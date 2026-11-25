American Writer James Baldwin in Paris. (Photo by Sophie Bassouls/Sygma via Getty Images)

Guardar

Romper el tabú de la homosexualidad y la raza no fue fácil a mediados del siglo XX. Pero el escritor James Baldwin (Nueva York, 1924 - Saint-Paul-de-Vence, Francia, 1987) lo hizo. Nieto de esclavos y predicador entre los 14 y los 18 años, comenzó su carrera publicando críticas y ensayos en Nueva York durante los años cuarenta antes de marcharse a París en 1948, donde se consolidó como novelista y ensayista. Fue, además, una de las primeras voces en hablar sin tapujos sobre relaciones homosexuales en sus obras, a la par que hizo frente a la injusticia racial en Estados Unidos.

En 1953 publicó Ve y dilo en la montaña (en España editada por la editorial Sexto Piso), una novela ligada a su infancia religiosa en Harlem, y apenas tres años después llegó La habitación de Giovanni, novela en la que, de hecho, España tiene gran presencia: es el país al que viaja la novia del narrador protagonista. Esta obra relata la relación entre David, un joven estadounidense que vive en París, y Giovanni, un camarero italiano del que se enamora mientras su novia está fuera de la ciudad. Publicada en 1956, la novela abordó con una franqueza poco habitual entonces el deseo entre dos hombres.

PUBLICIDAD

Pero también realizó ensayos. En 1962 publicó en The New Yorker el ensayo Letter from a Region in My Mind, que un año después formaría parte de El fuego la próxima vez. Allí, donde reflexionó sobre la experiencia de ser negro en los Estados Unidos, escribió: Todos sabemos, seamos capaces de admitirlo o no, que los espejos solo pueden mentir”. En este punto introdujo el amor como una fuerza capaz de derribar esta defensa: “El amor nos quita las máscaras sin las que tememos no poder vivir y dentro de las cuales sabemos que no podemos vivir”.

“Las tensiones raciales solo guardan una relación simbólica con el color

“Utilizo aquí la palabra amor no solo en el sentido personal, sino como un estado del ser, o un estado de gracia (...). Y sostengo, pues, que las tensiones raciales que amenazan hoy a los estadounidenses tienen poco que ver con una antipatía real —más bien al contrario— y solo guardan una relación simbólica con el color. Estas tensiones tienen sus raíces en las mismas profundidades de las que brotan el amor o el asesinato”, añadió, aquí entrando de lleno en el racismo.

PUBLICIDAD

La identidad, el deseo, la religión y la raza atravesaron toda su obra. En Notas de un hijo nativo (1955) reunió ensayos sobre la experiencia racial estadounidense; en Otro país (1962) retomó el sexo, la amistad y las relaciones interraciales; y en Si la calle Beale hablase (1974) narró la historia de una joven pareja negra golpeada por un sistema judicial racista.

Baldwin se convirtió también en una figura destacada del movimiento por los derechos civiles y mantuvo relación con Martin Luther King Jr., Malcolm X y Medgar Evers. Pasó buena parte de su vida entre Estados Unidos y Europa hasta instalarse en Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, donde murió en 1987, a los 63 años.

PUBLICIDAD