El secreto mejor guardado de ‘Vengadores: Doomsday’ se llama Sandra Hüller: la actriz de ‘Anatomía de una caída’ tiene un cameo en la película de Marvel

Sandra Hüller participa en 'Vengadores: Doomsday'

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El secreto mejor guardado de Vengadores: Doomsday se llama Sandra Hüller. La actriz alemana, nominada al Oscar por Anatomía de una caída, se suma al elenco coral de la próxima superproducción de Marvel con un papel de cameo que la productora mantiene bajo absoluto hermetismo. La noticia llega en un año de particular visibilidad para la intérprete, que en la primavera boreal integró el reparto de Proyecto Hail Mary y más recientemente apareció junto a Tom Cruise en Digger.

Las especulaciones sobre la participación de Hüller en el universo Marvel comenzaron hace un par de semanas, cuando su nombre apareció en el British Stunt Register, el registro británico de especialistas de cine. A partir de ese indicio, los rumores se multiplicaron entre fanáticos y medios especializados. The Hollywood Reporter confirmó finalmente la vinculación de la actriz con el proyecto. Marvel, por su parte, no emitió comentarios al respecto, en línea con la política de hermetismo que rodea a toda la producción.

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Sandra Hüller tiene un cameo confirmado en Vengadores: Doomsday, la nueva película de Marvel dirigida por los hermanos Russo. Su participación fue confirmada por The Hollywood Reporter tras semanas de rumores, aunque el estudio no reveló detalles sobre el personaje que interpretará ni confirmó públicamente la noticia. Gran parte de la trama permanece oculta y se sabe que transcurre, al menos en parte, en la nación ficticia de Latveria, el territorio de origen del villano central de la película.

Sandra Hüller en 'Proyecto salvación'

Un elenco con superhéroes de distintas épocas

Vengadores: Doomsday se encuentra en la etapa final de posproducción, con estreno previsto para el 18 de diciembre. La película está dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de anteriores entregas del universo Vengadores. El filme reunirá a personajes provenientes de varias películas recientes de Marvel, entre ellas Thunderbolts, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y Black Panther: Wakanda por siempre, además de los elencos de las películas de Thor y las clásicas cintas de X-Men. Robert Downey Jr. encabeza el reparto en el papel del Doctor Doom, el hechicero científico cuya amenaza pone en jaque a distintas líneas temporales del universo. Su regreso se suma al de Chris Evans, quien retoma a Steve Rogers tras haber aparecido como Johnny Storm en Deadpool y Lobezno.

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El papel de Hüller en la cinta se describe únicamente como un cameo, sin más precisiones oficiales sobre su naturaleza o duración en pantalla. Los rumores que circulan entre seguidores de la saga apuntan a tres posibilidades: que la actriz interprete a la madre del Doctor Doom, que encarne a una bruja vinculada al personaje, o que forme parte de un grupo conocido como las Brujas de Latveria. Marvel exhibió en la Comic-Con de San Diego de este año una serie de túnicas de distintos colores identificadas con Latveria, un elemento que alimentó las teorías sobre la existencia de ese grupo de hechiceras encapuchadas dentro de la trama.

Representada por la agencia UTA, Sandra Hüller construyó su reputación en Hollywood a partir de dos papeles protagónicos: Anatomía de una caída y La zona de interés, ambas producciones que la posicionaron entre las actrices europeas más reconocidas del circuito internacional. Este año, la intérprete tuvo un rol clave en Proyecto Hail Mary, donde dio vida al personaje que recluta a Ryan Gosling para intentar salvar al planeta. En una de las escenas más recordadas de la película, Hüller canta “Sign of the Times”, de Harry Styles, un tema que ella misma propuso incluir en la secuencia de karaoke. Más recientemente, la actriz apareció en Digger interpretando a la hermana del personaje de Tom Cruise, consolidando un año de trabajo continuo en producciones de alto perfil dentro de la industria estadounidense.

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