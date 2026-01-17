España

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

La grada muestra su descontento por la eliminación en Copa del Rey y destitución de Xabi Alonso

Guardar
Pitos al Real Madrid en el Bernabeú

La afición del Real Madrid está enfadada. La destitución de Xabi Alonso no ha sentado bien en el Bernabéu y la afición lo ha hecho saber desde el primer momento. Ya desde el calentamiento, a pesar de haber pocas personas en el estadio, el sonido de viento se ha notado. Más tarde, cuando en el videomarcador 360º anunciaban las alineaciones, los seguidores madridistas han sentenciado a numerosos jugadores. Silbatos, pañuelos blancos o tirando de sus gargantas, la grada ha demostrado que espera mucho más de su equipo, empezando por este partido contra el Levante.

La derrota en Copa del Rey en el tiempo de descuento ante el Albacete fue la gota que colmó el vaso de la paciencia blanca. No fue el mejor estreno de Álvaro Arbeloa, quien asumió toda la responsabilidad por el batacazo en el Carlos Belmonte. “El responsable soy yo”, dijo en la rueda de prensa posterior al partido. Sin embargo, no fue suficiente, y los aficionados merengues señalan tanto al césped como al palco presidencial.

Es más, en cuanto las cámaras se dirigían al presidente, Florentino Pérez, los pitos se han intensificado. No obstante, Florentino se ha mostrado sereno y sonriente. Cabe destacar que en el canal propio del club, Real Madrid TV, no se ha podido apreciar los pitos en el calentamiento de los jugadores, ya que estaban realizando una entrevista a la leyenda del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Destitución de Xabi y naufragio en Albacete

Ya desde la Supercopa se advertía un ambiente extraño. Un mal partido ante el Atlético de Madrid, aunque se consiguió avanzar a la final. Paradójicamente, un mejor partido no fue suficiente para levantar el título en lo que fue el último partido como técnico de Xabi Alonso.

El relevo lo iba a coger su amigo y excompañero Álvaro Arbeloa. Procedente del Real Madrid Castilla, con el que estaba haciendo una gran temporada en puestos de ascenso en Primera RFEF, el lateral derecho reconoció haber hablado con el donostierra. También que quería volver a ver “bailar a Vinicius”, uno de los más pitados en la previa y durante el partido.

Arbeloa en su primera rueda
Arbeloa en su primera rueda de prensa al frente del Real Madrid

Zidane manda un mensaje a Arbeloa

En medio del enfado del Bernabéu y de un ambiente cada vez más crispado, las palabras de Zinedine Zidane resuenan con fuerza como hoja de ruta para el nuevo técnico. En el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, ha hablado de su etapa al frente del banquillo, su relación con los jugadores y los problemas que se encontró al llegar.

Zidane dejó claro cuál fue su punto de partida en momentos de crisis: “Me reuní con los capitanes y les dije qué quería de ellos y si estaban comprometidos”. Un mensaje directo que parece tener un destinario claro en Valdebebas. Pero, sobre todo, el técnico francés lanzó una advertencia: “En el Real Madrid estamos a disposición de los jugadores. Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”.

Las similitudes entre la llegada de Zidane y la de Arbeloa son de destacar y la esperanza ahora del Bernabéu es que se repita la historia: que el Real Madrid vuelva a ganar la Champions.

Temas Relacionados

Real MadridFútbolFútbol EspañaSantiago BernabéuEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio máximo y mínimo

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

El partido liderado por Yolanda Díaz ve cada vez más lejos la posibilidad de conservar o mejorar los resultados electorales

Los motivos de la búsqueda

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Quedando apenas cuatro días para la constitución de la Asamblea y, aunque en un principio ambos grupos mostraron optimismo, por el momento no ha trascendido ningún desarrollo

Sin avances claros en las

Rosanna Zanetti se une “al ‘trend’ del 2016″ y se remonta al momento en el que conoció a David Bisbal: “Nos separaba el Atlántico”

La modelo ha narrado en su cuenta de Instagram los duros comienzos con el cantante almeriense al mudarse a España

Rosanna Zanetti se une “al

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los motivos de la búsqueda

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing