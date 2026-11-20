Gérard Depardieu y Michel Houellebecq en la película 'Thalasso', donde habría ocurrido la agresión sexual.

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El actor francés Gérard Depardieu enfrenta una nueva denuncia por presunta violación en grupo, que también implica al escritor Michel Houellebecq y al director Guillaume Nicloux. La causa, revelada este jueves por el medio de investigación Mediapart, se suma a una larga lista de acusaciones de violencia sexual contra el actor.

La denuncia fue presentada el 13 de mayo de 2025 por una actriz y bailarina de 32 años que utiliza el seudónimo de “Alexandra”. Según Mediapart, los hechos habrían ocurrido durante el rodaje de la película Thalasso, protagonizada por Depardieu y Houellebecq en un centro de talasoterapia de Cabourg, en Normandía.

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Según el relato de la denunciante, los incidentes ocurrieron el 11 de diciembre de 2018, en una escena que incluía besos y tocamientos no previstos en el guion original. Houellebecq la habría tirado sobre la cama y besado sin su consentimiento, mientras Depardieu la penetraba digitalmente por la fuerza y sin consentimiento. La actriz asegura haber rechazado al actor “violentamente” en dos ocasiones.

Alexandra había sido recomendada para el papel por el propio Depardieu, con quien mantuvo una relación años antes. En la ficción, ambos artistas se interpretaban a sí mismos en un centro termal, y la escena en disputa mostraba una fiesta improvisada en la habitación del actor a la que se incorporaban dos figurantes.

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Houellebecq figura en la denuncia por presunta agresión sexual y complicidad en violación en grupo. Nicloux, director de la cinta, está señalado por presunta complicidad en violación en grupo, agresión sexual y grabación de imágenes que vulnerarían la intimidad de la actriz.

La investigación judicial en marcha

Se abrió una investigación judicial sobre el caso, aunque, según Mediapart, ninguno de los tres hombres ha sido interrogado hasta el momento. Los tres son considerados inocentes mientras no exista una resolución judicial.

Nicloux declaró al medio francés que no había prevista ninguna escena sexual en el guion, aunque reconoció “cambios imprevistos” que atribuyó a la libertad de los actores. El director aseguró no haber percibido coacción verbal o física hacia la actriz y lamentó no haber sido consciente, durante el rodaje, de los hechos que ella denuncia.

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Gérard Depardieu y Michel Houellebecq en la película 'Thalasso'.

A petición de la denunciante, la productora de Thalasso destruyó las imágenes grabadas durante la escena. Alexandra explicó a Mediapart que solicitó esa destrucción por temor a que el material circulara por internet y la expusiera a una situación humillante. Posteriormente, la productora le ofreció otro papel y tres contratos por un importe bruto conjunto de 45.000 euros.

La denunciante sostuvo que decidió no denunciar antes por vergüenza, pero se animó tras el juicio de Depardieu en marzo de 2025 por agresión sexual a dos mujeres durante otro rodaje. Según Mediapart, la acusación está respaldada por contratos, mensajes de texto y correos electrónicos.

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Una larga lista de denuncias contra Depardieu

Esta nueva causa se conoce días antes de que la Justicia francesa decida si envía a juicio a Depardieu por el caso de Charlotte Arnould, quien lo denunció el 27 de agosto de 2018 por hechos ocurridos ese mismo mes en el domicilio parisino del actor. Arnould lo acusa de haberla penetrado digitalmente, algo que Depardieu niega.

Más de quince mujeres han denunciado públicamente desde 2023 comportamientos sexuales inapropiados o agresiones por parte del actor, de casi 78 años. Mediapart fue el medio que reveló buena parte de esos testimonios, recogidos de forma anónima entre profesionales del cine.

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El actor francés Gérard Depardieu, en una imagen de archivo. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

El actor admitió la semana pasada una condena a 18 meses de cárcel en suspenso, dictada en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de Les volets verts, en 2021. Las víctimas de ese caso fueron una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34. Depardieu pidió disculpas “a quienes hayan podido sufrir” y reconoció haber pertenecido “a un mundo que actualmente ha desaparecido”.

Houellebecq, bajo nueva imputación

La implicación de Houellebecq en el caso Thalasso llega en un momento especialmente delicado para el escritor. El pasado 10 de noviembre, un juez de instrucción del Tribunal Judicial de Nanterre lo imputó por complicidad en la incitación a la discriminación, el odio o la violencia contra un grupo por motivos de origen, etnia o religión, a raíz de unas declaraciones sobre los musulmanes realizadas en 2022.

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Las palabras, pronunciadas en una entrevista con el filósofo Michel Onfray para la revista Front Populaire, describían a la población musulmana como una amenaza para la seguridad de Francia y anticipaban posibles “atentados y tiroteos en mezquitas”, en lo que el autor llamó un “Bataclán a la inversa”. La Unión de Mezquitas de Francia y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos presentaron denuncias por esos comentarios. Houellebecq se enfrenta a una pena de hasta un año de prisión o una multa de 45.000 euros.

El actor Gérard Depardieu en el primer día de su juicio por posibles delitos de agresión sexual. (Europa Press)

El escritor había rectificado parcialmente sus declaraciones tras una reunión con el rector de la Gran Mezquita de París en enero de 2023, y las calificó más tarde de “torpes” en un libro de memorias. Sus abogados sostienen que las frases cuestionadas no contienen ninguna dimensión de incitación y que están amparadas por la libertad de expresión.

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El nuevo señalamiento por el caso Thalasso contrasta además con una postura que el propio Houellebecq había sostenido públicamente sobre Depardieu. Según recogió Mediapart, el escritor declaró en 2023 al Journal du Dimanche, tras conocerse los primeros testimonios de mujeres que acusaban al actor de violencia sexual: “Sinceramente pienso que Depardieu es inocente. Las mujeres mienten, simplemente”. Ninguno de los dos hombres respondió a las consultas de Mediapart sobre la nueva denuncia.