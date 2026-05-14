Luis Enrique traspasa su millonario patrimonio a su mujer Elena Cullell: inyecta capital hasta alcanzar 2,25 millones de euros antes de cederle su empresa

Luis Enrique con su mujer Elena Cullell (Instagram)

El entrenador asturiano Luis Enrique ha llevado a cabo un importante cambio en la gestión de su patrimonio personal en España, situando a su esposa Elena Cullell como nueva administradora de su sociedad y realizando una ampliación de capital que eleva el valor de la empresa a más de 2,25 millones de euros, según ha informado Vanitatis.

La transferencia de control de la antigua Patrimonial Lupasi S.L., recientemente rebautizada como Lupasi Gestión Empresarial S.L., ha coincidido con una inyección de capital de más de 1,4 millones de euros, lo que permite que el capital suscrito de la compañía supere esa cifra de 2,25 millones de euros.

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La operación llega en un contexto de éxitos profesionales para Luis Enrique, que ha celebrado la llegada del PSG a la final de la Champions League programada para el 30 de mayo y su reciente victoria en la liga francesa. La decisión de Luis Enrique de ceder la gestión a Elena Cullell ha implicado también la modificación de la denominación social de la sociedad y el cambio de su objeto social, orientándolo desde ahora hacia la gestión empresarial, la asistencia técnica y la administración de participaciones y valores mobiliarios.

Luis Enrique con su mujer Elena Cullell y sus hijos (REUTERS/Peter Cziborra)

El crecimiento económico de la familia de Luis Enrique

Este proceso se produce en un momento de crecimiento sostenido para la estructura patrimonial de la familia del técnico gijonés, cuyas inversiones inmobiliarias y de largo plazo en Cataluña y otras zonas del país han permitido que la sociedad cerrara 2024 con unos activos cercanos a 27 millones de euros.

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Desde hace años, la empresa, ahora bajo la administración de Elena Cullell, ha consolidado un perfil inversor diversificado, con activos inmobiliarios repartidos en varios puntos de España. Según el citado medio, entre sus operaciones figura una promoción inmobiliaria de gran envergadura en Gavà y la adquisición de extensas parcelas en Begues, considerada una de las áreas más exclusivas próximas a Barcelona. El portafolio de la sociedad abarca también propiedades en Castelldefels, Sitges, Ibiza y el Valle de Arán.

Quién es Elena Cullell

La entrada de Elena Cullell al frente de Lupasi Gestión Empresarial ha sido un paso lógico, dada su trayectoria en la gestión patrimonial familiar y su cualificación como economista. Aunque no está tan expuesta como el propio Luis Enrique, su esposa es una pieza clave de la estructura empresarial. Cullell es hija de Isabel Falguera y Francesc Cullell, un empresario peletero conocido, estudió en el Liceo Francés Bon Soleil de Gavá y se licenció en Económicas en Barcelona, pasando por Estados Unidos para aprender inglés.

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Pacho Martínez, Elena Cullell y Sira Martínez en una imagen compartida en redes sociales (@siramartinezc).

La historia personal de la pareja se remonta a 1996, cuando Luis Enrique acababa de fichar por el Barça y ambos se conocieron mientras Elena era todavía una estudiante que trabajaba mientras como azafata de tierra. Un año después, se casaron en la basílica de Santa María del Mar de Barcelona, rodeados de 200 invitados.

Luis Enrique celebra la clasificación del PSG para la final de la Champions.

Junto a ellos, sus tres hijos han formado parte desde entonces de la familia: Pacho, Sira y Xana, esta última fallecida en 2019 a los nueve años a causa de un osteosarcoma. Tras esa pérdida, tanto Luis Enrique como Elena Cullell han mostrado un compromiso activo con las iniciativas solidarias, manteniendo siempre el bajo perfil que les caracteriza en el panorama deportivo nacional. De hecho, la fundación que han creado lleva el nombre de su hija en su memoria, Xana.

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