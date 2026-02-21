Con las películas en segundo plano, la polémica sobre cine y política cubre el cierre del Festival de Berlín

Las declaraciones del presidente del jurado, Wim Wenders, sobre separar cine y política causaron indignación entre figuras del sector (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)

El 76º Festival de Cine de Berlín llega a su fin este sábado tras 10 días en los que las 22 películas en competencia a menudo se vieron ensombrecidas por una disputa sobre el papel que la política debe desempeñar en la realización cinematográfica. La controversia estalló al comienzo del festival cuando el presidente del jurado, Wim Wenders, respondió a una pregunta sobre el apoyo del gobierno alemán a Israel diciendo: “Realmente no podemos entrar en el terreno de la política”.

En la misma conferencia de prensa, anteriormente había dicho que las películas tenían el poder de “cambiar el mundo”, pero de una manera diferente a la de la política partidista. “Ninguna película ha cambiado jamás las ideas de un político, pero podemos cambiar la idea que la gente tiene de cómo debe vivir”, dijo Wenders, de 80 años. Pero sus comentarios en respuesta a la pregunta sobre Israel provocaron una ola de indignación.

La galardonada novelista india Arundhati Roy, que debía presentar una versión restaurada de una película de 1989 que escribió, se retiró del evento, calificando las palabras de Wenders como “inconcebibles” y “sorprendentes”. Luego, una carta firmada por decenas de figuras de la industria cinematográfica, incluidos Javier Bardem, Tilda Swinton y Adam McKay, condenó el “silencio sobre el genocidio de los palestinos” del festival de Berlín.

La actriz alemana Sandra Hüller, favorita para llevar un premio de la Berlinale por su protagónic en "Rose"

La carta, redactada por el colectivo Film Workers for Palestine, acusó a la Berlinale de estar involucrada en la “censura de artistas que se oponen al genocidio continuo de los palestinos en Gaza y al papel clave del Estado alemán en permitirlo”. La directora Tricia Tuttle, en su segundo año al frente de la Berlinale, ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificando algunas de las afirmaciones de la carta como “desinformación” e “incorrectas”. Pidió “cabezas frías en tiempos calientes” y expresó su temor de que la controversia estuviera desplazando la conversación sobre las películas.

Candidatas al Oso de Oro

Entre las participaciones destacadas en la competencia oficial estuvo We Are All Strangers de Anthony Chen. Ambientada en la Singapur natal del realizador, la película es un conmovedor drama familiar que satiriza de forma lúdica las profundas desigualdades sociales que se pueden encontrar en los relucientes rascacielos de la ciudad-estado.

La actriz alemana Sandra Hueller, que obtuvo reconocimiento internacional por sus papeles en La zona de interés y Anatomía de una caída, recibió el aplauso del público por su papel protagónico en Rose, del director austriaco Markus Schleinzer. El drama en blanco y negro cuenta la historia de una mujer que se hace pasar por hombre en la Alemania rural del siglo XVII, para escapar de las restricciones del patriarcado.

El director disidente iraní Jafar Panahi habló de "asesinato en masa" para definir la represión política en su país (Foto: REUTERS/Axel Schmidt)

Juliette Binoche, interpretando a una mujer que cuida a su madre con demencia, también conmovió al público en Queen at Sea del director estadounidense Lance Hammer, quien no había realizado un largometraje desde 2008. Con sensibilidad, la película retrata la devastación que la enfermedad de Alzheimer inflige a los seres queridos de los pacientes. “Mi esposo tiene demencia, así que tengo mucha experiencia previa”, dijo visiblemente emocionada la actriz Anna Calder-Marshall, quien interpreta a la madre enferma en la película, durante una conferencia de prensa.

Irán en primer plano

El primer gran evento del calendario cinematográfico europeo también ofreció una plataforma para que cineastas iraníes abordaran la represión mortal de las protestas antigubernamentales en su país de origen. La directora Mahnaz Mohammadi, que ha pasado tiempo en la tristemente célebre prisión de Evin en Teherán, presentó Roya, un retrato desgarrador de las condiciones en la cárcel y las huellas que dejan en la psique de las prisioneras.

El director disidente Jafar Panahi, quien ganó la Palma de Oro de Cannes por Fue solo un accidente, también habló desde la Berlinale para denunciar la represión del gobierno iraní contra los manifestantes, represión que, según organizaciones internacionales, ha dejado miles de muertos. “Ha ocurrido un crimen increíble. Ha ocurrido un asesinato en masa. Ni siquiera se permite a la gente llorar a sus seres queridos”, dijo Panahi en una charla organizada como parte del festival. “La gente no quiere violencia. Evitan la violencia. Es el régimen el que les impone la violencia”, señaló el director que en diciembre de 2025 fue condenado a un año de prisión y a una prohibición de viajar en Irán, pero ha expresado su intención de regresar de todos modos.

Fuente: AFP