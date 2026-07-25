El precio de la luz en España para este 26 de julio

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este domingo 26 de julio, así como las tarifas más caras y más baratas del día.

Recuerda que la tarifa de la luz cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 26 de julio

Tarifa promedio: 69.32 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 177.46 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -1.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este domingo 26 de julio, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 139.35 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 132.64 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 127.9 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 124.73 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 119.59 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 119.66 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 126.53 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 121.6 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 83.9 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.16 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.62 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -0.66 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.75 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 79.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 152.39 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 177.46 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 164.0 euros por megavatio hora.