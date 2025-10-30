Los mejores planes culturales para Halloween: altar de muertos, conciertos en el subsuelo y terror en la gran pantalla

Imagen del Altar de Muertos de la Casa México

Halloween está a la vuelta de la esquina, y eso conlleva muchas cosas: disfraces, chucherías y muchos, muchísimos sustos. No obstante, de qué sirven los disfraces si no hay sitios a los que pasearlos, y para ello precisamente traemos una serie de planes en los que desfilar con las mejores galas, o simplemente disfrutar del aterrador espectáculo. Conciertos sorpresa, altares de muertos o clásicos de terror en pantalla grande son algunas de las opciones que presentamos para vivir un Halloween inolvidable.

La primera parada en realidad es una que lleva abierta desde inicios del mes, y que ya mencionamos en nuestra agenda de espectáculos para octubre. Se trata del Altar de los Muertos de la Casa de México, ubicada en la calle de Alberto Aguilera y en la que tradicionalmente se celebra un gran altar en conmemoración de los muertos. Cada año este centro se engalana y reúne a miles de espectadores para presentar su espacio que combina historia, fe y mucho color, y que en esta edición está inspirado en la tradición de cabaret del México de principios de siglo XX.

Diseñado por el arquitecto Guillermo González, el altar se compone de tres obras principales de arte popular, catrinas vedets realizadas en la técnica de cartonería, un tzompantli de calaveras de acrílico y esferas de vidrio soplado. Estará disponible hasta el 9 de noviembre y resulta imprescindible reservar una visita previa, pero no será el único altar que se pueda visitar durante el día 31. En CentroCentro también habrá disponible otro, así como en los centros culturales de otros distritos de Madrid como Salamanca (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa), Arganzuela (Matadero) o Chamartín (Espacio de Igualdad Nieves Torres).

'El Fantasma de la Ópera' se podrá ver en la estación de Madrid

El Fantasma llega a Ópera

La Casa de México no es el único lugar emblemático de la capital para pasar Halloween, porque hay otro espacio mítico de la ciudad que ya ha desarrollado eventos de lo más singulares. Hablamos del mismísimo Metro de Madrid, que ya albergó el año pasado el llamado Andén de los muertos en la estación de Chamberí y que este año traslada a Ópera uno de los conciertos más especiales y terroríficos posibles, el de El fantasma de la Ópera. Desde el día 30 hasta el 2, contando por supuesto con la noche de Halloween, la estación entera de metro se vestirá de terror. Una decoración con velas y un arco floral de rosas negras y naranjas, para crear una atmósfera teatral y fantasmagórica, pero con una gran sorpresa.

Porque quienes se hayan hecho con una entrada previa podrán asistir nada menos que a un concierto de Candlelight, la formación orquestal conocida por representar a la luz de las velas, y que en esta ocasión visitará Madrid para aderezar Halloween con su interpretación de la mítica obra El fantasma de la Ópera. Un tenor y una soprano, acompañados del cuarteto de cuerda Parallel harán las delicias de los asistentes dentro del museo de los Caños del Peral, ubicado bajo la Plaza de Isabel II bajo la actual estación de Ópera. Un repertorio de música terrorífica, en el subsuelo y a la luz de las velas para un plan realmente de película.

Imagen de 'La niebla'

La niebla en la pantalla

Hablando de películas, no sería un Halloween perfecto si no hubiese de por medio una gran película de terror. En esta ocasión la proyección es por partida doble y a elección, ya que coincidirán en dos puntos distintos de la capital dos películas diferentes pero con un denominador común, el terror. Más allá de la amplia variedad de cartelera, con el estreno destacado de Black Phone 2 en lo que a materia de terror se refiere, dos cines icónicos de Madrid reservan su proyección final para el género que más se venera en Halloween.

Filmoteca Española, desde su sede en el Cine Doré de Madrid, celebra la noche con la proyección especial de La niebla de John Carpenter, todo un clásico moderno del cine de terror. Es tradición cerrar el mes con una película de terror y el año pasado ya lo hicieron con Carrie de Brian de Palma, por lo que este año es el turno del filme protagonizado por Jamie Lee Curtis o su madre Janet Leigh entre otros, y que no hay que confundir con la versión de 2007 que se basa en la novela de Stephen King. En esta, original de 1980, se cuenta la historia de un pueblo que se prepara para una serie de celebraciones por el centenario de la ciudad, cuando de repente aparece un barco cuya tripulación ha sido brutalmente asesinada. Mientras una niebla se aproxima al pueblo, una serie de sucesos de lo más extraños comienza a desencadenarse en él, generando un gran caos e incógnita en la población.

Del otro lado, en Cineteca de Matadero se podrá ver todo un clásico de culto como es Re-Animator, especialmente por cómo combinaba comedia y gore. La película cuenta la historia de Herbert, un joven que estudia en Europa la forma de traer a la gente a la vida, y de hecho lo consigue con el Dr. Hans Gruber, pero algo sale mal y tiene que volver a Estados Unidos. Allí continuará sus experimentos con los cuerpos que vaya encontrando, desde un gato a los que roba de la morgue más cercana a la universidad, mientras sus compañeros de habitación comienzan a horrorizarse por todo lo que deja a su paso. En definitiva, dos opciones de terror en pantalla grande para terminar Halloween por todo lo alto.