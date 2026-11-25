Agente de Vigilancia Aduanera asaltando un barco en alta mar con una de las lanchas del Fulmar que se van a sustituir

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La Agencia Tributaria ha decidido poner en marcha una licitación pública para impartir un curso “sobre primeros auxilios y socorrismo acuático” dirigido para mejorar la especialización de uno de sus cuerpos de élite, el Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera. El objetivo es “capacitar a este personal para actuar con la seguridad y eficacia necesarias ante situaciones de emergencias sanitarias en el mar”. Parece surrealista que un cuerpo centenario como este (Carlos III permitió que la Real Hacienda tuviera su propio pabellón en embarcaciones en 1787) y que oficialmente adquirió su actual nombre (SVA) en 1982, prepare ahora, en 2026, una formación de este tipo para funcionarios que se juegan cada día la vida en operaciones importantes. La flota de Vigilancia Aduanera combate el narcotráfico y el contrabando.

“Ya había otros cursos que recogían parte de los contenidos que se quieren impartir en este nuevo curso, pero no todos”, reconoce un portavoz de la Agencia Tributaria. “Este curso es fruto de las reclamaciones que venimos haciendo desde hace tiempo en el Comité de Seguridad y Salud Intercentros”, explica un portavoz del sindicato SIAT. “Los nuevos compañeros reciben formación desde hace pocos años en el Centro Jovellanos, que depende de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima del Ministerio de Transportes. Es una formación básica. Y también hay otros cursos voluntarios sin ninguna singularidad en la mar”, asegura un operativo del SVA destinado en Galicia.

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“El Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera se desarrolla en un entorno de riesgo elevado y dinámico, particularmente hostil, donde la capacidad de respuesta ante emergencias médicas o situaciones de peligro en el medio acuático no es solo una ventaja operativa, sino una necesidad imperiosa para garantizar la seguridad del personal, de los posibles detenidos y de terceros”, señala la memoria justificativa del contrato del curso. Está valorado en 164.560 euros y se prevé impartir 37 horas de formación: 25 horas ‘online’ y 12 horas de manera presencial. “En principio, las horas no parecen inadecuadas. Habrá que conocer el contenido del curso para comprobar si es idóneo para el personal de Vigilancia Aduanera, si está adaptado a las intervenciones operativas, especialmente en embarcaciones, actuaciones en puertos, abordajes y situaciones que están alejadas de asistencia sanitaria inmediata”, destacan desde el sindicato SIAT.

Una de las cuatro patrulleras tipo 'Fénix' de la flota de Vigilancia Aduanera

La Agencia Tributaria coincide en el diagnóstico de los sindicatos. El trabajo de los agentes operativos de Vigilancia Aduanera es especial: incluye “abordajes, inspección de buques, patrullajes en embarcaciones de alta velocidad y operaciones en muelles y puerto, entre otras, que conllevan unos riesgos muy superiores a los de un entorno terrestre controlado. La distancia de los recursos sanitarios, las posibles condiciones meteorológicas adversas y los imprevistos propios del medio acuático exigen una preparación específica para capacitar a este personal en materias sobre primeros auxilios y socorrismo en el medio marítimo”. Y es que el personal está expuesto a caídas al agua, golpes, cortes, facturas, hemorragias, heridas de armas, ahogamientos... por lo que una respuesta inmediata ante estos sucesos parece esencial.

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“La diferencia entre la vida y la muerte”

“Esa respuesta inmediata y profesional de primeros auxilios puede estabilizar a una compañera o compañero herido hasta la llegada de asistencia médica, marcando la diferencia entre la vida y la muerte. En alta mar cualquier accidente se agrava por el aislamiento o la tardanza en la asistencia médica por lo que el conocimiento y las habilidades en primeros auxilios son competencias críticas. En concreto, el riesgo más evidente en este entorno es el ahogamiento. El socorrismo acuático enseña la técnica para realizar un rescate seguro, evitar el pánico del accidentado (que puede poner en riesgo al rescatador) y aplicar los protocolos específicos de reanimación (RCP) en casos de ahogamientos”, explican desde la Agencia Tributaria. “Está bien que por fin llegue este curso. Yo, por ejemplo, he tenido que hacer uno por mi cuenta pasa saber hacer torniquetes”, explica el operativo destinado en Galicia.

“Esta contratación externa se hace necesaria por no disponer la Agencia Tributaria de los medios necesarios para su diseño y, sobre todo, para su impartición con un alcance tan amplio como el necesario en este caso, dirigido a más de 1.000 personas en todo el territorio nacional”, señala la Agencia Tributaria. Y es que la especialidad “marítima, navegación, propulsión y comunicaciones” de Vigilancia Aduanera está compuesta por casi 1.100 efectivos. Como ya se ha mencionado, este curso se divide en 25 horas ‘online’ y en 12 horas presenciales que se impartirán en 25 bases marítimas del SVA.

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Esta formación se desarrollará a lo largo de 2027, 2028 y 2029. Las horas ‘online’ se realizarán de forma simultánea durante el primer cuatrimestre del año para organizar, posteriormente, la formación presencial hasta final de año. Esta formación se organizará en un máximo de 70 grupos presenciales. Es decir, “en los años 2027 y 2028 se convocará esta formación, que incluirá primero la formación ‘online’ general y después la formación presencial de los grupos territoriales correspondientes. En el año 2029, se convocarán los grupos de la formación presencial que queden pendientes por celebrar. En todo caso, el contrato quedará finalizado cuando se hayan realizado todos los cursos objeto del mismo”, matizan desde la Agencia Tributaria.

“En definitiva, aunque venga tarde, viene muy bien. Los cursos de la marina mercante, por ejemplo, duran 22 horas”, destacan desde el sindicato SIAT, que recuerdan que un compañero falleció en julio de 2021 tras caer de un helicóptero en una operación antidroga en Cádiz. En marzo de 2023, otro operativo del SVA falleció durante un abordaje de un velero en aguas del Atlántico. “También venimos reclamando ampliar el convenio de colaboración que tenemos con la Armada para poder realizar cursos de salvamento aeronaval en la base de Rota y seguimos exigiendo que las Comunidades, las competentes, nos imparten cursos para el uso adecuado de los desfibriladores que llevan nuestros barcos”, concluyen desde SIAT.

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