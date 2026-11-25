Ejemplar de cazón, una de las especies de tiburón que habita en el Atlántico y el Mediterráneo. (AshlieJMcivor/Wikimedia Commons)

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La práctica del finning, conocida como ”aleteo" o “cercenamiento de aletas” en español, consiste en la captura de tiburones para cortarles las aletas y, posteriormente, a veces con el ejemplar todavía vivo —lo que provoca que muera por asfixia, desangrado o como presa de otros animales—, devolver el resto del cuerpo al mar.

Esta técnica perjudicial para la conservación de los escualos ya está prohibida en muchos países a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, los mecanismos para controlar que se cumple aún son en buena medida ineficientes, lo que provoca que el finning aún se practique de manera furtiva en algunas regiones del mundo.

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En la reunión anual que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT) ha celebrado este mes en Vilamoura (Portugal), se ha aprobado un acuerdo, que desde la Unión Europea han catalogado de “histórico”, para reforzar estos controles en el Atlántico y el Mediterráneo.

Las naciones pesqueras que integran la ICCAT deberán encaminarse hacia el enfoque de “aletas adheridas de forma natural”, lo que implica que los tiburones pescados deben desembarcarse sin que sus aletas hayan sido cercenadas previamente. Sin embargo, la nueva normativa, que llega después de 18 años de esfuerzos, no es inmediata y desde asociaciones ecologistas han denunciado que las excepciones y plazos entrañan riesgos.

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Aletas de tiburón en Hong Kong. (Cloneofsnake/Wikimedia Commons)

Aletas atadas con cuerda o hilo, o identificadas con etiquetas

Hasta el momento, la ICCAT establecía que las aletas a bordo podían representar un máximo del 5 % del peso de los tiburones hasta el primer desembarque, un protocolo que no garantizaba que el cuerpo de los ejemplares hubiese sido desechado. Así, el nuevo acuerdo exige que las aletas puedan verificarse individualmente para cada pez.

Las medidas para garantizar que no se practica finning se dividen entre los tiburones frescos y los congelados. Los primeros deberán permanecer con las aletas adheridas de forma natural hasta el primer desembarque a partir del 1 de enero de 2027. El problema llega, según la organización Shark League for the Atlantic and Mediterranean, con los tiburones congelados.

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En este caso, se permitirá que los buques aten las aletas cortadas al tiburón con cuerda o hilo, o que coloquen etiquetas identificativas, lo que permitiría verificar que existe una correspondencia entre los cuerpos y las aletas a bordo y que no se han desechado partes de los ejemplares. Esta alternativa se mantendrá al menos hasta el 1 de enero de 2029, a partir de cuando deberán también permanecer adheridas naturalmente; sin embargo, si han sido utilizadas por dos países en cada uno de los años hasta entonces, se extenderá hasta el 1 de enero de 2030, y, si han sido empleados por tres o más, la Comisión volverá a evaluar en 2029 si mantener esta excepción.

Imagen de archivo de un tiburón. (Jürg/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Desde la Shark League indican que el método de aletas adheridas de forma natural sigue siendo considerada ampliamente la mejor práctica para evitar el finning. Las alternativas nuevas que emplean cuerda, hilo o etiquetas no han sido probadas y, además, existe la posibilidad de que su utilización continúe más allá de 2029 según está planteado el nuevo acuerdo.

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“Nos preocupa que el acuerdo sobre la aplicación de la prohibición del aleteo sea excesivamente complicado y propenso a riesgos, con un plazo prolongado para posibles beneficios y alternativas sin base científica”, señala Sonja Fordham, presidenta de Shark Advocates International. “Permitir que flotas enteras comiencen a emplear técnicas problemáticas que utilizan cables, cuerdas y etiquetas para clasificar las aletas desprendidas conlleva el riesgo innecesario de un aumento de la basura marina y amenaza el progreso logrado con tanto esfuerzo hacia el único método infalible para hacer cumplir la prohibición del aleteo: poner fin a la extracción de aletas de tiburón en alta mar”.

Por ello, instan a las naciones pesqueras a rechazar las alternativas y a implementar de inmediato las políticas que permiten que sus embarcaciones mantengan las aletas de los tiburones pescados adheridas de forma natural.

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“Es un importante avance en la conservación de estas especies”

Para la Unión Europea, el acuerdo de la ICCAT no supone un cambio en su modo de actuación. Desde el 6 de julio de 2013, para los Estados miembro es obligatorio que las flotas pesqueras desembarquen a puerto los tiburones pescados con sus aletas adheridas al cuerpo de forma natural. Es después cuando pueden cortarse y exportarse, pero no antes para evitar que se devuelva el ejemplar vivo al mar.

Un hallazgo en Australia está cambiando todo lo que sabíamos sobre la evolución marina. El fósil de un tiburón de 115 millones de años revela que los grandes depredadores de los océanos aparecieron mucho antes de lo que se creía.

Sin embargo, tal y como ha señalado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la medida supone “un importante avance en la conservación de estas especies y permite extender al conjunto de las flotas que operan en el Atlántico los estándares de protección ya aplicados por la Unión Europea”. Así, se propicia “una competencia más equitativa entre las flotas pesqueras que faenan en el Atlántico”.

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En la reunión anual de la ICCAT, además, se han llevado a cabo otros acuerdos, como la prohibición del uso de redes de deriva en aguas internacionales del Atlántico, una medida que desde el Ministerio de Agricultura señalan que había sido largamente demandada por el sector pesquero español para ampliar la medida ya vigente en el Mediterráneo. “Estas artes, prohibidas para la flota comunitaria desde hace años, presentan una elevada incidencia de capturas accidentales de especies como cetáceos, tortugas y tiburones debido a su escasa selectividad”.