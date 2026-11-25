Imágenes de la represión policial en Riaño. (Fotografía de Mauricio Peña)

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La madrugada del 12 de julio de 1987, Simón Pardo, un ganadero de 54 años, se suicidó disparándose con una escopeta de caza. Su entierro se celebró entre ruinas, en medio de un silencio terrible. Quienes le conocían sabían de su desesperación: su madre había fallecido pocos meses antes, y llevaba días profundamente preocupado porque sabía que su casa estaba a punto de ser demolida y él debería abandonar su pueblo. No tenía a dónde ir.

Su historia es una de las más trágicas de las que nos llegan del hundimiento del viejo Riaño, un proyecto que anegó total o parcialmente nueve pueblos del valle y obligó a los vecinos, pese a las protestas y la inminente legislación europea sobre este tipo de proyectos, a abandonar el que siempre había sido su hogar. Los hechos podrían ser de este siglo: la muerte de Simón Pardo estuvo rodeada de protestas, manipulaciones informativas, intereses políticos y económicos; incluso hubo quien acusaba de terrorismo a quienes no querían perder sus casas. Y, sin embargo, hablamos de la España de finales de los 80, gobernada por Felipe González.

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“Los valores de la administración del Estado son los mismos o peores”, dice Emilio Gancedo, quien reconstruye en Riaño. El estado contra la montaña (Pepitas de calabaza), un relato testimonial de esa derrota y de sus consecuencias en un territorio que llegó a ser “el símbolo de la montaña leonesa”. “No eran dos o tres pueblines”, insiste Gancedo, que a través de crónicas de prensa y entrevistas documenta la demolición de los pueblos leoneses (donde vivían más de 5.000 personas), la heroica resistencia de sus vecinos y el irreparable coste humano y cultural sepultado bajo las aguas de la presa.

Emilio Gancedo, autor de 'Riaño. El Estado contra la montaña'. (Pepitas de calabaza)

Las casas y los ríos

Emilio Gancedo ya había demostrado su buen hacer como cronista de nuestro presente en Palabras mayores (también editado por Pepitas de calabaza), libro en el que recorrió toda España entrevistando a personas del mundo rural y reuniendo todos sus recuerdos en un ejercicio de memoria colectiva. En Riaño se repiten algunos de sus intereses, que van desde nuestra relación con el pasado hasta la capacidad de algunas comunidades para afrontar las pérdidas. “La casa en un medio rural es todo. Allí están tus raíces y tus antepasados enterrados. Me interesaba mucho cómo se recupera uno del golpe que supone que le tiren la casa”.

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El proyecto de la presa en Riaño llevaba mucho tiempo gestándose y bebía, en realidad, de ideas heredadas de incluso antes del franquismo. Ya en el siglo XIX, las políticas hidráulicas en nuestro país estaban claras: “España no será rica mientras los ríos desemboquen en el mar”. No obstante, la inminente entrada en vigor, en 1988, de la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental hizo que el Estado se diera prisa en realizar un proyecto que habría quedado invalidado.

Pantano de Riaño en 1986. (Mauricio Peña)

La operación para derribar los pueblos se consumó como un auténtico asedio militar: cientos de guardias civiles reprimieron con gran dureza (mediante cargas, porras y pelotas de goma) a vecinos y activistas encaramados a los tejados, mientras se derribaban los pueblos antes de inundar definitivamente el valle. Casi 40 años después, Gancedo reúne a desplazados, policías, agricultores y políticos de la época. “He intentado que estén todas las partes implicadas ahí”, asegura. Al fin y al cabo, la historia de Riaño es la de una herida colectiva, y “las colectividades, como las personas, también tienen traumas, culpa y frustraciones”.

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Cuando España “asociaba el progreso a las obras públicas”

De las protestas de Riaño, Gancedo rescata las fotografías de Mauricio Peña y otras imágenes que muestran el despliegue. “Algunas parecen las de una batalla”, advierte. Un sentimiento parecido tenía un guardia civil que, cuando fue destinado al valle, apenas tenía 20 años: “Veíamos perros, vacas, becetes. De repente, aquello se convirtió en una especie de guerra”. La oposición al embalse consiguió demorar el proyecto, pero no impedirlo, pues “al Estado le puedes poner palos en las ruedas: trastabilla un poco, pero sigue adelante”.

Dos agentes agarran a una mujer en las protestas en Riaño. (Mauricio Peña)

Tal vez la historia hubiera sido distinta si la oposición hubiera reunido un respaldo mayor en la provincia, como ocurrió en casos como el proyecto de una central nuclear en Valencia de Don Juan o con los embalses de Omaña e Igrieros, finalmente abandonados. Otro factor decisivo fue la falta de intervención de los representantes políticos. “Estos tienen un papel fundamental. Tienen que ponerse del lado de la población”. Gancedo cierra el libro con las declaraciones de Jaime González (entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León y parte clave del proyecto), quien asegura que a día de hoy “no habría hecho” algo como lo que impulsó en Riaño.

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“Hay que ponerse muy en situación de esa España, que asociaba el progreso a las obras públicas y la incorporación a los países más avanzados. Ya estaba cambiando todo, pero veníamos de donde veníamos”, continúa Gancedo. De su respuesta nace la siguiente pregunta: ¿podría darse, en 2026, un caso como el de Riaño? “Algo como esto no”, responde el autor, que a continuación matiza: “Pero igual se hacen cosas peores, que no nos damos cuenta”. Porque, para él, “todo ha cambiado, pero quizá no tanto”.

Imágenes de Riaño. (Mauricio Peña)

Las falsas esperanzas

De la lectura del libro de Gancedo se desprenden muchos culpables, pero al mismo tiempo es difícil señalar al máximo responsable: la presión de los sectores agrícolas, las portadas manipuladas de medios de comunicación, la vinculación de los defensores de Riaño con ETA y otras organizaciones terroristas... Todo forma parte de una maquinaria mucho más grande. Gancedo no pretende señalar a España en el título de su libro, sino a “la administración, al Estado, que lo hizo rematadamente mal”.

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Como ejemplo, pone todos esos años en los que, aunque las propiedades de los vecinos de Riaño ya habían sido expropiadas, se permitió a los vecinos seguir viviendo ahí, alimentando las expectativas de que el proyecto (paralizado poco después de su aprobación en 1963) no seguiría adelante. “Parecía que se iba a revertir eso. Cuando, casi de la noche a la mañana, el Gobierno decide volver a reactivarlo, sucede lo que sucede”.

Recomendaciones de la semana: cine, true crime y la nueva novela de Isabel Allende.

Simón Pardo no fue el único que decidió quitarse la vida. Al margen de estas tragedias, la construcción del nuevo Riaño tampoco cerró las heridas de quienes se instalaron allí. “Durante los diez primeros años estábamos sin hablarnos. No nos hablábamos unos a otros. Estábamos como cada uno metido en su casa”, cuentan los vecinos en el libro de Gancedo. Con el paso de las décadas, muchos han ido olvidando lo que ocurrió en Riaño, y esa es, quizá, la razón por la que este ensayo es necesario. “De algo como esto hay que hablar. Hay que hacer una catarsis, reflexionar sobre ello: cómo fue, cómo se hizo, qué pasó”.

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