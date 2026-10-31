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Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

La prestigiosa producción retorna seis años después con un rodaje acompañado de ciertas incógnitas en torno a la dirección

"Big Little Lies" ganó diversos reconocimientos, incluidos un Emmy y un Globo de Oro para Nicole Kidman. (Créditos: HBO Max)
"Big Little Lies" ganó diversos reconocimientos, incluidos un Emmy y un Globo de Oro para Nicole Kidman. (Créditos: HBO Max)
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La serie Big Little Lies vuelve a ponerse en marcha. La serie de HBO protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern filmó esta semana un primer día de rodaje para su tan esperada tercera temporada, aunque la producción completa recién arrancará el año próximo. El rodaje tuvo lugar el jueves en The Ranch Lot de Warner Bros. Studios Burbank. Según adelantó Variety, participó la actriz Merrin Dungey, quien interpreta a la detective Adrienne Quinlan desde el estreno de la serie en 2017.

La jornada de filmación no marcó el inicio formal de la producción. Se trató de una sola escena destinada a mantener vigente el crédito fiscal del estado de California, ya aprobado para la temporada. La normativa exige que el rodaje principal comience dentro de 180 días calendario desde la fecha de la Carta de Asignación Condicional, o 240 días si el presupuesto de gastos calificados supera los 100 millones de dólares. No se precisó cuándo Big Little Lies recibió ese documento. Las estrellas principales de la serie no estuvieron presentes en esta jornada. Kidman, Witherspoon, Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz quedaron al margen del rodaje de un día, centrado únicamente en el personaje de Dungey.

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El rodaje total de la temporada 3 no comenzará hasta 2027, sin fecha confirmada todavía. HBO no anunció oficialmente el regreso de la producción y declinó hacer comentarios al respecto. El obstáculo principal es lograr coordinar las agendas de un elenco compuesto por varias de las actrices más solicitadas de Hollywood. El jefe de HBO, Casey Bloys, había calificado la posibilidad de una tercera temporada como “poco realista”, en referencia directa a los compromisos profesionales de Witherspoon, Kidman, Dern y Meryl Streep.

Imagen de 'Big Little Lies'
Imagen de 'Big Little Lies'

Por qué la producción completa se demora

Tampoco hay director confirmado para esta nueva entrega. De acuerdo con fuentes citadas por Variety, quien dirigió la jornada de esta semana ya había trabajado previamente en la serie y cuenta con la aprobación del DGA, el sindicato de directores de Estados Unidos. Big Little Lies sigue a un grupo de madres en Monterey, California, cuyos hijos asisten a la misma escuela. Celeste (Kidman), Madeline (Witherspoon) y Renata (Dern) entablan amistad con Jane (Woodley), recién llegada al pueblo, y juntas terminan envueltas en una investigación por homicidio. Zoë Kravitz completa el grupo conocido como las “Monterey Five” en el papel de Bonnie. La especulación sobre una tercera temporada tomó fuerza en noviembre de 2023, cuando Kidman confirmó en un encuentro público que el proyecto estaba en marcha. En septiembre de 2025, HBO oficializó la renovación.

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La temporada 3 tendrá como base la novela Big Little Truths, de Liane Moriarty, publicada en agosto. El libro traslada la historia una década hacia adelante: los hijos de las protagonistas ya no son niños sino adolescentes o adultos jóvenes, enfrentados a nuevos conflictos como las drogas, el sexo y el alcohol. Woodley se refirió a este salto temporal como una oportunidad narrativa. “Estoy muy entusiasmada con la tercera temporada, y con la posibilidad de explorar quiénes son estas mujeres diez años después”, declaró la actriz. “Todas somos diez años mayores. Los chicos también son diez años mayores. Ya no son realmente niños y la mayoría son adultos ahora. Así que la perspectiva de eso me parece genial.”

La primera temporada de Big Little Lies se emitió en 2017 como miniserie y se convirtió en un éxito inmediato de crítica. Obtuvo 16 nominaciones a los premios Emmy y se llevó ocho estatuillas, entre ellas la de Mejor Serie Limitada, Mejor Actriz para Kidman y Mejor Actriz de Reparto para Dern. Ante la repercusión, HBO decidió extender la historia más allá de su formato original. La segunda temporada llegó en 2019 con la incorporación de Streep al elenco, en el papel de la suegra de Celeste. Dungey, la actriz presente en el rodaje de esta semana, también participó de ambas temporadas anteriores. Su trayectoria incluye papeles en series como Alias, The King of Queens y Once Upon a Time, además de apariciones recientes en Chicago Med, The Lincoln Lawyer y S.W.A.T.

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