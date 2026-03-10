Amigo de Frank Cuesta, pareja de Aitana e influencer que recorre el mundo: Plex regresa a La Velada del Año VI

El youtuber español Plex, durante su combate en 'La Velada del Año IV', en el que ganó a su contrincante. Al fondo, puede verse a Frank Cuesta, amigo de Plex. / Ibai Llanos

El último combate anunciado esta noche por el organizador anual de la Velada del Año, Ibai Llanos, ha sido el más esperado. Los protagonistas de este serán el youtuber español Daniel Alonso, más conocido como Plex, y el también youtuber salvadoreño Fernanfloo. Los dos concursantes son veteranos en el macroevento que el streamer organiza cada año. Este 2026, la sexta edición acogerá a miles de personas en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, el próximo 25 de julio.

Ambos participantes han sido ganadores en otras ediciones: Fernanfloo ganó en 2023 contra su rival, mientras que Plex lo hizo en 2024. El youtuber español de 24 años, que cuenta con más de 14,7 millones de seguidores en YouTube, crea contenido a partir de reproducir en la plataforma los viajes alrededor del globo que hace con sus amigos y algunos retos extremos. “Ahora he venido a disfrutar”, ha afirmado nada más conocerse su nombre como competidor de la Velada del Año VI.

Por su parte, Fernanfloo, padre y mayor que Plex, ha demostrado estar emocionado por boxear contra el español al considerarlo “un poco robótico”, según pudo observar en su anterior combate. “Como llegues a perder, es lamentable”, señala entre risas el salvadoreño. No obstante, tal y como ha indicado Plex durante el anuncio de los competidores, Fernanfloo no ha querido aceptar las condiciones que le proponía el joven. Por un lado, quería luchar con cascos olímpicos, aquellos con los que se ve el rostro descubierto; y con unos guantes conocidos como de 14 onzas.

Plex le dedica unas palabras a Aitana durante su primera aparición en la Velada del Año VI

La cantante española Aitana junto a su pareja, Daniel Alonso, más conocido en redes sociales como Plex. / Imagen de archivo

Ibai Llanos ha presentado al youtuber, ganador en la Velada del Año IV, como partícipe del último combate de esta próxima edición. Plex no ha desperdiciado el momento para dejar de agradecer a todos aquellos que le apoyan con su paso por el evento. Entre estas personas, ha destacado a su pareja, Aitana, la cantante de Superestrella y Mon Amour: “Se lo dedico a mi novia, que la quiero mucho”.

El romance entre ambos surgió en Japón, donde la cantante se encontraba a principio de 2025 grabando su cuarto álbum. Plex aterrizó en el país nipón durante su tercera vuelta al mundo y fue entonces donde se topó con Aitana “por casualidad”, según afirmó el youtuber en uno de sus vídeos. Tras este primer encuentro, Plex y Aitana se reencontraron con sus respectivos amigos en República Dominicana.

También cabe mencionar que en esta edición de la Velada del Año se encuentra Marta Díaz, creadora de contenido y una de las concursantes femeninas. Tras los Premios Ídolo 2024, organizados por Dulceida, se rumoreó que Díaz y Plex podrían haber tonteado durante la postfiesta, algo sobre lo que ninguno de los dos quiso opinar.

Unidos por una capibara: cómo Plex y Frank Cuesta se hicieron amigos

Frank Cuesta junto a IlloJuan y Plex en su Santuario de animales (YouTube)

Además del vínculo con la cantante, el youtuber ha compartido momentos con el naturalista Frank Cuesta. Pese a la amistad que los une en la actualidad, sus inicios nacen de una polémica discusión en Tailandia. Plex alquiló una capibara para hacer vídeos y, posteriormente, difundirlos, en su alojamiento en el país asiático. No obstante, el animal exótico se adentró en distintas estancias de la casa, entre ellas la piscina, y Cuesta viralizó un vídeo asegurando que bautizaba a la acción del joven como “soy gilipollas”.

Tras lo sucedido, Plex se disculpó en redes sociales. A continuación, el naturalista y el youtuber estrecharon lazos y coincidieron en el santuario tailandés que tiene Frank Cuesta. De hecho, Cuesta fue quien acompañó al creador de contenido en su primera aparición en la Velada del Año en su cuarta edición y llegó a subirse con él al ring del evento de Ibai Llanos. En este encuentro de 2024, Plex combatió y ganó contra El Mariana.