Un avión de la compañía aérea Plus Ultra. (Europa Press)

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La suspensión de los vuelos a Caracas ha dejado a Plus Ultra sin la última conexión regular que mantenía con Latinoamérica. La ruta venezolana era lo único que seguía en funcionamiento después de que la aerolínea abandonase Colombia en junio y cancelase, hace apenas una semana, sus conexiones con Lima y Buenos Aires. Seis días después, la compañía anunció que interrumpía todas sus operaciones aéreas “hasta nuevo aviso”, en plena negociación con sus acreedores para tratar de encontrar una salida a sus problemas financieros.

El repliegue de sus rutas no es el único frente que tiene abierto la compañía. Plus Ultra arrastra un impago de 19 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), acumula pérdidas operativas de 31 millones hasta agosto y ha comunicado a sus trabajadores su intención de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE). A estos problemas se suma una profunda transformación en su dirección y en el control de su accionariado, después de que sus dos máximos responsables dimitiesen en julio y de que el expresidente de la compañía comunicase al juez que había cedido el control de la sociedad que posee la mayoría de las acciones.

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Todo ello sucede cinco años después de que el Gobierno aprobase un rescate de 53 millones de euros para evitar la desaparición de la aerolínea durante la pandemia. La ayuda, concedida a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y gestionada por la SEPI, debía permitirle superar el desplome de la actividad aérea y mantener su viabilidad. Ahora, el organismo público no solo tiene pendiente recuperar ese dinero, sino que debe valorar las alternativas que plantea una compañía que ha dejado de operar sus rutas regulares y que necesita reorganizar sus cuentas para seguir adelante.

Las dificultades que ya reflejaban las actas del rescate

La situación actual no se explica únicamente por el encarecimiento del combustible y los problemas de liquidez de los últimos meses. Las actas de las reuniones de seguimiento que la SEPI mantuvo con Plus Ultra después de concederle la ayuda muestran que la compañía tuvo dificultades para cumplir las previsiones de su plan de viabilidad desde los primeros ejercicios.

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En febrero de 2023, al presentar el cierre provisional del ejercicio anterior, la dirección reconoció un resultado antes de impuestos negativo de unos 20 millones de euros. Los ingresos habían alcanzado los 156 millones, por encima de los 102 millones contemplados en el plan de viabilidad, pero los costes de explotación también se habían disparado y superaban en 63 millones lo previsto. El combustible explicaba por sí solo 28 millones de ese desfase. La empresa atribuyó el resto, entre otros factores, al tipo de cambio y a la indisponibilidad de un avión que había sufrido daños en Teruel.

El ejercicio 2023 ofreció, sin embargo, una evolución mucho más favorable. En la reunión de seguimiento de febrero de 2024, Plus Ultra comunicó un EBITDA positivo de 10,5 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 4,1 millones, cifras superiores a las previstas tanto en su presupuesto como en el plan de viabilidad. La propia dirección calificó aquel año de “excepcional” y explicó que una operación chárter puntual, especialmente rentable, había contribuido al resultado. La SEPI preguntó si podía repetirse durante el ejercicio siguiente y la compañía reconoció que no podía asegurarlo.

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Un avión de la compañía aérea Plus Ultra. (Europa Press)

La recuperación no terminó de consolidarse. Durante 2024, la competencia en las rutas latinoamericanas presionó a la baja las tarifas y redujo los ingresos por billete. En las actas de octubre de ese año, la aerolínea comunicó que el factor de ocupación había llegado al 97% en agosto, pero que la tarifa media se había situado en 394 euros, frente a los 450 previstos en el plan de viabilidad. En septiembre había descendido hasta los 363 euros. Caracas figuraba entre las rutas más afectadas por la entrada de otros operadores y la reducción de precios.

El problema era que llenar los aviones no bastaba para cubrir los costes si los billetes se vendían por debajo de lo esperado. Aunque los ingresos totales se aproximaban a las previsiones, la combinación entre vuelos regulares y operaciones chárter y ACMI —el alquiler de aviones con tripulación, mantenimiento y seguro incluidos— no era la que la compañía había calculado y no compensaba el aumento de los gastos. El resultado antes de impuestos acumulaba pérdidas de 12,5 millones de euros hasta septiembre, con una desviación negativa de 12,2 millones respecto al plan de viabilidad. La deuda financiera declarada en aquella reunión superaba ya los 61 millones.

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El vencimiento de los préstamos

El deterioro de las cuentas ha acabado comprometiendo la devolución del dinero público. Los 53 millones concedidos en marzo de 2021 se articularon mediante dos préstamos: uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones. El primero venció en marzo de 2026, pero Plus Ultra no pudo devolver el principal. Desde entonces, la compañía negocia con la SEPI una modificación de los compromisos de pago y un nuevo plan de viabilidad que permita sostener la actividad y recuperar la financiación estatal.

La situación se ha agravado durante este año. Según los datos trasladados por la dirección, el gasto en combustible alcanzó los 104,83 millones de euros, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente. Entre febrero y agosto, el resultado operativo fue negativo en 31,08 millones. El pasado 13 de noviembre comunicó al juzgado el inicio de un proceso de reestructuración y presentó el preconcurso de acreedores, un mecanismo que abre un periodo de negociación con los acreedores para tratar de evitar la insolvencia.

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La paralización de los vuelos ha añadido presión a ese proceso. La empresa ha dejado en tierra sus siete aviones y, en las negociaciones con los representantes de los trabajadores, ha planteado un ERE que podría afectar a entre 210 y 270 empleados, además de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con reducciones de jornada. La plantilla comunicada inicialmente por la compañía ascendía a 679 personas; las últimas informaciones sitúan el censo considerado en la negociación en 663 trabajadores.

El cambio en el control accionarial

La negociación financiera ha coincidido con un cambio en la cúpula de Plus Ultra. En julio, el presidente, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli, presentaron su dimisión. Ambos estaban investigados en la causa abierta por la concesión del rescate de 2021. El accionista minoritario Hugo Castaño asumió las funciones ejecutivas, aunque el relevo se produjo en un momento de especial sensibilidad para la compañía, que llevaba meses tratando de renegociar sus obligaciones con la SEPI.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en el Congreso de los Diputados a la polémica sobre el préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra, negando de forma "clara, rotunda y contundente" que existiera un trato de favor.

Dos meses después, Martínez Sola trasladó al juez José Luis Calama que había cedido el control de Sky Solutions, la sociedad que posee el 51,10% de las acciones de Plus Ultra. En su escrito sostuvo que la SEPI le había exigido renunciar a sus derechos como accionista en esa sociedad.

La suspensión de las operaciones cambia el escenario al que se enfrenta Plus Ultra. Hasta ahora, la aerolínea podía intentar corregir sus cuentas mientras mantenía parte de su actividad y seguía generando ingresos. Con los aviones en tierra, esa vía queda interrumpida. La compañía necesita ahora acordar con sus acreedores cómo afrontar la deuda y, al mismo tiempo, encontrar los recursos necesarios para recuperar una actividad que le permita volver a facturar. La cuestión ya no es solo cuánto debe o cuántos gastos puede recortar, sino si existe una fórmula para que la aerolínea vuelva a ser operativa y económicamente viable.

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