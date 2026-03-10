España

Amigo de Frank Cuesta, pareja de Aitana e influencer que recorre el mundo: Plex regresa a La Velada del Año VI

El youtuber ha aprovechado su primera aparición en el evento de Ibai Llanos para dedicarle unas palabras a su actual novia, la cantante Aitana

Guardar
El youtuber español Plex, durante
El youtuber español Plex, durante su combate en 'La Velada del Año IV', en el que ganó a su contrincante. Al fondo, puede verse a Frank Cuesta, amigo de Plex. / Ibai Llanos

El último combate anunciado esta noche por el organizador anual de la Velada del Año, Ibai Llanos, ha sido el más esperado. Los protagonistas de este serán el youtuber español Daniel Alonso, más conocido como Plex, y el también youtuber salvadoreño Fernanfloo. Los dos concursantes son veteranos en el macroevento que el streamer organiza cada año. Este 2026, la sexta edición acogerá a miles de personas en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, el próximo 25 de julio.

Ambos participantes han sido ganadores en otras ediciones: Fernanfloo ganó en 2023 contra su rival, mientras que Plex lo hizo en 2024. El youtuber español de 24 años, que cuenta con más de 14,7 millones de seguidores en YouTube, crea contenido a partir de reproducir en la plataforma los viajes alrededor del globo que hace con sus amigos y algunos retos extremos. “Ahora he venido a disfrutar”, ha afirmado nada más conocerse su nombre como competidor de la Velada del Año VI.

Por su parte, Fernanfloo, padre y mayor que Plex, ha demostrado estar emocionado por boxear contra el español al considerarlo “un poco robótico”, según pudo observar en su anterior combate. “Como llegues a perder, es lamentable”, señala entre risas el salvadoreño. No obstante, tal y como ha indicado Plex durante el anuncio de los competidores, Fernanfloo no ha querido aceptar las condiciones que le proponía el joven. Por un lado, quería luchar con cascos olímpicos, aquellos con los que se ve el rostro descubierto; y con unos guantes conocidos como de 14 onzas.

Plex le dedica unas palabras a Aitana durante su primera aparición en la Velada del Año VI

La cantante española Aitana junto
La cantante española Aitana junto a su pareja, Daniel Alonso, más conocido en redes sociales como Plex. / Imagen de archivo

Ibai Llanos ha presentado al youtuber, ganador en la Velada del Año IV, como partícipe del último combate de esta próxima edición. Plex no ha desperdiciado el momento para dejar de agradecer a todos aquellos que le apoyan con su paso por el evento. Entre estas personas, ha destacado a su pareja, Aitana, la cantante de Superestrella y Mon Amour: “Se lo dedico a mi novia, que la quiero mucho”.

El romance entre ambos surgió en Japón, donde la cantante se encontraba a principio de 2025 grabando su cuarto álbum. Plex aterrizó en el país nipón durante su tercera vuelta al mundo y fue entonces donde se topó con Aitana “por casualidad”, según afirmó el youtuber en uno de sus vídeos. Tras este primer encuentro, Plex y Aitana se reencontraron con sus respectivos amigos en República Dominicana.

También cabe mencionar que en esta edición de la Velada del Año se encuentra Marta Díaz, creadora de contenido y una de las concursantes femeninas. Tras los Premios Ídolo 2024, organizados por Dulceida, se rumoreó que Díaz y Plex podrían haber tonteado durante la postfiesta, algo sobre lo que ninguno de los dos quiso opinar.

Unidos por una capibara: cómo Plex y Frank Cuesta se hicieron amigos

Frank Cuesta junto a IlloJuan
Frank Cuesta junto a IlloJuan y Plex en su Santuario de animales (YouTube)

Además del vínculo con la cantante, el youtuber ha compartido momentos con el naturalista Frank Cuesta. Pese a la amistad que los une en la actualidad, sus inicios nacen de una polémica discusión en Tailandia. Plex alquiló una capibara para hacer vídeos y, posteriormente, difundirlos, en su alojamiento en el país asiático. No obstante, el animal exótico se adentró en distintas estancias de la casa, entre ellas la piscina, y Cuesta viralizó un vídeo asegurando que bautizaba a la acción del joven como “soy gilipollas”.

La Policía tailandesa detiene a Frank Cuesta por posesión ilegal de especies protegidas

Tras lo sucedido, Plex se disculpó en redes sociales. A continuación, el naturalista y el youtuber estrecharon lazos y coincidieron en el santuario tailandés que tiene Frank Cuesta. De hecho, Cuesta fue quien acompañó al creador de contenido en su primera aparición en la Velada del Año en su cuarta edición y llegó a subirse con él al ring del evento de Ibai Llanos. En este encuentro de 2024, Plex combatió y ganó contra El Mariana.

Temas Relacionados

Ibai LlanosVelada del AñoVelada del Año VIBoxeoBoxeo EspañaAitanaFrank CuestaGente EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juanma Moreno se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre el accidente de Adamuz: “Ese recuerdo lo tengo muy dentro”

El presidente andaluz detalla el impacto personal del accidente de Adamuz y advierte sobre el deterioro de las infraestructuras y el clima político en la región

Juanma Moreno se sincera en

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Cinco creadoras de contenido se subirán al ring tras meses de entrenamiento para tratar de llevarse el cinturón

La Velada del Año VI,

ONCE: Comprueba los conclusiones del Cupón Diario del 9 de marzo

Juegos Once publicó la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

ONCE: Comprueba los conclusiones del

Comprobar EuroDreams: resultados ganadores y números premiados del lunes 9 de marzo

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar EuroDreams: resultados ganadores y

Comprobar Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 del lunes 9 de marzo

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprobar Super Once: estos son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La Velada del Año VI,

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”

A qué hora y dónde ver el partido en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech