Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Pitos al Real Madrid en el Bernabeú

La afición del Real Madrid está enfadada. La destitución de Xabi Alonso no ha sentado bien en el Bernabéu y la afición lo ha hecho saber desde el primer momento. Ya desde el calentamiento, a pesar de haber pocas personas en el estadio, el sonido de viento se ha notado. Más tarde, cuando en el videomarcador 360º anunciaban las alineaciones, los seguidores madridistas han sentenciado a numerosos jugadores. Silbatos, pañuelos blancos o tirando de sus gargantas, la grada ha demostrado que espera mucho más de su equipo, empezando por este partido contra el Levante.

La derrota en Copa del Rey en el tiempo de descuento ante el Albacete fue la gota que colmó el vaso de la paciencia blanca. No fue el mejor estreno de Álvaro Arbeloa, quien asumió toda la responsabilidad por el batacazo en el Carlos Belmonte. “El responsable soy yo”, dijo en la rueda de prensa posterior al partido. Sin embargo, no fue suficiente, y los aficionados merengues señalan tanto al césped como al palco presidencial.

Es más, en cuanto las cámaras se dirigían al presidente, Florentino Pérez, los pitos se han intensificado. No obstante, Florentino se ha mostrado sereno y sonriente. Cabe destacar que en el canal propio del club, Real Madrid TV, no se ha podido apreciar los pitos en el calentamiento de los jugadores, ya que estaban realizando una entrevista a la leyenda del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Destitución de Xabi y naufragio en Albacete

Ya desde la Supercopa se advertía un ambiente extraño. Un mal partido ante el Atlético de Madrid, aunque se consiguió avanzar a la final. Paradójicamente, un mejor partido no fue suficiente para levantar el título en lo que fue el último partido como técnico de Xabi Alonso.

El relevo lo iba a coger su amigo y excompañero Álvaro Arbeloa. Procedente del Real Madrid Castilla, con el que estaba haciendo una gran temporada en puestos de ascenso en Primera RFEF, el lateral derecho reconoció haber hablado con el donostierra. También que quería volver a ver “bailar a Vinicius”, uno de los más pitados en la previa y durante el partido.

Arbeloa en su primera rueda de prensa al frente del Real Madrid

Zidane manda un mensaje a Arbeloa

En medio del enfado del Bernabéu y de un ambiente cada vez más crispado, las palabras de Zinedine Zidane resuenan con fuerza como hoja de ruta para el nuevo técnico. En el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, ha hablado de su etapa al frente del banquillo, su relación con los jugadores y los problemas que se encontró al llegar.

Zidane dejó claro cuál fue su punto de partida en momentos de crisis: “Me reuní con los capitanes y les dije qué quería de ellos y si estaban comprometidos”. Un mensaje directo que parece tener un destinario claro en Valdebebas. Pero, sobre todo, el técnico francés lanzó una advertencia: “En el Real Madrid estamos a disposición de los jugadores. Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”.

Las similitudes entre la llegada de Zidane y la de Arbeloa son de destacar y la esperanza ahora del Bernabéu es que se repita la historia: que el Real Madrid vuelva a ganar la Champions.