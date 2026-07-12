España Deportes

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Ambos son el 10 tanto en el Real Madrid como en el FC Barcelona y la principal figura de su selección

Guardar
Google icon
Lamine Yamal y Kylian Mbappé: duelo de herederos.
Lamine Yamal y Kylian Mbappé: duelo de herederos. (REUTERS/Annegret Hilse)

Dallas se prepara para un partido que va mucho más allá de un billete para la final. España y Francia se citan el martes, a las 21:00 horas, en la primera semifinal del Mundial 2026. Un duelo de viejos conocidos, países vecinos y estrellas entre las que resaltan, en un lado y en otro, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Ambos son el 10 del FC Barcelona y el Real Madrid. Y en un momento de la historia en el que todo apunta a que será el final de una era, cabe preguntarse: ¿Quiénes son los herederos al trono de Messi y Cristiano Ronaldo?

Durante más de una década, ‘la pulga’ y ‘el bicho’ han monopolizado todos los focos del panorama futbolístico mundial: Balones de Oro, Pichichis, títulos, las noches europeas más importantes. Como ellos mismos dicen, el uno se hacía mejor al otro. Sin embargo, hace tiempo que han entregado el testigo y todavía estamos en la búsqueda de una rivalidad que es poco probable que se pueda repetir.

PUBLICIDAD

Sin embargo, si algo se asemeja a las batallas con las que alguna vez Messi y Cristiano, Cristiano y Messi, nos deslumbraron, esa es la que abre el turno de semifinales del Mundial. Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Las dos máximas figuras de su selección, aunque en ambos conjuntos, cabe destacar, para mayor atractivo del duelo, los demás nombres propios como Pedri, Rodri o Marc Cucurella y Ousmane Dembélé, Michael Olise o Désiré Doué.

Mbappé y Lamine en un partido de LaLiga. (REUTERS/Susana Vera)
Mbappé y Lamine en un partido de LaLiga. (REUTERS/Susana Vera)

Del legado al relevo

El contexto no puede ser más simbólico. Mbappé afronta el torneo como la gran referencia de Francia y uno de los mejores futbolistas del planeta. A sus 27 años, el delantero del Real Madrid llega en plena madurez y se ha convertido en el líder ofensivo de su selección, a la vez que pelea por el pichichi con 8 goles. En el otro lado aparece Lamine Yamal. Con 19 años, el extremo del FC Barcelona es la cara por la que pasa el futuro de la selección española. Su desparpajo y su capacidad para desequilibrar lo sitúan entre las grandes estrellas del fútbol mundial.

PUBLICIDAD

Precisamente, el relevo se parece al de sus propios clubes. La batalla de los dieces. Aunque el francés llevó el 9 en su primera temporada, como hizo Cristiano Ronaldo tras aterrizar en el Bernabéu. Y Lamine ha dado el salto al 10 de Messi. Ambos son presente y futuro no solo de su país, sino de LaLiga.

El historial que incomoda a Mbappé

Más allá de la comparación entre futbolistas, hay un dato que puede inclinar la balanza y convertirse en una luz de esperanza para España: Lamine Yamal nunca ha perdido una eliminatoria a partido único contra Kylian Mbappé. La Roja eliminó a Francia en las semifinales de la Euro 2024 y en las semifinales de la Nations League.

A nivel de clubes tampoco. Desde que el francés llegara al Bernabéu en el verano de 2024, el FC Barcelona se ha impuesto en las tres finales jugadas: la Copa del Rey de 2025, resuelta en la prórroga, y las dos últimas Supercopas de España. La única vez que Mbappé ganó a Lamine fue en cuartos de la Champions League en la temporada 2023-2024, cuando aún militaba en el PSG.

Dos maneras de entender el fútbol

La comparación entre ambos va mucho más allá de los números. Mbappé representa la velocidad, el poder físico y la eficacia goleadora: es el futbolista que decide partidos desde la contundencia y la verticalidad. Lamine Yamal, por el contrario, construye su fútbol desde el regate, la creatividad y la capacidad de inventar soluciones donde parece que no las hay. Sobre el césped, además, suelen actuar en bandas distintas. Si bien los dos prefieren la jugada de fuera hacia dentro, Mbappé lo hace desde el perfil izquierdo y Lamine desde el derecho. No obstante, el francés, al igual que en el Real Madrid, parte desde la posición de delantero centro, por lo que no es extraño que cree peligro desde todos los perfiles del ataque.

Temas Relacionados

Mundial 2026Lamine YamalKylian MbappéSelección española Mundial 2026Selección Francia Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Los dos ‘killers’ se juegan algo más que seguir en el torneo

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Mikel Merino ocupa todas las portadas y es catalogado como el “supersuplente” de De la Fuente

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Esta noche se cierra la jornada de cuartos de final y se completa el cuadro de semifinales

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031

El futbolista danés se une al equipo del Cholo Simeone para pelear el puesto con Jonny Cardoso y Koke

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031

Así te hemos contado la victoria de España sobre Bélgica en el partido de cuartos de final del Mundial

Sigue el minuto a minuto del enfrentamiento entre las dos selecciones que se juegan una plaza en semifinales para medirse a Francia

Así te hemos contado la victoria de España sobre Bélgica en el partido de cuartos de final del Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031