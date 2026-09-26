‘Vengadores: Endgame’ vuelve a los cines siete años después con una nueva versión: estos son todos los cambios y cómo conectará con ‘Vengadores: Doomsday’

La película regresará a los cines el 24 de septiembre con cinco minutos de material adicional. (YouTube)

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Este fin de semana bien podría recordarse toda la vida como el fin de semana del Encore. Esta palabra, que deriva del francés y originalmente significa “una vez más”, se ha utilizado popularmente para describir cuando un artista musical regresa al escenario para cantar una última canción. Sin embargo, su significado ha adquirido un nuevo nivel, pues ha juntado a dos de los mayores fenómenos culturales de los últimos años.

Por un lado, a Taylor Swift, quien ha hecho honor a la acepción de la palabra volviendo -si es que alguna vez se va del todo- con The life of a showgirl: Encore, que incorpora cuatro temas al disco que lanzó hace casi justo un año. Por otro, el reestreno de una de las películas de superhéroes más importantes de la historia, que ahora llega en una versión inédita a los cines y con la misión de reenganchar a los fans antes de afrontar una nueva aventura.

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De esta forma, Vengadores: Endgame regresa a los cines casi siete años después de su estreno, aunque no lo hace de la misma forma, pues mucho ha cambiado desde entonces. Lo hace con un nuevo título (lo habéis adivinado, Vengadores Endgame: Encore), con su propio póster y sobre todo con una serie de retoques y nuevas escenas que renuevan en gran medida la experiencia, aunque no deje de ser la misma película que vieron los espectadores que la convirtieron en la segunda más taquillera de la historia, solo por detrás de Avatar de James Cameron. Puede que el propio estreno se deba en gran medida a querer romper ese récord, algo muy habitual también en la discografía de Taylor Swift.

La última vez que vimos a Steve Rogers fue en el final de 'Vengadores: Endgame', cuando se reunía con Peggy Carter.

Nuevas y editadas escenas

Por refrescar un poco la memoria, Vengadores: Endgame era una continuación casi directa de Vengadores: Infinity War, estrenada solo un año antes y que concluía con la desaparición de la mitad de la población ante el chasquido de Thanos. Cinco años después, e incapaces de revertir la situación, la llegada de Ant-Man desde el mundo cuántico plantea una posibilidad: regresar atrás en el tiempo y recuperar una a una las gemas del infinito con el objetivo de arreglar todo y acabar con Thanos antes de que pueda chasquear los dedos.

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Una compleja misión que lleva a sus protagonistas —el Capitán América, Iron Man, la Viuda Negra, Ojo de Halcón, Hulk o un Thor con sobrepreso, entre otros— a revisitar escenarios de sus anteriores películas, un poco lo que sucedía con Marty McFly regresando a Hill Valley en Regreso al futuro 2. Su final ya es conocido por todos los que la vieron, pero a los que no les volverá a sorprender un desenlace tan épico y emocional que Marvel se ha pasado los años siguientes buscando la forma de emularlo sin éxito.

En esta nueva versión hay algunos detalles técnicos que quizá sean imperceptibles para el gran público, pero que merecen ser señalados, como un cambio en la saturación del color que hace que la película tenga un look visual notablemente diferente, con colores más vivos y mayor contraste entre sus figuras. Lo mismo sucede en el apartado sonoro, con la incorporación de una mezcla de audio Dolby optimizada y unos niveles de brillo diseñados específicamente para pantallas de gran formato premium (PLF), incluida Infinity Vision, la tecnología que se implementará en la próxima gran película de Marvel, y con la que esta ha buscado conectar directamente. Hablamos, por supuesto, de Vengadores Doomsday.

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'Avengers: Doomsday'. (Captura de tráiler oficial)

La transición a ‘Doomsday’ que explica el problema del MCU

(Atención: posibles spoilers de Vengadores Endgame: Encore)

Precisamente a consecuencia del inminente estreno de esa película, Vengadores Endgame: Encore introduce su mayor novedad en hasta cuatro escenas completamente nuevas, y varias de ellas, si no todas, configuradas para dar un mayor contexto al futuro del universo que se avecina. La primera de ellas es la única que altera el final de la película, con el baile final entre Steve Rogers y Peggy Carter siendo interrumpido por la llegada del mismísimo Loki, pero el que pertenece a la serie Loki que se estrenó después de Vengadores: Endgame. Fiel a su propia trama, este cambio reescribe en gran medida la historia que conocíamos, y simplemente sirve para alertar al Capi de lo que está por venir, dando a entender que el que veremos en Vengadores: Doomsday es precisamente el de la misma línea temporal de aquí.

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Las otras tres escenas ocurren ya tras la conclusión del filme, con una a mitad de créditos que involucra a los agentes de la TVA (Autoridad de Variación Temporal) Mobius (Owen Wilson) y Ouroboros (Ke Huy Quan) viendo el choque entre dos multiversos, el 10005 (que no es otro que el de los X-Men de la Fox) y el 1127, completamente desconocido por el momento. Las otras dos tienen que ver directamente con el gran villano de la función, el Dr. Doom que interpretará Robert Downey Jr. y al que podemos escuchar primero abduciendo al Dr. Banner/Hulk (Mark Ruffalo) y posteriormente forjando su máscara de hierro, en un claro guiño a como lo hacía Tony Stark con la máscara de Iron Man.

Cómo explicarán el hecho de que Doom sea interpretado por una persona con el mismo rostro de Iron Man es aún el secreto mejor guardado de Vengadores: Doomsday, pero lo que está claro es que Marvel admite inconscientemente lo mal que ha labrado su camino hasta aquí si ahora tiene que introducir hasta cuatro escenas adicionales que contextualicen todo. Hasta 15 películas y otras tantas series no solo incapaces de llenar de la misma forma, sino también de allanar el camino hacia otro proyecto mastodóntico que podrá ser mejor o peor, pero desde luego no ha contado con el mismo desarrollo emocional que tuvo esta Vengadores: Endgame, y que ahora los espectadores podrán disfrutar como merecida y necesitada antesala de Vengadores: Doomsday, que aterrizará en cines el próximo 17 de diciembre.

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