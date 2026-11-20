De 'Los juegos del hambre' a 'El director', estas son las películas destacadas de la semana.

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Cada semana de estrenos siempre es especial, porque aterrizan en cartelera nuevas y emocionantes historias, pero quizá pocas en lo que va de año que mezclen propuestas tan diferentes y atractivas como las de esta semana. Y eso que la anterior contamos con el regreso de Johnny Depp a Hollywood como Ebenezer Scrooge o la película de animación que ha hecho historia para España y Singapur. No obstante, este viernes llegan a cines propuestas de lo más particulares.

El plato fuerte es sin duda un nuevo capítulo en el universo Los juegos del hambre, con una nueva historia que recupera a todo un personaje clásico como Haymicht Abernathy, al que diera vida Woody Harrelson y quien ahora interpreta el joven Joseph Zada. No la única protagonista, ya que otro éxito asegurado llega a cartelera como es la esperada adaptación de El director, la novela que relató la experiencia de David Jiménez como director del periódico El Mundo.

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Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler. (Lions Gate)

El mundo de Panem sigue creciendo, y tras esa precuela que fue Balada de pájaros cantores y serpientes, llega un nuevo capítulo en la historia del universo creado por Suzanne Collins. En esta ocasión la historia se desarrolla 24 años antes de los eventos originales de Katniss Everdeen, con un joven Haymicht como tributo para los 50º Juegos del Hambre, el llamado Segundo Vasallaje de los 25. Haymicht tendrá que buscar sobrevivir junto a la tributo Maysilee Donner (Mckenna Grace) y encender la primera llama de una futura revolución.

El mal padre

'El mal padre', dirigida por Roberto Bueso y protagonizada por Eduard Fernández.

El director valenciano Roberto Bueso (La banda) trae esta íntima historia que fue presentada en el Festival de San Sebastián y que le puede dar una nueva nominación al Goya a Eduard Fernández. La historia se concentra en Santiago Balmes, célebre escritor y académico, que reúne a sus tres hijos antes de Navidad para hacerles una petición: pasar unos días juntos en la casa costera donde veraneaban en su niñez. Para los hermanos, distanciados de su padre desde que años atrás abandonase a su familia por otra mujer, la invitación se convierte en una oportunidad para confrontar viejas heridas y tratar de entender quién es su padre. Especialmente para Alberto, el hijo menor, a punto de convertirse en padre por primera vez., un hombre carismático y admirado fuera de su casa, pero incapaz de asumir el daño que causó dentro de ella.

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Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma

Imagen de 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'

Es complicado resumir una película tan particular como esta, pero es algo que lleva sucediendo desde hace tiempo con las películas de Jane Schoenbrun. Cine, deseo y terror se entremezclan en esta historia sobre una joven directora de cine que se cruza en el camino de una vieja gloria del cine de terror. Con la ambición de hacer renacer su olvidada franquicia de slashers, esta directora comienza a preparar una película que para ella es mucho más importante de lo que pueda parecer, y que en el proceso despierta una serie de sentimientos de lo más peligrosos.

Rose

Sandra Hüller en 'Rose'

Sandra Hüller se ha consagrado como una de las actrices europeas de primer nivel desde que protagonizase Toni Erdmann, y ahora incluso se habla de que pueda aparecer por sorpresa en la próxima Vengadores: Doomsday. Mientras tanto lo hace en Rose, en la que da vida a una mujer que se hace pasar por un soldado que llega a un pueblo de Alemania para reclamar la herencia de una abandonada granja. Aunque demuestra ser un buen hombre y se integra en la comunidad, las sospechas de los aldeanos sobre su identidad aumentan y obligan a un ajuste de cuentas.

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El director

Teaser trailer de 'El director, la película de Dani de la Orden basada en el libro homónimo de David Jiménez.

Tras más de dos décadas cubriendo guerras y conflictos, el corresponsal David Jiménez (David Verdaguer) es nombrado director de uno de los principales diarios del país. Su defensa de un periodismo riguroso choca desde el principio con los intereses ocultos del diario, protegidos por Cardenal, el editor (Alberto San Juan). Pronto, la capacidad de David al frente de la redacción será puesta a prueba... Adaptación del libro homónimo escrito por David Jiménez sobre su experiencia como director del diario El Mundo.