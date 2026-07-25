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Un hijo secreto y otras cosas que no sabías de la vida de Romeo Santos: desde su fanatismo por Julio Iglesias a su origen lejos de República Dominicana

El cantante llega a Madrid junto a Prince Royce y es importante conocer las historias que hay detrás de algunas de sus canciones

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Romeo Santos
Romeo Santos llega a Madrid. (Montaje Infobae)

El regreso de Romeo Santos a los escenarios españoles ha vuelto a despertar el interés en la vida menos conocida del llamado “rey de la bachata”. Esta noche, el artista nacido en el Bronx actúa en Madrid, y no solo la expectación por su música llena titulares: también las historias personales y secretos que han marcado su trayectoria. Entre ellos, la existencia de un hijo cuya paternidad mantuvo en privado durante años y otros episodios poco difundidos que ayudan a entender el perfil más reservado del cantante.

En cada aparición pública, Romeo Santos deja entrever que su vida personal es tan compleja como su carrera musical. A pesar de su fama y los millones de seguidores, hay episodios de su biografía que solo han salido a la luz a cuentagotas. Esta noche, mientras su nombre resuena en la capital española, repasamos cuatro “secretos” que han definido su relación con la fama, la familia y sus referentes.

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Un hijo secreto: Álex Damián y la paternidad silenciosa

El dato más desconocido de la vida de Romeo Santos fue durante años la existencia de su primer hijo, Álex Damián. La paternidad se mantuvo en el ámbito privado hasta que, hace ocho años, el cantante decidió presentarlo públicamente en la portada de una revista. Santos fue padre a los 17 años y reconoció que el miedo y la juventud le llevaron a alejarse tanto de su hijo como de la madre durante dos años. La decisión de mantenerlo en secreto estuvo motivada, según explicó, por el deseo de que Álex eligiera si quería ser figura pública.

El cantante ha insistido en proteger la intimidad de sus hijos incluso después de hacer pública la existencia de Álex. Con su segundo hijo, Valentino, ha optado por la misma discreción: solo ha compartido imágenes parciales y evita exponer detalles familiares en redes sociales.

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Romeo Santos, Rosalía -El Pañuelo

Sus raíces y el Bronx: un americano con sabor latino

El origen de Romeo Santos suele sorprender a quienes asocian la bachata exclusivamente a República Dominicana. Nació y creció en el Bronx, Nueva York, en una familia de padre dominicano y madre puertorriqueña. Aunque su música evoca el Caribe, su formación cultural es la de un estadounidense de segunda generación, influido tanto por los sonidos latinos como por el entorno urbano neoyorquino. Esta mezcla ha sido clave en su capacidad para internacionalizar la bachata y acercarla a públicos que van mucho más allá de la comunidad latina.

La doble herencia y la experiencia de crecer en el Bronx han marcado no solo su estilo musical, sino también su modo de entender la identidad y el éxito en la industria internacional. Santos ha reconocido en entrevistas que la música de su infancia era una combinación de bachata, merengue y salsa, pero también de r&b y pop estadounidenses.

Millones de seguidores y ningún seguido

Otro de los aspectos menos conocidos de Romeo Santos es su particular estrategia en redes sociales. Aunque mantiene casi 23 millones de seguidores en Instagram y una actividad regular, el artista no sigue a nadie. Esta decisión lo distingue de otros músicos latinos y ha llamado la atención de fans y prensa. Santos sigue la línea de artistas como Beyoncé, quienes prefieren no interactuar públicamente con otros perfiles, reforzando así una imagen de independencia e inaccesibilidad.

La emoción del público español marca el inicio de una gira que también promete récords en Lima
Romeo Santos y Prince Royce llegan a España. (Infobae Perú)

La ausencia de cuentas seguidas es vista por algunos como una declaración de principios: el artista se muestra cercano a sus seguidores, pero mantiene distancia respecto a la vida digital de sus colegas o conocidos. Esto alimenta el aura de misterio que rodea a muchos aspectos de su vida fuera del escenario.

Su referente: el deseo de parecerse a Julio Iglesias

Entre los secretos mejor guardados de Romeo Santos figura su admiración por Julio Iglesias, no solo por su éxito musical, sino también por su vida personal y profesional. En una entrevista, Santos confesó que le gustaría parecerse al legendario cantante español en la lista de mujeres con las que se le ha relacionado, aunque matizó que lo dice en tono humorístico. Más allá de la anécdota, Santos subrayó la disciplina, el repertorio y la carrera de Iglesias como modelo a seguir.

El Estadio Nacional de Lima se prepara para recibir a Romeo Santos y Prince Royce.
Romeo Santos y Prince Royce en Madrid. (Infobae Perú)

El artista considera un honor haber colaborado con Julio Iglesias, ya que el español raramente acepta duetos. Para Santos, formar parte de esa selecta lista de colaboradores es un logro significativo en su carrera y un reconocimiento a su trayectoria en la música latina.

Mientras esta noche Romeo Santos se prepara para llenar Madrid con su bachata, estos episodios menos conocidos de su vida personal y profesional acompañan el eco de sus canciones. El artista, que ha hecho de la discreción y el control de su imagen una seña de identidad, sigue sumando capítulos a su historia cada vez que sube al escenario.

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