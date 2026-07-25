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Fabiana Sevillano: la influencer que llega a La Velada del Año VI con cuentas pendientes con La Parce, pero sin experiencia previa

Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, juega con el ‘factor casa’ al ser de Sevilla

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Fabiana Sevillano
Fabiana Sevillano, boxeadora en La Velada del Año VI. (La Velada del Año VI/Página Web)

Este sábado 25 de julio, a partir de las 19:00 horas, el Estadio de La Cartuja acogerá la sexta edición de La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos. Entre los diez combates de la noche, uno tiene un morbo especial para el público de Sevilla: Fabiana Sevillano, influencer de Los Palacios y Villafranca, abrirá la tanda frente a la streamer colombiana La Parce. Y llega convencida de que va a ganar. “Cuando gane La Velada, porque yo creo que voy a ganar La Velada y yo me hablo así todos los días, cuando lo gane va a ser como siguiente cosa”, ha confesado Fabiana en el pódcast Acento Noor, de la periodista Noor Ben Yessef.

Antes de las cámaras, Fabiana compaginó sus estudios universitarios con su trabajo como camarera. Es graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla, título que obtuvo en 2024, poco antes de volcarse por completo en la creación de contenido. Su despegue en TikTok llegó de la mano de vídeos sobre la Feria de Abril, la moda flamenca, el baile de sevillanas, el humor y el estilo de vida, con un tono espontáneo y cercano que conectó rápido con el público joven.

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Hoy suma más de dos millones de seguidores en esa plataforma y supera el millón en Instagram, cifras que le valieron el premio en la categoría Viral de los Premios Influencers España. Esa popularidad también le abrió la puerta a colaboraciones con marcas como MAC Cosmetics y, por supuesto, un hueco en La Velada del Año VI.

Fabiana Sevillano
Fabiana Sevillano. (La Velada del Año VI/Página Web)

Una autoexigencia que ella misma reconoce

En su charla con Ben Yessef, la periodista le suelta una etiqueta que Fabiana no rechaza: “Eso lo que dice de ti es que eres un poco workaholic”. Ella responde entre risas: “Sí, nunca pensé que fuese yo eso”. Y profundiza en qué significa esa exigencia constante: “Si yo puedo hacer hasta aquí, no puedo exigirme más, pues yo me exijo hasta aquí. Y es como una lucha constante todo el día”.

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Ibai Llanos presenta los artistas que actuarán en 'La Velada del Año VI'.

Una rivalidad que empezó fuera del ring

El combate contra La Parce no nació de la nada. Según se reveló durante la presentación del cartel, el enfrentamiento original iba a ser entre los streamers Juan Guarnizo y Pablo Vera, expareja de La Parce y vinculado también al entorno de Fabiana. Aquel combate empezó a prepararse, pero Guarnizo terminó abandonando el proyecto. La rivalidad, sin embargo, no desapareció: fueron Fabiana y La Parce quienes la heredaron para trasladarla al cuadrilátero.

Desde la presentación, las diferencias entre ambas quedaron claras. La Parce aseguró que apenas conocía a su rival, mientras que Fabiana explicó que sí sabía quién era, precisamente por esa relación cruzada entre exparejas. Semanas después, La Parce reconoció públicamente que atravesaba un momento personal complicado tras su ruptura sentimental y que, si dependiera solo de ella, no tendría ganas de pelear, aunque seguiría adelante porque su participación estaba comprometida por contrato. Fabiana respondió con comprensión hacia la situación de su rival, pero sin plantearse cancelar nada: llevaba meses sacrificando tiempo y esfuerzo para preparar el combate y esperaba que ambas llegaran al ring el día señalado.

Fabiana Sevillano
Fabiana Sevillano. (La Velada del Año VI/Página Web)

Del gimnasio al ring, sin experiencia previa

Ninguna de las dos es boxeadora profesional, así que la preparación se ha convertido en parte del espectáculo. A través de sus redes, Fabiana ha mostrado su evolución en los entrenamientos, con sesiones de boxeo de sombra, trabajo de movilidad y acondicionamiento físico adaptado al ring. En marzo llegó a reconocer que pasaba gran parte del día entrenando y que la exigencia le había quitado bastante de la ilusión inicial, aunque dejó claro que seguiría adelante con su compromiso.

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