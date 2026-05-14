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Mbappé y Carvajal entran en la convocatoria para el partido del Oviedo y Huijsen es baja

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El delantero Kylian Mbappé y el lateral Dani Carvajal son las principales novedades del Real Madrid para el partido de este jueves (21.30 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Oviedo, mientras que el central Dean Huijsen es baja.

El francés, máximo goleador del equipo madridista, y el de Leganés vuelven a una convocatoria tras quedarse fuera por lesión para los duelos ante el RCD Espanyol y el FC Barcelona. En el Clásico, el hispano-neerlandés fue baja de última hora tras no sentirse bien durante el calentamiento por un proceso gripal del que parece no haberse recuperado aún.

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También se perderá el encuentro ante el conjunto ovetense el portero ucraniano Andrey Lunin, además de los lesionados Fede Valverde, Arda Güler, Eder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, además de un Dani Ceballos nuevamente descartado por Álvaro Arbeloa.

La convocatoria es la formada por Courtois, Fran González y Mestre como porteros, Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger y Joan Martínez como defensas, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago y Palacios como centrocampistas, y Vinícius Jr, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Mastantuono y Yáñez como delanteros.

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