Malú se reconcilia consigo misma en ‘Quince’ tras tres décadas de carrera: “No se me ha permitido tener ni un resbalón en la vida”

Malú durante su entrevista con 'Infobae España'.

Está a punto de publicar su decimoquinto álbum de estudio y, con lo que eso implica, a estas alturas pocas cosas parecen casuales. Malú (Madrid, 1982) lanza este 15 de mayo Quince, un nuevo trabajo con el que se reconcilia consigo misma tras casi treinta años de carrera. Especialmente, con la niña que fue y la mujer en la que se ha convertido. Está viviendo, según adelanta la propia artista, “uno de los momentos más profundos, libres y conscientes” de toda su trayectoria.

Malú impone. La cantante atiende a Infobae en una ajetreada mañana de promoción en las oficinas de Sony, en pleno centro de Madrid. Su maquilladora le retoca el pelo y los labios después de que esta de un par de caladas de su vaper. Huele a melón. Cuando habla, lo hace con fuerza. Tiene mirada de leona. Nada que ver cuando habla: es serenidad pura. Conseguirlo le ha tomado años. Precisamente eso es lo que plasma en su nuevo LP, formado por 11 canciones.

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“Con Quince es como quitarse la última capa”, cuenta la cantante a este medio en una entrevista que se publicará íntegramente en unos días, un álbum que define como “despedirse del personaje”. “Ya es mirarte de cara a cara, con sus cicatrices, con su dolor”.

Portada de 'Quince', el nuevo álbum de Malú (Sony Music España)

El éxito fulgurante que vivió desde que era prácticamente una niña le obligó a crecer demasiado rápido. Malú comenzó su carrera en 1998 con el respaldo de Alejandro Sanz, que le escribió su primer éxito, Aprendiz. "Cuando pasa todo aquello, de repente cambian muchas cosas: se vende un millón de copias nada más salir el disco y todo deja de ser un juego. Ya no es ‘vamos a probar suerte’, sino algo serio, formal, donde no se te permite ni un resbalón. A mí no se me ha permitido ni un resbalón en la vida“, apunta.

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Por eso mismo la artista necesitaba hacer este disco. Con ayuda de amigos y colaboradores habituales como Pablo Alborán, Vanessa Martín, Luis Fonsi o Marta Soto, Malú entona más de una decena de canciones en las que echa la vista atrás a la joven que dijo sí a firmar su primer contrato discográfico. “A mi primer amor, que sigo siendo yo”, canta la artista en uno de los versos que vertebran el proyecto.

La cantante afronta así uno de los trabajos más íntimos de toda su carrera, convertido casi en un manifiesto sobre el amor propio y la aceptación. El álbum, explica el texto promocional, invita a “no renegar del pasado, sino agradecerlo” y a “curar las cicatrices con valentía”.

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Albert Rivera y Malú, en 2020, cuando eran pareja. (Jose Velasco / Europa Press)

Todo ello desde una imagen mucho más natural y despojada de artificios. “Ahora sí. Ahora soy yo la que quiere estar aquí. Ahora soy fuerte de verdad. Sin miedos. Sin vergüenza. Sin complejos”, afirma la artista en la carta de presentación del proyecto.

Tracklist de ‘Quince’

Todo sabe a ti Por si alguna vez El intento Aquí Donde te viví Rota Salvar al rey La maleta Quiero volver Ahora no Primer amo

La entrevista con Infobae estará disponible próximamente.

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