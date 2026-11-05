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Adam Driver asegura que no volverá a interpretar a Kylo Ren en ‘Star Wars’: “Se ha acabado”

El actor habló sobre el proyecto frustrado de ‘The Hunt for Ben Solo’ que iba a realizar Steven Soderbergh

Kylo Ren, personaje de Adam Driver en "Star Wars"
Kylo Ren, personaje de Adam Driver en "Star Wars" (Créditos: Lucasfilm)
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Adam Driver aseguró que no volverá a interpretar a Kylo Ren en el universo de Star Wars y descartó cualquier posibilidad de retomar el proyecto The Hunt for Ben Solo. El actor habló del tema en una entrevista reciente con The Rich Eisen Show. Consultado sobre si algún día regresaría al personaje, Driver fue tajante: “Sí, se acabó… No más Star Wars”. El actor explicó que él y su equipo “intentaron hacer una más”, pero la respuesta de los ejecutivos del estudio fue negativa.

Adam Driver, protagonista de Girls y de la trilogía secuela de Star Wars, reveló que Bob Iger y Alan Bergman, ejecutivos de Disney, rechazaron el guion de una película centrada en Ben Solo. El proyecto había sido desarrollado junto al director Steven Soderbergh. “Siempre tuve interés en hacer otra de Star Wars”, relató Driver. “Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron totalmente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Lo llevamos a Bob Iger y Alan Bergman, y dijeron que no”, señaló el actor.

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El motivo del rechazo, según Driver, fue que los ejecutivos “no veían cómo Ben Solo podía estar vivo”. “Y eso fue todo”, agregó. Adam Driver descartó por completo volver a ponerse en la piel de Kylo Ren y confirmó que The Hunt for Ben Solo, el proyecto que había desarrollado con Steven Soderbergh, no se concretará. El actor afirmó que la decisión no depende de él, sino de los ejecutivos de Disney que rechazaron el guion.

Imagen de Adam Driver en 'Paper Tiger'
Imagen de Adam Driver en 'Paper Tiger'

El trabajo detrás del guion con Soderbergh

Durante la entrevista, Driver insistió en que el proyecto había sido desarrollado con seriedad durante varios años. Soderbergh estaba confirmado como director de la película. “Trabajamos en esto durante varios años, de verdad y con mucho esfuerzo. Conseguimos un guion muy bueno con Scott Burns, Rebecca Blunt, Soderbergh y yo. Todos trabajamos en eso”, relató el actor. “Fue increíble. Fue muy genial. Pero, ya saben, yo no decido”, agregó. Cuando Eisen le preguntó si volvería a interpretar al personaje en caso de que alguien decidiera “resucitar” el proyecto, Driver respondió: “Si quisieran, bien. Pero no es... no es nuestra decisión”. Y remató: “Creo que el barco ya zarpó”.

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Driver también se refirió a la respuesta del público tras conocerse que el proyecto había quedado descartado. El actor calificó esa reacción como “bastante increíble”. “No esperaba que fueran a ser carteles publicitarios y gente volando aviones sobre Disney y cosas así. Eso fue bastante genial”, comentó Driver sobre las muestras de apoyo de los seguidores de la saga. Cuando se conoció la noticia sobre el destino del filme, un grupo de fanáticos de Star Wars pagó para que una avioneta sobrevolara los estudios Walt Disney Studios en Burbank, California, con una pancarta que decía “Save The Hunt for Ben Solo” (Salven The Hunt for Ben Solo). En abril, Soderbergh había expresado una postura similar a la de Driver sobre el futuro del proyecto. El director señaló entonces que la película “habría sucedido”, “si es que iba a suceder”.

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