La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

La guía definitva de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)

En veinticuatro horas empieza la ola de La Velada del Año VI. Y es que, aunque el evento como tal no dará comienzo hasta el sábado 25 de julio, mañana a las 19:30 (horario local) tendrá lugar el pesaje de todos los boxeadores. Este momento será definitivo para saber en qué condiciones van a pelear todos los participantes y si han logrado llegar a los objetivos planteados en la presentación de la edición. “No solo sabremos su peso, sino que además serán sus últimas declaraciones antes del gran día”, adelantó ayer Ibai Llanos en sus redes sociales.

Después del Cara a Cara, se ha podido saber un poco más de aquellos participantes que no han publicado contenido en sus redes sociales sobre su proceso. Aun así, tendremos que esperar hasta el sábado, cuando llegue el momento definitivo en el estadio de La Cartuja en Sevilla. Como ya viene siendo una tradición, entre los combates habrá actuaciones musicales de artistas invitados y pequeños parones destinados a los patrocinadores oficiales de la Velada. Pero, ¿cuáles son todos los detalles que ya sabemos?

PUBLICIDAD

Dónde ver la Velada del Año VI

Tal y como se ha hecho en las anteriores emisiones, el evento podrá disfrutarse de manera gratuita en los canales oficiales de Ibai. De esta forma, aquel que quiera disfrutar, de manera gratuita, de la pelea solo tiene que entrar al perfil del creador de contenido en Twitch, YouTube o TikTok.

Estadio de la Cartuja para la Velada del Año VI (Ibai)

A qué hora empieza la Velada del Año VI

El evento del próximo sábado 25 de julio dará comienzo a las 19 de la tarde, hora peninsular española, hora a la que entrarán los invitados por la alfombra roja. Pero si vas a disfrutar del espectáculo desde la otra parte del charco, deberás saber que:

PUBLICIDAD

Al oeste de Estados Unidos comenzará a las 10 de la mañana .

En EE. UU., México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica podrán verlo a partir de las 11 de la mañana .

Mientras que en el centro de EE. UU., Panamá, Colombia, Perú y Ecuador tendrán que estar atentos a las 12 del mediodía .

En Venezuela, Bolivia, el este de EE. UU., Puerto Rico, República Dominicana y Chile podrán disfrutar del evento a las 13 de la tarde .

Por último, en el horario de Paraguay, Argentina y Uruguay, el evento dará comienzo a las 14 horas de la tarde.

Pero si llegas tarde para ver la Velada, no te preocupes. Porque el primer combate no comenzará hasta las 19:45 horas. Debido a la gran cantidad de combates de este año, “acabaremos a las dos de la madrugada, hora española", avisó Ibai. Por lo que a cada uno de los horarios hay que sumarle un total de siete horas, que es lo que durará aproximadamente el evento.

Los artistas invitados para la Velada del Año VI (X)

Artistas invitados de la Velada del Año VI

El 1 de julio, Ibai Llanos presentó por fin el cartel de los artistas que aparecerían durante el evento. Para este año, los protagonistas en el escenario son: Yandel, Anuel, Bad Gyal, Juanes y La Pantera y Lucho RK. Aunque esta edición ha tenido un menor número, “sabed también que entre todos estos combates habrá actuaciones”, comunicó ayer el organizador del evento.

PUBLICIDAD

Pero, ¿qué significa esto? Pues según Llanos habrá “muchos invitados sorpresa” que acompañarán tanto en las actuaciones musicales como en las entradas de algunos de los boxeadores. Quizá el sueño de muchos se cumpla y Lola Índigo y Aitana acaben saliendo al ring para apoyar a sus respectivas parejas. O igual vemos de nuevo a Quevedo en la Velada del Año para acompañar a La Pantera y Lucho RK para cantar una de las canciones de su último álbum ‘Algo va a pasar’.

El orden definitivo de los combates de la Velada del Año

Después de mucha especulación, Ibai por fin ha publicado el orden definitivo de los combates de la Velada del Año VI. A continuación se detalla cómo avanzará la noche:

PUBLICIDAD

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clers vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Käer Viruzz vs. Gero Arias Alondrisa vs. Angie Velasco Kid Keo vs. Lit Killah Rivers vs. Roro Plex vs. Fernanfloo, como combate coestelar TheGrefg vs. IlloJuan, como el main event de la noche que comenzará en torno a la 01:30 a.m. (horario local)

Cómo será el ring del estadio de la Cartuja para la Velada del Año VI (Ibai)

El premio que puedes ganar si predices el final de cada combate

“Acierta y gana”, así ha anunciado Ibai el concurso que comenzó el 22 de julio en sus redes sociales. Como segundo año consecutivo, Llanos ha anunciado un premio para el seguidor que acierte el final de los diez combates. “El año pasado, para que os hagáis una idea, hice esto mismo y el ganador se llevó un ordenador”, afirma.

El torneo consiste en acertar los ganadores y podrás elegir “el premio que tú quieras”. Como puede haber varias personas que puedan acertar el resultado, el creador de contenido ha explicado: “Entre todos los que acertéis los diez ganadores de los combates, que no es fácil, habrá un ganador que se lleve lo que él quiera”. Pero ha puesto una condición: “A ver, lo que él o ella quiera dentro de la cabeza; por favor, no me pidas cuatro coches ni un barco de lujo. Un regalo que esté guapo”, pide.

PUBLICIDAD