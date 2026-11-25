Pedro Sánchez participa en una entrevista del programa La Hora de La 1 (TVE)

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Pedro Sánchez ha elevado el tono en sus sospechas de actuaciones contra el Gobierno en algunas de las disputas judiciales que le rodean. Ha criticado a las “asociaciones ultraderechistas” que considera que buscan ir contra su ejecutivo y figuras de izquierda. También ha puesto en duda decisiones de algunos jueces, que define como “francamente sorprendentes”. A cuatro días de las elecciones, el candidato del PSOE se ha sentado en una entrevista de La Hora de La 1, en una de sus últimas apariciones -todavía queda el debate a cuatro de este jueves- antes de acudir a las urnas. Sus críticas en el ámbito judicial han cobrado más peso en los últimos meses, como con el caso del juez Peinado, quien llevó el caso de su pareja, Begoña Gómez.

La entrevista ha comenzado con preguntas sobre temas en los que Sánchez tiene un discurso claro y fuerte, lo que le ha permitido reafirmarse de cara a este domingo. El presidente del Gobierno ha abordado su exigencia a la Unión Europea de que suspenda su acuerdo de asociación con Israel y ha asegurado que “no vamos a aceptar impunidad ante un genocidio”. La entrevista ha coincidido con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sánchez ha defendido que la violencia de género es “la expresión más cruel” de una desigualdad estructural y ha señalado que un gobierno de PP y Vox puede “hacernos perder derechos”. Más adelante, han abierto otros asuntos como el judicial, donde ha cargado contra las asociaciones y algunos jueces, la crisis de Ceuta y la actuación del Gobierno o los casos de corrupción.

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"Que los millones también se traduzcan en derechos", afirma el presidente del Gobierno en un nuevo vídeo de campaña.

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