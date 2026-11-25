Galder Varas en 'El Hormiguero' (Atresmedia).

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Galder Varas ha vivido uno de esos episodios que parecen sacados de un monólogo. El humorista, que se ha convertido en uno de los rostros más populares de las redes sociales gracias a sus espectáculos y sus improvisaciones con el público, ha relatado una inesperada invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le llevó a compartir mesa con él y otros artistas. Una experiencia que, lejos de dejarle indiferente, estuvo marcada por la sorpresa, las dudas iniciales y unos nervios que le impidieron desplegar todo su ingenio.

El cómico contó los detalles durante su primera visita a El Hormiguero, donde acudió junto a Goyo Jiménez y Luis Piedrahita para presentar la Edición CERO del Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana (FICH). El evento tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid y reunirá a humoristas de distintos países en una cita dedicada al humor en español.

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Durante la conversación con Pablo Motos, Varas sorprendió al revelar que había recibido una invitación de Presidencia para acudir a una cena con Pedro Sánchez. Lo más llamativo fue cómo se produjo aquella llamada, ya que el artista no se encontraba precisamente esperando una propuesta de este tipo. De hecho, el episodio comenzó con una notificación de la Agencia Tributaria que le hizo pensar que podía tener algún problema.

Luis Piedrahita, Goyo Jiménez y Galdar Varas en 'El Hormiguero' (Atresmedia).

“Una mañana estaba tomándome un café cuando me llegó una notificación de Hacienda. Se la reenvié tranquilamente a mi gestor y seguí con mi vida”, recordó. Apenas diez minutos después, su teléfono volvió a sonar. Al otro lado se encontraba una persona del gabinete de Presidencia que quería trasladarle una invitación para asistir a una cena junto a otros artistas. La coincidencia temporal le hizo sospechar que ambos acontecimientos podían estar relacionados: “Lo primero que pensé fue que aquella notificación era muchísimo más grave de lo que imaginaba. La persona que me llamó me explicó que era para invitarme a una cena junto a otros artistas”.

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“Son las diez y no he comido”

La propuesta, según confesó, le pilló totalmente desprevenido: “Mi primera reacción fue preguntarle si estaba segura de que querían invitarme a mí. Me respondió que sí, que Pedro Sánchez sabía perfectamente quién era y quería que asistiera”. Pero Galder tampoco aceptó inmediatamente: “Le dije que tenía que pensármelo. Hubo unos segundos de silencio bastante incómodos. Ella me explicó que necesitaba una respuesta rápida y yo le contesté: ‘Bueno, él me entenderá. También cambia de opinión a veces’. Se rió y en ese momento pensé: ‘Vale, aquí hay sentido del humor’. Así que acepté”.

Luis Piedrahita, Goyo Jiménez y Galdar Varas en 'El Hormiguero' (Atresmedia).

La cena, según su relato, transcurrió sin incidentes. “Lo que más me sorprendió fue verle aparecer. Todo el mundo dice que Pedro Sánchez es alto, pero hasta que no lo tienes delante no entiendes cuánto. Entró por una escalera y tenía una presencia impresionante”, confesó. Aunque Varas reconoce que estuvo bastante más pendiente de comportarse correctamente que de hacer reír a los asistentes: “Yo me pasé buena parte de la cena pensando únicamente en no meter la pata. Hice algún chiste, pero mantuve un perfil bastante bajo. La mayor parte del tiempo estaba demasiado nervioso como para ponerme especialmente creativo. Es que hubo un cóctel primero y yo me puse nervioso porque tenía hambre y en un momento, dije: ‘Son las diez y no he comido’”.

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