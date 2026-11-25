Tráiler subtitulado Paper Tiger

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El director James Gray cuestionó el sistema de competencias en los festivales de cine y afirmó que no volverá a llevar sus películas a Cannes, donde este año compitió por la Palma de Oro con “Paper Tiger” sin obtener ningún premio. “Cannes apesta. No se preocupen, no voy a volver a Cannes”, dijo el director el martes en el Festival de Marrakech. “He aprendido la lección. Cannes no es para mí. Yo no soy para Cannes.” El cineasta, nacido en Queens, habló durante 90 minutos en una conversación moderada por el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, ante una sala que incluyó al director Luca Guadagnino y al actor Jeff Goldblum, homenajeado en la edición marroquí. A lo largo de la charla, Gray repasó su carrera desde Little Odessa, su ópera prima, que ganó un León de Plata en Venecia en 1994, cuando el director tenía 25 años.

Hacia el final de la sesión de preguntas, un asistente le consultó sobre el papel de las competencias en la industria del cine. Aunque sus críticas a Cannes tenían un tono entre irónico y sincero, el director no suavizó su postura sobre el concepto de enfrentar películas entre sí. “Creo que la idea de la competencia es terrible. Llevé las películas a Cannes porque el distribuidor lo quiere. Quieren ese logo tonto en la película, pero la idea es realmente tonta. Sabemos que es tonta”, afirmó. Gray reforzó su argumento con una referencia histórica. “Eurípides se sentía muy mal porque no ganaba muchos premios. Es cierto, por cierto. Terminó viviendo en una cueva por vergüenza de no ganar los premios”, continuó. “No sé quién ganó los premios en la época de Eurípides. Pero el punto es que no sé quién ganó los premios. Todo el asunto es idiota. No es un deporte, ¿sabés?”

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El director dirigió luego sus comentarios contra las productoras, a las que acusó de “restringir el libre flujo de información y arte”. “¿Qué ha hecho la corporación por nosotros? ‘Filma tu película en Budapest. Edítala en Londres.’ ¿Por qué? ‘Es más barato’”, dijo Gray. “No solo porque es más barato. Los clusters de talento significan riesgo. Los clusters de talento significan que los artistas pueden agruparse.” Puso como ejemplo a la Nueva Hollywood de los años 70, “cuando un grupo de hippies manejaba todo”, y al cine italiano de Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica y Roberto Rossellini, quienes trabajaban juntos. Según Gray, ese tipo de agrupación de talento “es riesgo” para las corporaciones. “¿Qué es lo que le importa a la corporación en los festivales? La competencia. Qué gana. ¿Por qué? Eso es lo que les va a hacer ganar dinero”, agregó. “Odio la parte en la que se compite. Es tonto, ética y moralmente bancarrota. Pero también es colaborar con la máquina”.

James Gray junto a Miles Teller y Adam Driver en Cannes durante la presentación de 'Paper Tiger'. REUTERS/Manon Cruz

Los festivales como espacio de intercambio

Pese a sus críticas, Gray defendió el valor comunitario de los festivales de cine, separándolo de su faceta competitiva. “Entonces, ¿qué hace el festival? Comunidad. Un grupo de cineastas se junta”, dijo, y señaló a Guadagnino, sentado en primera fila. “Veo a Luca. Está acá en Marrakech. Puedo cenar con él. Tal vez él no quiera cenar conmigo. Pero el punto es que esa comunidad es fundamental.” Para el director, el verdadero valor de estos encuentros está en el debate que generan entre los asistentes. “‘Me gustó esa. Odié esa otra.’ Esa es la moneda del reino. Eso es todo, y es hermoso”, sostuvo. “Cualquier cosa que fomente una agrupación de ideas, de pensamientos, comparar y contrastar ideas: así es como crecemos.”

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Gray llegó a Marrakech luego de presentar Paper Tiger en el Festival de Doha, donde la película tuvo su estreno regional. El filme, protagonizado por Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson, sigue a dos hermanos cuya búsqueda del sueño americano los arrastra a un peligroso vínculo con la mafia rusa. La película fue estrenada en salas de Estados Unidos este mes por la distribuidora Neon. En España, llegará a los cines el 6 de enero de 2027 bajo el título Paper Tiger. Negocios de familia, de la mano de Diamond Films. El director forma parte de la serie de conversaciones de Marrakech, que esta semana también reúne a figuras como John Turturro, Goldblum, el director Rian Johnson, Guadagnino y la actriz italiana Monica Bellucci.