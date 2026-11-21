Vinicius, Diomande y José Mourinho. (Montaje Infobae España)

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La vida comenzó a sonreír a José Mourinho cuando Vinícius recibió la sanción que lo alejaba del terreno de juego durante cuatro partidos ligueros debido al tirón de pelo a Saliba. Una decisión que solventaba un problema estratégico: sentar a Vinícius y poner a Diomande en la banda izquierda o situar a cada uno en una banda. Las dudas estaban despejadas. Pero ahora que el brasileño ha cumplido con su sanción, la encrucijada vuelve a ponerse sobre la mesa. El técnico portugués deberá decidir si vuelve a situar a Vinícius en el once inicial o mantiene la fórmula que ha seguido hasta ahora y que tan buenos resultados le ha brindado.

Vinícius, con su regreso liguero en la mira, ha aprovechado el parón de selecciones para reivindicarse. Durante el partido ante Japón, firmó un doblete, aunque no pudo evitar la derrota de Brasil. Y en el duelo ante Singapur registró un hat-trick. Unos números muy superiores a los datos registrados en el Real Madrid, donde hasta el momento solo acumula un gol y tres asistencias en los 12 partidos oficiales que se han disputado hasta el momento en la temporada. El delantero brasileño regresa a Valdebebas con la confianza renovada y dispuesto a mostrar su mejor versión con el club blanco. Sin embargo, su actuación con La Canarinha no le garantiza un hueco en el equipo titular de Mourinho.

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La situación no se presenta sencilla, ya que el Real Madrid ha conseguido encontrar la sintonía en la que mejor se mueve en el campo. Un equilibrio perfecto, donde todos los integrantes del esquema de Mourinho están perfectamente coordinados sobre el césped. Y todo ello durante la ausencia de Vinícius en el campeonato doméstico. Su sanción obligó a Mourinho a realizar cambios y cuadrar de nuevo al plantel, buscar la combinación perfecta. No fue sencillo. Prueba y error, como lleva haciendo desde que comenzó la temporada. La encontró con Diomande en la banda izquierda, Valverde de lateral derecho, Tchouaméni y Bernardo Silva como pivotes en el centro del campo y Bellingham y Güler como dueño de la batuta blanca.

El delantero Vinicius Junior (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El equipo respondió con victorias. Sevilla fue su primera prueba sin el brasileño y con los cambios introducidos. ¿El resultado? Un 4-1 en el Bernabéu. Fue solo la antesala de lo que estaba por venir. Ante el FC Barcelona tampoco se amilanaron, sino todo lo contrario. Rascaron una sólida victoria ante el eterno rival para volver a meterse en la lucha por títulos. Después cayeron también el Racing de Santander y el Valencia. Los partidos atropellados, que se escapaban en las segundas partes y por los errores defensivos, quedaron atrás para dar paso al orden, la solidez y el control de balón gracias a un centro del campo equilibrado.

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Ahora surge la duda sobre cómo encaja Vinícius en una alineación configurada al milímetro. El entrenador portugués ha conseguido construir un conjunto más equilibrado, en el que todos los jugadores asumen un mayor grado de implicación y sacrificio. En ese contexto, Diomande ha sabido aprovechar su oportunidad hasta hacerse un hueco importante en los planes del técnico. La vuelta del brasileño, sin embargo, obliga ahora a replantear el escenario y encontrar una solución que permita recuperar efectivos sin romper la dinámica positiva del equipo.

Mourinho ya dejó clara su postura sobre Vinícius en la previa del encuentro ante el Valencia. El técnico aseguró que haría todo lo posible para recuperar al brasileño; sin embargo, también afirmó que nunca haría nada que perjudicara al equipo solo por ayudar a un jugador. Vinícius tiene las puertas abiertas para recuperar un papel protagonista en el equipo, aunque deberá que puede adaptarse a la nueva estructura.

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José Mourinho comparece en rueda de prensa ante los medios de comunicación frente a un panel oficial de la Liga de Campeones. El entrenador viste una chaqueta deportiva verde con el escudo del Real Madrid y sus iniciales, mientras responde preguntas sentado ante los micrófonos.

El ‘mea culpa’ de Vinicus

A esta situación se suman las declaraciones del delantero durante su concentración con Brasil. Allí, Vinícius reconoció que no había preparado la temporada de la mejor manera tras la eliminación del Mundial. “Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, aseguró.

Una situación que tuvo sus consecuencias, según el jugador: “Esto puede haber afectado mi inicio de temporada. Además, con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga”. A pesar de esta situación, el club blanco sigue confiando en Vinícius y en su calidad y capacidad como futbolista y en que puede recuperar su mejor versión.

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Este sábado, el Bernabéu vivirá el regreso de Vinícius a la competición doméstica para afrontar el duelo ante el Celta y todas las miradas se situarán sobre Mourinho. La decisión, de momento, está en el aire.