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Suspenden la orden de sacrificio del perro que llegó en patera a Ibiza: continuará aislado y bajo vigilancia veterinaria

El animal se encuentra en buen estado de salud en las instalaciones de Natura Parc de Mallorca

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El caniche llegó a Ibiza en patera.
Suspenden la orden de sacrificio del perro que llegó en patera. (Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu)

Un cachorro de caniche que llegó a Ibiza en patera junto a una familia procedente de Argelia el pasado 11 de diciembre. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears haya suspendido de forma cautelar la orden que obligaba a su sacrificio, permanecerá en las instalaciones de Natura Parc. El animal, que no presentaba síntomas de rabia en el momento de su rescate, seguirá bajo vigilancia veterinaria mientras se resuelve el procedimiento judicial.

El caso se originó cuando el cachorro fue localizado en la playa de s’Estanyol tras la llegada en patera de un núcleo familiar. Según informó la Policía Nacional-Extranjería, la familia fue trasladada posteriormente a un centro de acogida de la Cruz Roja en Mallorca, mientras que el animal quedó bajo custodia del servicio municipal y fue derivado a la Fundació Natura Parc.

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Según los informes veterinarios iniciales, se trataba de un cachorro mestizo de caniche, de unos tres meses de edad, que no mostraba heridas compatibles con mordeduras ni signos clínicos de rabia en el momento de su recogida.

Pocos días después, el 16 de diciembre, la Dirección General de Salud Pública del Govern balear emitió una resolución ordenando su sacrificio al proceder de un país con rabia endémica, que puede transmitirse a humanos. Esta medida generó oposición inmediata por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, municipio donde se encontró al caniche mestizo.

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El caniche mestizo que llegó en patera a Ibiza. (Natura Parc)
El caniche mestizo que llegó en patera a Ibiza. (Natura Parc)

El Ayuntamiento recurrió la orden de sacrificio

Por su parte, el consistorio recurrió la decisión al considerar que existían alternativas menos drásticas contempladas en la normativa sanitaria, como la cuarentena prolongada, la observación veterinaria o incluso el retorno del animal a su país de origen. El Ayuntamiento defendió además que la probabilidad de contagio era muy reducida, teniendo en cuenta la corta edad del cachorro, su estado de salud y la ausencia de lesiones compatibles con mordeduras.

Tras la desestimación del recurso el pasado 6 de marzo, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, solicitando además la adopción de medidas cautelares para evitar la ejecución inmediata del sacrificio. Este jueves, el tribunal ha estimado la petición, lo que supone la suspensión cautelar de la orden.

Un perro cayó al Sena y desató un rescate a contrarreloj en París. (Redes sociales)

El cachorro seguirá en aislamiento bajo control veterinario

En su auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que, aunque la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso el riesgo puede mantenerse controlado mediante el aislamiento estricto del animal. El cachorro continuará en las instalaciones de Natura Parc en Mallorca, donde se encuentra desde el 12 de enero, bajo supervisión veterinaria permanente y con un régimen de control sanitario continuo.

Asimismo, el tribunal considera que ejecutar el sacrificio antes de que se resuelva el procedimiento principal podría causar un perjuicio irreversible si finalmente prospera el recurso del consistorio.

El perro permanecerá, por tanto, en cuarentena mientras se resuelve el procedimiento judicial, con los costes de su manutención asumidos por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Además, el consistorio se ha querido además desmentir informaciones que le atribuían la orden de sacrificio, aclarando que ha sido la propia institución la que ha impulsado las acciones legales para evitarlo y garantizar una resolución con todas las garantías sanitarias y jurídicas.

Elaborado con información de Efe

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