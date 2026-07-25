Edu Aguirre se juega su reputación en La Velada del Año VI contra Edul: un combate que recuerda a la final del Mundial 2026

Edu Aguirre. (La Velada del Año VI/Página Web)

Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla se convertirá en el escenario de uno de los combates más comentados de La Velada del Año VI: Edu Aguirre contra Gastón Edul. Dos periodistas, dos países y una rivalidad que empezó en los platós de televisión y termina, ahora, sobre un cuadrilátero.

Aguirre, colaborador habitual de El Chiringuito de Jugones, ha construido su carrera cubriendo la actualidad del Real Madrid. Antes de aterrizar en Atresmedia, pasó por el diario Marca y por programas como Tiki Taka y Futboleros, un recorrido que le ha convertido en una de las caras más reconocibles del periodismo deportivo español.

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A sus 38 años, el madrileño afronta un reto completamente distinto a todo lo vivido hasta ahora: será el protagonista, junto a Edul, del primer combate entre dos periodistas deportivos en la historia de La Velada. Y llega apenas unos días después de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, un contexto que ha añadido todavía más peso simbólico a la pelea.

Edu Aguirre. (La Velada del Año VI/Página Web)

Una rivalidad nacida del Messi-Cristiano

Aunque nunca protagonizaron un cara a cara en televisión, Aguirre y Edul acabaron representando, sin buscarlo, dos maneras distintas de mirar el fútbol. El argentino, periodista de TyC Sports, creció como referente informativo durante el Mundial de Qatar 2022 gracias a su cercanía con la selección albiceleste y con el entorno de Messi. Aguirre, mientras tanto, seguía siendo una voz constante en la conversación sobre el Real Madrid y sobre Cristiano Ronaldo, futbolista con el que mantiene una estrecha amistad que ha marcado buena parte de su imagen pública.

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El Mundial 2026 reavivó ese pulso. Las opiniones del español sobre la selección argentina generaron respuestas en redes por parte de aficionados y comunicadores del otro lado del Atlántico, y la comparación entre ambos periodistas se hizo cada vez más habitual en redes sociales, donde Aguirre suma ya más de un millón de seguidores en Instagram.

Edu Aguirre. (La Velada del Año VI/Página Web)

De la pantalla al ring

El 9 de marzo de 2026, Ibai Llanos anunció que Aguirre y Edul se enfrentarían en La Velada del Año VI. La noticia se convirtió en tendencia de inmediato y la organización presentó el combate como algo más que un simple duelo de exhibición: una forma de trasladar al cuadrilátero años de debates futbolísticos entre España y Argentina.

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Para su preparación, Aguirre partió de cero en el boxeo y ha contado con el acompañamiento de participantes veteranos del evento, como Viruzz, centrados en trabajar la disciplina, la constancia y el trabajo de esquina. El propio periodista ha dejado clara su determinación: “No me he tomado nada más en serio en mi vida, voy a muerte. Me voy a preparar como si me metiera con Topuria. Es imposible que pierda”.

Ibai Llanos presenta los artistas que actuarán en 'La Velada del Año VI'.

La incógnita de Cristiano Ronaldo

La estrecha amistad de Aguirre con Cristiano Ronaldo ha alimentado la expectación en torno a su presentación sobre el ring. En los últimos días circularon imágenes del futbolista pasando tiempo en Madrid, lo que despertó la ilusión de verlo acompañando a su amigo en la entrada. Sin embargo, todo apunta a que Cristiano no estará presente en Sevilla, ya que se espera su pronta reincorporación a la pretemporada del Al-Nassr. Aun así, Aguirre confirmó que el futbolista seguirá el combate y que ambos han hablado en varias ocasiones sobre su participación en La Velada: “Cristiano tiene claro que gano. Ya me lo dijo en su día. Hablo con él de la pelea, de La Velada, y lo verá seguro”.

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Edu Aguirre es un gran amigo de Cristiano Ronaldo.

Un duelo con sabor a España-Argentina

Más allá del componente deportivo, el combate se ha cargado de un simbolismo que ninguno de los dos ha querido esconder. En el careo previo, Edul apareció con una camiseta en la que las Islas Malvinas lucían los colores de la bandera argentina, e incluso besó el dibujo, un gesto que añadió tensión tras la polémica generada durante el Mundial 2026. Preguntado por las críticas hacia su selección, el argentino respondió: “Le saca todo mérito a un equipo fantástico que rema mucho, que le ha ganado a Francia, a Países Bajos, a Inglaterra, a Brasil, a Uruguay”.

Favorito según las encuestas

Los pronósticos colocan a Aguirre como claro favorito, con un 67,2% de los votos de la comunidad frente al 32,8% de Edul. A su favor juega también la diferencia física: el español mide 1,80 metros, diez centímetros más que su rival argentino.

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