro natural y patrimonial de la isla. Su increíble paisaje marcado por las cumbres coronadas por el mejor pinar de Gran Canaria a un lado, las aguas del Atlántico a otro, y los tres valles que lo rodean le confieren una imagen de postal. Así, esta villa marinera esconde rincones y secretos que sorprenden a todo aquel que se acerca hasta ella. Uno de los más singulares es la necrópolis de Maipés, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la ínsula y que atestigua su gran pasado aborigen.

Por su parte, su casco histórico conserva un aspecto tradicional y ofrece la armonía y la belleza de un conjunto urbano histórico de casas blancas que se asientan en las laderas de sus barrancos. En un paseo por él se pueden contemplar las casonas con patio del siglo XIX y uno de sus monumentos más emblemáticos: la iglesia de la Concepción, la cual sustituye a la primitiva ermita (1515). Destacan, además, el actual Centro Cultural de la Villa y el Ayuntamiento, casonas del siglo XIX reflejo de la arquitectura tradicional de la época.

Igualmente, en Agaete se despliegan enclaves naturales que marcan la identidad del municipio y atraen tanto a visitantes como a amantes de la naturaleza. Entre estos espacios sobresale el Huerto de las Flores, un jardín botánico que se extiende en pleno casco de la villa, donde resulta posible pasear entre colecciones singulares de especies vegetales exóticas. Las puertas de este jardín permanecen abiertas para el público desde el martes hasta el viernes entre las 9:00 y las 17:00, y los sábados hasta las 14:30, convirtiéndose en un refugio ideal para quienes buscan un momento de paz rodeados de vegetación.

Paisajes y rutas de senderismo de ensueño

Valle de Agaete, en Gran Canaria (Adobe Stock).

Muy cerca, el Parque Natural de Tamadaba constituye uno de los parajes protegidos más emblemáticos de la isla. Este entorno alberga el mayor pinar de Gran Canaria y conforma un paisaje de contrastes, modelado por laderas abruptas, profundos barrancos y vertiginosos acantilados que se desploman hacia el mar. Entre ellos sobresale el Roque Faneque, un imponente risco de más de 1000 metros de altura que desciende en vertical y figura entre los acantilados activos más elevados del mundo.

Pero esto no se queda aquí, pues el recorrido visual desde el Valle de Agaete ofrece una panorámica cautivadora del macizo de Tamadaba, con sus pinares exuberantes dibujando un mosaico verde sobre las montañas. Además de la riqueza paisajística, en esta área abundan las edificaciones tradicionales, muchas de ellas reconvertidas en alojamientos rurales que han impulsado el turismo de naturaleza y la afluencia de senderistas, deseosos de disfrutar de la autenticidad del lugar.

En la vertiente litoral del municipio se despliega el Puerto de Las Nieves, zona costera de relevancia histórica y cultural. Aquí se encuentra la Ermita que custodia el famoso Tríptico de Nuestra Señora de las Nieves, una obra atribuida al pintor flamenco del siglo XVI Joos Van Cleve. Además, al caminar por el puerto, es posible contemplar el Roque Partido, conocido popularmente como el Dedo Dios. Pero esto no es todo, pues Agaete ofrece también algunas de las piscinas naturales y playas más apreciadas del norte de Gran Canaria. Destaca de manera especial la Playa de Las Nieves, famosa por sus aguas serenas y el característico ambiente marinero.