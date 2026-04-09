Triplete histórico para España en el Festival de Cannes: Almodóvar, Sorogoyen y los Javis competirán por la Palma de Oro

Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y los Javis competirán en el Festival de Cannes 2026

España vivirá en el Festival de Cannes 2026 una ocasión histórica: por primera vez en más de setenta años, tres películas españolas competirán en la Sección Oficial por la Palma de Oro. Los títulos de Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis colocan al cine español en una posición inédita dentro del certamen más prestigioso del mundo y confirman el gran momento creativo de una generación de autores muy distinta entre sí, pero unida por una ambición común: jugar en la élite.

El anuncio supone un salto cualitativo para la presencia española en Cannes. En 2025, el país ya había firmado un hito al situar dos películas en competición oficial, Sirat, de Óliver Laxe, y Romería, de Carla Simón. Un año después, la cifra se eleva a tres y confirma que el cine español ha pasado de ser una presencia esporádica en Cannes a convertirse en un actor cada vez más constante dentro de su escaparate principal.

Pedro Almodóvar vuelve a una cita con la que mantiene una relación histórica. El cineasta manchego es, desde hace décadas, uno de los nombres más identificables del cine europeo en el circuito internacional. Su nueva película, Amarga Navidad, refuerza esa conexión con Cannes y vuelve a situarlo en la conversación por la Palma de Oro. Almodóvar es ya parte de la memoria del festival, y su presencia continúa funcionando como una de las grandes cartas de prestigio del cine español.

Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen y Victoria Luengo en el rodaje de 'El ser querido' @ManoloPavón

Rodrigo Sorogoyen representa otra vertiente del momento actual: la de un autor que ha ganado peso a base de un cine intenso, muy físico y de gran tensión dramática. Su llegada a la competición oficial confirma que Cannes mira cada vez más hacia un cine español capaz de combinar ambición industrial y riesgo formal. Tras consolidarse como uno de los directores más influyentes de su generación, Sorogoyen da ahora un salto al escenario donde se mide a los grandes nombres del cine mundial. Lo hará con El ser querido, una historia sobre el propio cine centrada en la relación entre los personajes de Javier Bardem y Victoria Luengo, un director de cine y su distanciada hija que se reencuentran en un tenso rodaje.

La tercera pata del triplete, Los Javis, participará con La bola negra. Su presencia en la competición oficial de Cannes simboliza la expansión de una pareja creativa que ha triunfado en España en casi cualquier formato, desde el musical La llamada a la serie de televisión La mesías. La bola negra llega al festival como el proyecto más reciente de los tres y con un punto de curiosidad añadido: su conexión con Federico García Lorca y con la temática de la homosexualidad en España. Esa mezcla de identidad cultural, riesgo narrativo y proyección global encaja bien con el tipo de cine que Cannes suele premiar o, al menos, debatir con intensidad.

'Balarrasa' de José Antonio Nieves Conde fue una de las películas presentes en la histórica edición de 1951

El último antecedente: 1951

En 1951 Cannes marcó un hito inusual para el cine español: por primera vez, cuatro películas españolas compitieron en la Sección Oficial del festival, algo que hoy se considera prácticamente impensable debido a la enorme exigencia de la selección. Ese año España llegó con un contingente realmente generoso, liderado por el director Ramón Torrado, que logró colar dos títulos en la misma edición. Las cuatro películas españolas en competición en Cannes 1951 fueron: Balarrasa, de José Antonio Nieves Conde, Rumbo (también conocida como Sevilla de mis ensueños), de Ramón Torrado, La Virgen gitana, también de Ramón Torrado y La honradez de la cerradura, de Luis Escobar.

Ninguna de ellas se hizo con el máximo galardón, que entonces se repartía en forma de “Gran Premio” a dos títulos: La señorita Julie, de Alf Sjöberg, y Milagro en Milán, de Vittorio De Sica. Sin embargo, el año tuvo otro sabor buñueliano: el cineasta español, ya en su etapa mexicana, ganó el premio a Mejor Dirección por Los olvidados, película de producción mexicana pero firmada por un autor procedente de España.

Más allá de los nombres, el dato tiene una lectura de fondo: el cine español ha conseguido situarse en Cannes con una diversidad que antes parecía improbable. Conviven el autor consagrado, el director de tensión moral y política, y un dúo que ha saltado desde el éxito de masas al prestigio internacional. Eso habla de un ecosistema más amplio, más visible y más competitivo. El cine español llega a Cannes 2026 con varias voces fuertes, estilos reconocibles y una capacidad real para disputar la atención del festival desde distintas generaciones y sensibilidades. En un certamen donde cada selección fija el relato cultural del año, ese triplete coloca a España en el centro del mapa. Pase lo que pase, ya han hecho historia.