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Cuándo es la Velada del Año VI: horario, dónde verla y cuánto tiempo dura

Queda menos de un mes para que los boxeadores se enfrenten en el ring del estadio de La Cartuja en Sevilla

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Diez de los boxeadores de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)
Diez de los boxeadores de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)

Ya queda menos de un mes para ver por fin el evento más esperado: la Velada del Año VI. Después de seis ediciones, en las que se han vivido cambios de última hora, se puede decir que Ibai ha tenido una edición (hasta el momento) tranquila. Y es que, por el momento, ningún boxeador se ha lesionado o se ha rajado, obligando al organizador a buscar a un nuevo contricante para que no se caiga ningún combate.

Para la séptima, el reto de Ibai ha sido otro: cerrar el contrato con los artistas que actuarán en la Velada. Recordemos que el streamer publicó hace tan solo cinco días el cartel de los cantantes que ocuparán el escenario que montarán en el estadio de La Cartuja de Sevilla para entretener al público en los tiempos muertos entre combates.

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Por el momento, hay que esperar para ver el ‘Cara a Cara’ de los boxeadores, para el que aún no hay fecha. Mientras que ‘El Pesaje’ oficial tendrá lugar un día antes del gran evento.

A qué hora empieza la Velada del Año VI

El evento del próximo sábado 25 de julio dará comienzo a las 19 de la tarde, hora peninsular española. No obstante, el recinto sevillano abrirá sus puertas a las 16:30, hora en la que comenzarán a entrar todos los invitados por la alfombra roja. Pero si vas a disfrutar del espectáculo desde la otra parte del charco, deberás saber que:

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  • Al oeste de Estados Unidos comenzará a las 10 de la mañana.
  • En EE. UU. (montaña), México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica podrán verlo a partir de las 11 de la mañana.
  • Mientras que en el centro de EE. UU., Panamá, Colombia, Perú y Ecuador tendrán que estar atentos a las 12 del mediodía.
  • Por otro lado, Venezuela, Bolivia, el este de EE. UU., Puerto Rico, República Dominicana y Chile podrán disfrutar del evento a las 13 de la tarde.
  • Por último, en el horario de Paraguay, Argentina y Uruguay, el evento dará comienzo a las 14 horas de la tarde.
Diez de los boxeadores de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)
Diez de los boxeadores de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)

Dónde ver la Velada del Año VI

Tal y como se ha hecho en las anteriores emisiones, el evento podrá disfrutarse de manera gratuita en los canales oficiales de Ibai. De esta forma, aquel que quiera disfrutar de la pelea solo tiene que entrar al perfil del creador de contenido en Twitch, YouTube o TikTok.

Aunque no sepamos el orden definitivo en el que tendrán lugar los diferentes enfrentamientos, sí que sabemos el nombre de los influencers que subirán al ring el próximo 25 de julio en La Cartuja y el pronóstico de victoria de los fans:

  1. El primer combate presentado fue el del periodista deportivo y amigo de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre (64%), contra el periodista argentino, Gastón Edul (36%).
  2. En el evento podremos ver también cómo la streamer colombiana de 23 años, La Parce (23,8%), se enfrenta a la influencer española, Fabiana Sevillano (76,2%).
  3. Siguiendo con el mismo patrón, se presentan la catalana Clersss (82,4%) y la mexicana Natalia MX (17,6%)
  4. Cambiando un poco de especialidad, el cantante Lit Killah (87,9%) se pegará con el trapero Kidd Keo (12,1%) en el ring.
  5. El primer combate sin un representante español será el de la puertorriqueña Alondrissa (56,8%) y su amiga argentina Angie Velasco (43,2%).
  6. Entre las viejas glorias que repiten se encuentra Viruzz (26,1%) que se enfrentará a Gero Arias (73,9%) para conservar sus tres victorias.
  7. Otras que repiten son la mexicana Samy Rivers (68,1%) y la española Roro (31,9%). Recordemos que ambas tuvieron una primera participación en el evento en la tercera edición contra la Rivers española y sexta contra Abby, respectivamente.
  8. El último enfrentamiento entre chicas será para las influencers españolas Marta Díaz (55,1%) y Tatiana Käer (44,9%).
  9. Las viejas glorias más esperadas son Plex (29,2%) Y Fernanfloo (70,8%).
  10. Finalmente, el ‘Main Event’ de la noche será el espectáculo que darán el malagueño IlloJuan (61,3%) contra el murciano TheGrefg (38,7%).

Aunque estos pronósticos pueden cambiar hasta la celebración del evento, los fans ya tienen más o menos claro cómo quieren que acabe cada combate. Pero al final son los jueces los que determinarán cómo sale cada boxeador del ring. Asimismo, a pesar de no saber cuánto va a durar con precisión la Velada del Año VI, se espera que pueda alargarse hasta 8 horas de transmisión.

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